Voor sommige sp.a'ers volstaat één desastreuze peiling om een dolk in de rug van de PS te steken

Die gemeenschappelijke persconferentie was toen ongeveer de eerste beleidsdaad van John Crombez als nieuwe voorzitter van de Vlaamse socialisten. Het signaal was luid en duidelijk: voortaan zou verenigd rood gloedvol de oppositie aanvoeren tegen de ‘asociale’, rechtse federale regering.

“Welkom op de persconferentie van de grootste politieke familie in het parlement.” Het is, op een paar dagen na, exact twee jaar geleden, dat de voorzitters van PS en sp.a, Elio Di Rupo en John Crombez, de pers met die woorden verwelkomden.

Het is anders uitgedraaid. In Kamerzetels blijven de socialisten nog altijd de grootste familie, in werkelijkheid dolen ze in onbestemde duisternis. En nu wil een deel van de door peilingstress bevangen sp.a, bij monde van Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke, zelfs geen ‘familie’ meer genoemd worden van de besmette PS.