Vlaamse regering vindt geen akkoord over stikstofprobleem

“Er is rond de tafel vastgesteld dat niet iedereen klaar is om tot een akkoord te komen. Minister-president Jan Jambon (N-VA) neemt het initiatief om tijdens de kerstvakantie verdere bilaterales te organiseren”, reageert het kabinet van minster van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Zij is bevoegd voor het Vlaams leefmilieu en bepleit een strenge aanpak van het stikstofprobleem.

De regering-Jambon onderhandelt al enkele weken over het stikstofdossier. Vlaanderen verdrinkt stilaan in stikstof. Dit schaadt planten en dieren. Bijna de helft van al het stikstof dat in de Vlaamse natuur neerslaat, is afkomstig van bij de boeren. En wanneer je geen rekening houdt met stikstof dat door de wind vanuit de buurlanden wordt meegevoerd, ligt hun aandeel nog een stuk hoger. 78 procent van de binnenlandse stikstofneerslag is afkomstig van de landbouw. Het verkeer neemt 16 procent voor zijn rekening, de industrie 4 procent en huishoudens 2 procent.

Definitief

In zijn septemberverklaring had minister-president Jambon verklaard dat hij voor het einde van het jaar met een “definitieve oplossing voor het probleem van overmatig stikstof in Vlaanderen” zou komen. Dat is dus niet gelukt. “We voelen dat dit erg belangrijke dossier nog iets meer tijd nodig heeft. Omdat de kerstvakantie in de weg zit, verhuizen we het debat naar januari. Maar laat ons duidelijk zijn dat het dan wél de bedoeling is om snel een beslissing te nemen”, laat het kabinet-Jambon weten. “We verwijzen dit hoegenaamd niet naar de Griekse kalender.”

Het Vlaamse stikstofbeleid steunt vandaag op een omzendbrief van minister Zuhal Demir (N-VA). Dat is een tijdelijke oplossing, die tijdens het voorjaar in elkaar is geknutseld als antwoord op het zogenaamde stikstofarrest. Daarin heeft een rechter geoordeeld dat Vlaanderen te weinig doet om het stikstofprobleem klein te krijgen. Een definitieve oplossing dringt zich op.

Het doel is om tegen 2030 de helft van de Europees erkende Natura 2000-gebieden gezond te krijgen. Hier hoort een nieuw ‘PAS’ bij. Versta: een strenger boekhoudsysteem voor de stikstofuitstoot in Vlaanderen. De huidige drempel, waarbij projecten groen licht krijgen als ze minder dan 5 procent van de kritische stikstofdrempel van een bepaald natuurgebied uitstoten, is onhoudbaar.

In de natuurgebieden die van stikstof het meeste hinder ondervinden, zullen nog bijkomende maatregelen nodig zijn om het probleem te verhelpen. Het gaat dan vooral om de Antwerpse Noorderkempen, rond het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en in de Voerstreek.

Boerenbond

Boeren zullen hun uitstoot drastisch moeten verlagen, via hoogtechnologische stallen of door hun veestapel te verkleinen. Een zestigtal landbouwbedrijven die erg veel stikstof uitstoten in de buurt van natuurgebied zullen wellicht de deuren voorgoed moeten sluiten tegen 2030. De financiële compensatie die tegenover die sluitingen staat is een belangrijk discussiepunt.

“Er is geen heilig huisje”, verzekerde minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) dinsdag tijdens een vergadering in het Vlaams Parlement. Haar partij, decennialang de voorvechter van de boeren, zit het meest gewrongen met de mogelijk zware impact op de Vlaamse landbouwsector. De boeren kwamen onlangs al op straat. De Boerenbond – een machtige organisatie binnen de christelijke zuil – schreeuwt moord en brand. Minister Crevits: “De uitstoot moet naar beneden. Ook de veestapel is voor mij geen heilig huisje. Sowieso zal de uitkomst van sommige maatregelen zijn dat er minder dieren zijn. Dat is niet het uitgangspunt, maar het gevolg van beleidskeuzes.”