Vlaamse regering werkt komende dagen voort aan klimaatmaatregelen

De Vlaamse regering heeft nog geen klimaatakkoord na onderhandelingen vandaag. De gesprekken zijn eergisteren opgestart. De Vlaamse regering wil niet dat er een of andere maatregel in hun gezicht ontploft, met name dat er een factuur naar de gezinnen gaat. Als je broeikasgassen wil verminderen, dan moet je ook naar de gezinnen kijken. Dat verklaart waarom de onderhandelingen een tijdje duren.

Er liggen verschillende pistes op tafel. Het is nu de bedoeling dat een aantal scenario’s wordt berekend, maar van blokkeringen zou geen sprake zijn. Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) had eerder aangegeven dat ze pas naar de grote klimaattop in Glasgow wil trekken met bijkomende Vlaamse maatregelen op zak. Er liggen verschillende discussiepunten op tafel. De verplichte renovatie van een woning die heel slecht geïsoleerd is, lijkt erdoor te komen. Als je zo’n woning koopt, dan zal je die fors gaan moeten isoleren. De vraag is tot welk niveau. Of er een rentelozing van de overheid tegenover komt te staan, is een vraagteken.

Ook ligt er een nieuw voorstel rond elektrische wagens op tafel. In dat voorstel staat dat vanaf 2027 er geen nieuwe inschrijvingen meer mogelijk zouden zijn voor wagens die rijden op diesel of benzine. Je zou dan voor een elektrische wagen moeten kiezen. Tegen 2030 zou je geen tweedehandswagens meer kunnen inschrijven met een diesel- of benzinemotor. Dat is een forse maatregel die nog op tafel ligt.

Kilometerheffing

Het derde dossier, de kilometerheffing, zou niet langer op tafel liggen wegens te moeilijk. Vooral voor N-VA. De partij wil niet dat dat erdoor zou komen. Op VTMNIEUWS benadrukte N-VA-voorzitter Bart De Wever dat maatregelen niet mogen leiden tot lastenverhogingen voor de middenklasse. Dat is ook de reden waarom een slimme kilometerheffing voor zijn partij geen optie is. Bovendien gaat de elektrificatie van het wagenpark zo snel dat zo’n heffing binnen een paar jaar misschien niet meer nodig zal zijn.

Indien er maatregelen komen om de CO2-uitstoot in de landbouw te doen dalen, dan zullen die sociaal “enorm goed begeleid moeten worden”, aldus De Wever. “Maatregelen mogen niet ten koste gaan van het inkomen van de landbouwers. Wij willen de landbouw niet kapot en de landbouwer niet failliet.”

De N-VA-voorzitter herhaalde nogmaals zijn pleidooi voor het behoud van kernenergie en richtte daarbij opnieuw zijn pijlen op Groen en minister van Energie Tinne Van der Straeten. “Kernenergie is de optie van de toekomst. There is no alternative.” Indien het tot een sluiting van alle centrales komt, zullen de elektriciteitsprijzen stijgen en de bevoorrading slinken, waarschuwde hij. “Premier De Croo moet nu ingrijpen.”