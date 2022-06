Vlaanderen blijft bouwen in overstromingsgebied: ‘Demir volbrengt haar taak niet’

Vlaamse lokale besturen bleven ook na de dodelijke overstromingen vergunningen afleveren voor bouwprojecten in overstromingsgevoelig gebied. Dat zijn plekken die in de toekomst dreigen onder te lopen. Maar je kan er wel bouwen.

Demir benadrukt nu dat zij sinds die dramatische 13 juli, zoals beloofd, meer dan ooit beroep aantekent tegen dat soort bouwwerken.

Haar kabinet telt 67 beroepsprocedures sinds Demir naar aanleiding van de ramp opdracht gaf strenger toe te zien op bouwen in overstromingsgevoelig gebied. Dat is een duidelijke toename, bevestigt het Departement Omgeving. Tussen juli en december 2020 telde die administratie 21 beroepsprocedures. Nu zijn het er dus 67 sinds vorige zomer.

Op de vraag hoeveel bouwvergunningen er sinds juli 2021 in totaal zijn afgeleverd in overstromingsgevoelig gebied komt niet meteen een antwoord. Wel blijkt dat er in 2021 in totaal 77.200 bouwvergunningen zijn uitgevaardigd in heel Vlaanderen.

Ondertussen hekelt Groen-parlementslid Mieke Schauvliege dat Demir “haar taak niet volbrengt” in de ‘signaalgebieden’. Dat is overstromingsgevoelig gebied waarvan de Vlaamse regering in 2018 heeft vastgelegd dat het nog maar beperkt of niet meer bebouwd mag worden. In een kleine helft zou niet meer gebouwd mogen worden omdat het van groot belang is om water te bergen. De overige iets grotere helft moet een extra strenge ‘watertoets’ ondergaan als je er toch nog zou bouwen.

Maar omdat er nog geen wettelijk kader is dat dit bouwverbod regelt, leveren lokale besturen ook in signaalgebieden nog steeds bouwvergunningen af. Uit cijfers die Schauvliege kreeg als antwoord op parlementaire vragen blijkt dat er in de periode 2020-2021 in totaal 507 bouwvergunningen zijn afgeleverd in signaalgebieden waar niet meer gebouwd zou mogen worden en 183 in signaalgebieden met een ‘verscherpte watertoets’.

“Daartegen ging de Vlaamse overheid respectievelijk amper twee en één keer in beroep, hoewel de aanvragen extra verharding door gebouwen, parkings of wegen betekenden”, zegt Schauvliege. “Het is positief dat de minister vaker in beroep gaat. Maar het is onaanvaardbaar dat ze dat nauwelijks doet in net die gebieden die Vlaanderen aanduidde als de meest kwetsbare.”

Beeld Mozkito

Het kabinet-Demir telt sinds vorige zomer drie beroepsprocedures in signaalgebied waar niet meer zou mogen worden gebouwd of waar een verscherpte watertoets geldt.

Maar Demir noemt Schauvlieges analyse ‘misleidend’. “De 507 vergunningen die afgeleverd zijn in signaalgebieden gaan doorgaans niet om nieuwbouw maar om verbouwingen aan of in bestaande gebouwen”, zegt woordvoerder Andy Pieters.

Schauvliege noemt dat ‘onzin’. “Signaalgebieden zijn net niet-bebouwde gebieden die goed water kunnen infiltreren en daarom zijn aangeduid om niet te bebouwen. In plaats van mist te spuien zou de minister deze gebieden beter bouwvrij maken en zorgen voor veiligheid bij hevige regenval en bescherming tegen droogte.”