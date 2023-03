‘Voor N-VA is dit buitengewoon pijnlijk’: vier cruciale vragen over de Vlaamse regeringscrisis

De doodsklokken luiden voor de regering-Jambon. Dit zijn de vier belangrijkste vragen over de crisis rond het stikstofakkoord.

1. Waarom is er geen akkoord?

Omdat N-VA en Open Vld en cd&v het maar niet eens raken over de vraag wat de landbouw moet doen om de stikstofuitstoot in Vlaanderen in sneltempo te verlagen.

Al maanden oordeelt cd&v dat het onrechtvaardig is dat de landbouw veel strenger wordt aangepakt dan de industrie in het voorlopige stikstofakkoord uit februari 2022. De partij wil dat in de definitieve versie rechtgetrokken zien. Anders dreigen boeren jarenlang geen vergunningen meer te kunnen krijgen, luidt het. Bovendien vreest cd&v dat de strengere aanpak van de landbouw geen stand zal houden voor de rechtbank. Het lijkt een zekerheid dat organisaties zoals de Boerenbond straks naar de rechter trekken.

Volgens N-VA en Open Vld is er geen andere keuze dan de boeren strengere regels op te leggen. Stikstof afkomstig uit de landbouw is nu eenmaal schadelijker voor de natuur dan stikstof afkomstig uit de industrie. Hier geen rekening mee houden, net dat zou een enorm juridisch probleem veroorzaken, stellen ze. Nog los van het feit dat de stikstofuitstoot dan niet snel genoeg zal dalen. Zondagavond is door minister-president Jan Jambon (N-VA) een compromisvoorstel op tafel gelegd. Zonder succes dus.

Opvallend: na het vertrek van de cd&v-ministers hebben hun collega’s zondag op eigen houtje het compromisvoorstel bekrachtigd. “Met een ruime meerderheid” in de woorden van Jambon. Een uitzonderlijke demarche is dat van N-VA en Open Vld. Normaal worden er binnen de regering alleen unaniem beslissingen genomen. Maandag is deze ‘conceptnota’ vervolgens voorgelegd aan het Vlaams Parlement. In principe is het nu aan minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) om tegen de volgende ministerraad, op vrijdag normaal, een definitieve tekst klaar te stomen.

Binnen Open Vld wordt benadrukt dat er door de afwezigheid van cd&v nog geen sprake is van een officieel regeringsbesluit. Wel is het een soort hefboom om duidelijkheid te krijgen van de christendemocraten: willen ze een akkoord of niet? Dat antwoord moet er snel zijn.

2. Wat zegt N-VA?

Minister-president Jambon heeft een gênante primeur beet: nog nooit is een Vlaamse regering zo diep weggezakt. Meer zelfs: nog nooit is in Vlaanderen een meerderheid voorgoed gebroken. En daar lijken N-VA, Open Vld en cd&v nu wel héél dicht bij.

Volgens N-VA is dat te wijten aan de “onverantwoordelijke houding” van cd&v. Op het kabinet van de minister-president valt te horen dat er tijdens het weekend alles aan gedaan is om de christendemocraten te laten toehappen voor een definitief stikstofakkoord: “In tegenstelling tot wat cd&v beweert, zijn we aan heel wat van de verzuchtingen tegemoetgekomen.”

Er wordt onder meer verwezen naar een toegeving waarbij de lat voor de landbouw om nieuwe vergunningen te krijgen sneller omhoog gaat. Of dat die mogelijkheid althans wordt opengelaten. In het oorspronkelijke voorstel was sprake van een vast traject voor de landbouw richting 2030 (tot een zogenaamde impactscore van 0,8 procent). In het compromisvoorstel van Jambon zit de mogelijkheid – als de stikstofuitstoot snel genoeg daalt – dat dit traject versoepeld wordt. Zo zouden boeren sneller wat meer speelruimte krijgen voor hun vergunningen.

Voor cd&v gaat dit lang niet ver genoeg. De partij wil veel sneller individuele stikstofonderzoeken mogelijk maken voor boeren die vergunningen aanvragen. Zonder algemene lat.

Ook rond de zogenaamde saldering is er – in de ogen van N-VA – een belangrijke toegift gedaan. Bij saldering kan een landbouwer de ‘uitstootrechten’ van een andere landbouwer uit de omgeving overnemen wanneer die stopt of zijn veestapel stevig vermindert. N-VA heeft altijd gezegd dat saldering schaalvergroting van de landbouw in de hand dreigt te werken. De Vlaams-nationalisten gaan er nu wel mee akkoord, als het principe een openbaar onderzoek doorstaat. Volgens cd&v is dit geen toegift, maar een poging tot uitstel.

Hoe dan ook: voor N-VA is de onderhandelingsmarge op. Als cd&v niet akkoord gaat met het compromisvoorstel waar N-VA en Open Vld zich intussen achter hebben geschaard, dan is er gewoon geen deal mogelijk, luidt het. Niet voor niets sprak Jambon zondagavond over een “ultiem compromisvoorstel”. Ook bij Open Vld denkt men er zo over. Een hooggeplaatste bron zegt: “Cd&v zal tegen dinsdag definitief zijn positie moeten bepalen. Anders is Vlaanderen onbestuurbaar.”

In de lezing van N-VA is cd&v zich aan het vastrijden in onhaalbare beloftes tegenover de boeren – een groep met een al bij al bescheiden electoraal belang, luidt het. Er wordt een vergelijking gemaakt met de eigen politieke starheid ten tijde van de Marrakech-crisis in 2018. Maar ook met de laatste jaren van de Volksunie. De tijd waarin de partij onder de 10 procentgrens dook in de peilingen en totaal in zichzelf keerde. “Je ziet hetzelfde bij cd&v-voorzitter Sammy Mahdi. Terwijl veel boze boeren volgens ons al lang zijn overgestapt naar Vlaams Belang.”

Voor N-VA zijn de problemen binnen de regering-Jambon buitengewoon pijnlijk. De partij beschuldigt de federale regering-De Croo al jarenlang van onkunde – het zogenaamde ‘circus Vivaldi’. Nu blijkt de eigen Vlaamse regering het lachertje van de Wetstraat.

3. Wat zegt cd&v?

Tot voor kort was het gedrag van cd&v behoorlijk voorspelbaar: als puntje bij paaltje kwam, schaarde de partij zich telkens achter de compromissen in de Vlaamse regering. Maar dit keer tonen de Vlaamse christendemocraten zich onvermurwbaar: het stikstofakkoord moet en zal worden aangepast. De overtuiging bij N-VA en Open Vld dat de onderhandelingsmarge op is, veegt de partij dan ook van tafel.

Cd&v is niet van plan om zelf uit de regering te stappen. Als N-VA en Open Vld hen eruit willen, zullen ze hun ministers bij wijze van spreken van het Martelaarsplein moeten wegslepen. Niet cd&v maar de anderen zullen dan de verantwoordelijkheid dragen voor het falen van deze regering. “Wat mij betreft is er geen alternatief: ik wil met deze regering de rit uitdoen”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).

“Powerplay op het hoogste niveau”, zo wordt de impasse door een hooggeplaatste cd&v-bron genoemd. De koelbloedigheid waarmee de christendemocraten ervan uitgaan dat N-VA en Open Vld uiteindelijk wel zullen toegeven, is behoorlijk ongezien. Het roept vragen op over waar deze crisis uiteindelijk toe zal leiden, want ook aan de andere kant is de verbetenheid groot.

Sinds de komst van Mahdi als voorzitter heeft cd&v de analyse gemaakt dat de partij offensiever moet communiceren. In de peilingen blijft cd&v namelijk naar beneden tuimelen. Door de belangen van de boeren te verdedigen, hoopt Mahdi een deel van de landelijke kiezers opnieuw aan zich te binden. Landelijk Vlaanderen is het laatste electorale bolwerk van de christendemocraten. Van oudsher is cd&v de partij die voor de belangen van de boeren opkomt.

De forsheid van cd&v is ook een kwestie van zelfbehoud. Menig christendemocraat is bevreesd voor een scenario zoals in Nederland. Daar stevent de BoerBurgerBeweging – een nieuwe partij die luidruchtig opkomt voor de belangen van de boeren – af op grote winst bij de nakende Provinciale Statenverkiezingen. Die winst gaat onder meer ten koste van het CDA, de Nederlandse zusterpartij van cd&v.

De strategie van Mahdi is zeker niet zonder risico. Tot nu toe konden de christendemocraten zich altijd beroepen op hun imago van oerdegelijke bestuurders. Dat lijken ze nu kwijt. En als het ‘powerplay’ de verkeerde kant uitdraait, staan ze straks met lege handen.

4. En nu?

Op het federale niveau zou deze crisis leiden tot een val van de regering en vervroegde verkiezingen, maar het Vlaams Parlement is een legislatuurparlement, waardoor dit scenario is uitgesloten. Wat er Vlaams ook gebeurt: het is pas aan de kiezer in mei 2024.

Beslissen om niet te beslissen, dat is vaak de manier waarop grote problemen binnen een regering worden ‘opgelost’. In 1995 sloeg de Vlaamse regering-Van den Brande III er zo bijvoorbeeld in om diepe verdeeldheid over het nieuwe mestactieplan te overstijgen. Maar het stikstofakkoord op de lange baan schuiven, lijkt vandaag geen optie meer. Daarvoor is de voorbije jaren al te veel tijd verloren.

Zonder een definitief stikstofakkoord dreigt volgens N-VA en Open Vld vroeg of laat het horrorscenario: een rechter die naar Nederlands voorbeeld een totale vergunningenstop afkondigt. Zo’n stop zou nieuwe investeringen in de landbouw en industrie helemaal tot stilstand brengen. In Nederland worden ook infrastructuurwerken, grote evenementen en zelfs woningbouw hierdoor getroffen.

In theorie is een wisselmeerderheid over het stikstofakkoord een optie. Vooruit en in mindere mate Groen hebben al aangegeven dat ze het akkoord willen steunen vanuit de oppositie. Maar als dit zou gebeuren, dan verdwijnt cd&v wellicht uit de regering. Op die manier houdt de centrumrechtse meerderheid op te bestaan. Of er dan nog een nieuwe meerderheid gevonden kan worden, dat is hoogst onzeker. Daarvoor lijken de inhoudelijke verschillen tussen met name N-VA en Groen te groot.

“Een nieuwe coalitie op basis van het huidige regeerakkoord is voor ons not done”, is de reactie op het partijhoofdkwartier van Groen. “En we gaan ook niet zomaar een blanco cheque voor wisselmeerderheden aanbieden.” Binnen Vooruit klinkt een gelijkaardig geluid. Ad hoc willen de linkse partijen wel samenwerken – indien de inhoud van de dossiers hen bevalt – maar niet structureel. Voor N-VA en Open Vld zou dit dus betekenen dat ze voor elke belangrijke beslissing in het parlement moeten gaan ‘bedelen’ om steun. Dat lijkt onhaalbaar.

Of hoe de totale impasse wenkt in Vlaanderen.