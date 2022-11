Vlaams Parlement wil grote kuis bij agentschap Opgroeien: ‘Hoe hard kan je jezelf in de zeik zetten?’

Alweer staan de kinderdagverblijven in Vlaanderen in een slecht daglicht. Twee crèches, in Oudenaarde en Keerbergen, moesten per direct de deuren sluiten na berichten over mishandeling van kleine kinderen. Nochtans sleepten beiden al een reeks alarmerende klachten met zich mee.

Het agentschap Opgroeien, dat de Vlaamse kinderopvang overziet, is de kop van Jut. Het agentschap had veel vroeger moeten ingrijpen en heeft veel te weinig met de klachten gedaan, klinkt het bij partijen uit de Vlaamse oppositie én de Vlaamse meerderheid.

“Het is de waanzin voorbij. Er moet orde op zaken gesteld worden”, zegt Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open Vld). “Het stopt ergens”, zegt ook Hannes Anaf (Vooruit). Beiden zullen deze middag, tijdens een zitting in het Vlaams Parlement, wijzen op de rol van Katrien Verhegge, de topvrouw van het agentschap.

Verhegge kwam een halfjaar geleden al flink onder vuur te liggen, tijdens de onderzoekscommissie die opgericht was na de dood van een peuter in een crèche in Mariakerke. De topvrouw liet toen geen stevige indruk na: op cruciale vragen moest ze telkens het antwoord schuldig blijven. Het schepte het beeld van een leidend ambtenaar die haar administratie niet in de hand heeft.

“De minister heeft Verhegge toen een hand boven het hoofd gehouden. Ik vraag me af: gaat Crevits nu wel ingrijpen?” klinkt het bij Anaf.

Grote kuis

Ook N-VA vindt het tijd om grote kuis te houden aan de top van het agentschap. “Ik heb tijdens de onderzoekscommissie al gezegd dat het daar één grote puinhoop was, waar een kat haar jongen niet meer terug vindt. Verhegge heeft twee crisismanagers naast zich gekregen, en nu is het all over again”, zegt volksvertegenwoordiger Koen Daniëls.

Na de onderzoekscommissie beloofde het agentschap Opgroeien om voortaan overal het voorzorgsprincipe te hanteren. Dat wil zeggen dat er meteen ingegrepen wordt als er alarmerende signalen zijn in een crèche, en niet te wachten tot de hele procedure doorlopen is. Deze zomer werd effectief beslist om de crèche in Oudenaarde te sluiten - maar omdat de uitbaters nog recht hadden om bezwaar aan te tekenen, liet dat op zich wachten.

Maar deze zomer nog vroegen ouders aan het agentschap Opgroeien of het veilig was om hun kind naar de bewuste crèche te sturen. Daniëls: “Dat is nog het strafste. Dan heb je een ouder die zelf komt vragen of het daar oke is. En Opgroeien, dat de stempel geeft of het daar veilig is, zegt hen: alles picco bello. Maar ze gingen die crèche sluiten! Hoe hard kan je jezelf in de zeik zetten?”

Geen vertrouwen meer

De nevenschade van de zaak is erg groot, klinkt het eensluidend: het vertrouwen in het agentschap is helemaal weg. “Het hele agentschap staat op dit moment te kijk. Iedere ouder die vandaag te horen krijgt dat een crèche veilig is, weet niet of dat ook waar is”, zegt Daniëls nog.

Ook Saeys wijst erop dat het vertrouwen alweer een knauw krijgt. “En dit zal niet het laatste feit zijn. Er zijn nog verscheidene opvangplaatsen waarvan iedereen in de onderzoekscommissie weet dat het er niet veilig is, maar die vandaag nog altijd open zijn. Er gaan nog dingen mislopen, dat staat vast.”

“Mijn grootste bezorgdheid is dat er een gerechtelijk onderzoek loopt tegen 27 kinderdagverblijven, waarvan er 16 nog open zijn. Zijn we zeker dat het daar veilig is?” vraagt Elisabeth Meuleman (Groen) zich af.

Ook Groen en PVDA zijn kritisch voor de rol van Verhegge en haar agentschap, maar zij wijzen vooral naar de Vlaamse regering. Het is te makkelijk om elders koppen te laten rollen als de Vlaamse regering weigert te investeren in kwaliteitsvolle kinderopvang, klinkt het. “De regering moet kleur bekennen: wil ze kwaliteitsvolle crèches of crèches waar kinderen mishandeld worden”, zegt Lise Vandecasteele (PVDA).

“Veiligheid en kwaliteit gaan hand in hand”, zegt ook Meuleman. “Dit is een sector in crisis, en dat is een structureel probleem door een gebrek aan investeringen. Als dat niet verandert, gaan de incidenten blijven komen.”