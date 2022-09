Vlaamse regering heeft akkoord: ‘We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort’

“De Vlaming heeft nood aan steun, niet aan chaos. De beste steun voor 1,6 miljoen kinderen blijft de index. Helaas staan we alleen. Het spel is door iedereen hard gespeeld de afgelopen dagen. Bij mij stopt het wanneer de welvaart van 6,6 miljoen Vlamingen op de helling staat”, schrijft Mahdi op Twitter. “We zullen de begroting goedkeuren met alle goede maatregelen voor de kinderopvang, ouderen, lokale middenstand, ... Ook dat kostte ons bloed, zweet en tranen. We pakken onze verantwoordelijkheid en alle shit die daar allicht bij hoort. Cd&v laat de Vlaming niet in de steek.”

De Vlaamse regering is zo gered, na bijzonder moeilijke onderhandelingen over de kinderbijslag. Zoals bekend wilde cd&v de kinderbijslag koppelen aan de spilindex. Op deze manier zou de kinderbijslag in de toekomst automatisch de inflatie volgen. N-VA en Open Vld waren echter tegen. Ze vonden de ingreep te duur. Uiteindelijk haalden beide partijen de bovenhand. Voor Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) is dit goed nieuws. Hij kan morgen naar het Vlaams Parlement voor zijn septemberverklaring. Die werd maandag nog noodgedwongen uitgesteld.

3,5 miljard

In totaal maakt de Vlaamse regering 3,5 miljard euro vrij voor de begroting en het nieuwe noodpakket energie. Noodlijdende bedrijven zullen een deel van hun verlies kunnen opvangen via overheidssteun. Verhuurders van slecht geïsoleerde woningen zullen hun huurprijs niet of maar gedeeltelijk mogen indexeren. De zogenaamde minimale levering van gas en stroom wordt vervroegd afgekondigd. Er komt ook extra geld voor de kinderopvang. Wat de kinderbijslag betreft komt er een indexatie tot 2 procent - een terugkeer naar de situatie voor de besparing van vorig jaar - en verhoogde sociale toeslagen aan kwetsbare gezinnen. Die doelgroep wordt ook uitgebreid met 50.000 kinderen. Vandaag worden voor 30.000 Vlaamse kinderen sociale toeslagen uitgekeerd.

Binnen cd&v wil men voorlopig weinig commentaar kwijt. Er doen geruchten de ronde dat de christendemocraten woensdag intern zwaar verdeeld waren over de vraag of er doorgeduwd moest worden over de kinderbijslag of niet? De implosie van de Vlaamse regering dreigde dan - midden in een historische economische crisis. Vanop de oppositiebanken voerden Vooruit en Groen woensdag ook de druk op. Beide partijen boden N-VA en Open Vld gedoogsteun aan voor de geblokkeerde koopkrachtmaatregelen. Ze wilden die desnoods zelf mee goedkeuren. “Blijkbaar hebben de Vlaamse cd&v-parlementsleden Mahdi keihard teruggefloten”, reageert een bron.

N-VA en Open Vld keken de voorbije dagen - naar eigen zeggen - met grote ogen naar de manier waarop de nieuwe cd&v-voorzitter Mahdi bleef vasthouden aan een koppeling van de kinderbijslag aan de spilindex. Binnen beide partijen werd bijgevolg wel degelijk rekening gehouden met een regeringsval. Ook al omdat minister-president Jambon geen nieuw uitstel meer wilde toestaan. Hij moest en zou donderdagmiddag naar het Vlaams Parlement trekken voor zijn septemberverklaring. Desnoods werd cd&v op zaterdag gedwongen om kleur te bekennen tijdens de vertrouwensstemming na het debat over de septemberverklaring. Maar dat was uiteindelijk dus niet nodig.

Als voorzitter wil Mahdi een nieuw lijn uitzetten bij de electoraal noodlijdende cd&v. Hij wil de christendemocraten meer ‘smoel’ geven: met scherpere communicatie en meer inhoudelijke standvastigheid. Die vernieuwingsdrang lijkt de voorbije dagen - bij Mahdi zijn eerste grote afspraak als voorzitter - te zijn gebotst met het profiel van cd&v als partij van goed bestuur.

Welke wonden deze bijzonder bitse onderhandelingen nalaten binnen de Vlaamse regering is onduidelijk. Wel zeker is dat de centrumrechtse coalitie nog een aantal moeilijke dossiers op de plank heeft liggen, waaronder het stikstofakkoord en de bouw van de Ventilus-hoogspanningslijn in West-Vlaanderen. Twee dossiers waar vooral de christendemocraten zwaar gewrongen mee zitten. Cd&v verdedigt van oudsher de boerenbelangen in de Wetstraat. Het traject van de Ventilus-hoogspanningslijn loopt vooral door gemeenten met een cd&v-burgemeesters aan het roer.