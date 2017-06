Voor Jong N-VA'ers hoeft totaal cumulverbod niet meer

Tijdens een congres in 2016 legde Jong N-VA een totaal cumulverbod op tafel. Wat is er veranderd sindsdien? De jongerenafdeling reageert voorlopig niet. De discussie over de interne nota moet nog gevoerd worden. Bij zijn herverkiezing als jongerenvoorzitter in februari pleitte Tomas Roggeman voor nieuwe deontologische regels. "Als partij van de verandering moeten we strenger zijn voor onszelf dan voor de anderen", zei hij toen.

In het ledenblad in oktober vond de toenmalige ondervoorzitter Dylan Vandersnickt dat de tijd van de politieke cumul voorbij was. "Het is belangrijk dat een cumulverbod op Vlaams niveau wordt vastgelegd, zodat alle partijen zich eraan houden."