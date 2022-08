Vlaams minister van Werk Jo Brouns (cd&v): ‘Bij de werklozen moeten we de rode kaart durven trekken: inkorten op de werkloosheidsuitkering’

Om een economische dip af te wenden moet iedereen mee aan de slag, vindt Vlaams minister van Werk, Economie en Landbouw Jo Brouns (cd&v). ‘Er zijn 700.000 inactieven, die moeten we veel duidelijker aanspreken.’

U bent ben nu 100 dagen minister. Wat heeft u het meest verbaasd?

“De combinatie van parlementslid en burgemeester was druk, maar de agenda als minister is nog wat anders. De eerste dagen waren overrompelend. Soms leek het al in een film. Over werk en landbouw word ik het meest aangeklampt.”

Welk moment is u het meest bijgebleven?

“Mijn eerste publieke optreden was op een boerderij in West-Vlaanderen. Het ging over het mentaal welzijn van onze boeren. Er zit iets grondigs scheef in de sector: West-Vlamingen lopen niet te koop met hun gevoelens en boeren zijn typisch ‘binnenfretters’. De moeilijke economische situatie, de stikstofbeperkingen... je voelt dat dit weegt. Jammer genoeg weten we dat die combinatie er vaak toe resulteert dat landbouwers uit het leven stappen.”

Heeft u nog contact met Wouter Beke?

“Het is eigen aan Limburgers dat zij elkaar onderling regelmatig zien. Wouter is heel betrokken vraagt regelmatig hoe het gaat.”

Heeft u veel telefoons gehad van boze boeren?

“Ik kom zelf uit een landbouwfamilie. Het is begrijpelijk dat zij zich bedreigd voelen: dit gaat over hun toekomst en broodwinning. Mijn entourage in Brussel was in het begin wat te beschermend: eigenlijk kan ik er best wel mee om. Zo heb ik in mijn eigen gemeente Kinrooi al eens 200 boeren tegelijk gesproken.”

Wat is uw boodschap voor hen?

“Het zal niet Brussel zijn dat zegt hoe alles moet gebeuren. De doelstellingen qua stikstofreductie, die moeten we halen. Maar over de weg daar naar toe is een debat nodig. En de boeren als ondernemers daarin meer vrijheid geven.”

Gaat u daarover hard discussiëren met Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA)?

“Ik wil het correct spelen, hard is niet het juiste woord. Maar ik ga de 19.000 bezwaarschriften die zijn binnengekomen grondig bekijken samen met minister Demir. De regelgeving die voorlag is vernietigd door de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Minister Demir is bevoegd, maar mijn sector wordt hierdoor wel geraakt.”

Vlaams Parlementslid Tine Rombouts (cd&v) noemde Zuhal Demir zelfs ‘de minister van desinformatie’.

“Tine speelt haar rol. Daarom doet Tine soms kritische uitspraken.”

Voormalig minister Joke Schauvliege (cd&v) stond mee aan de wieg van het huidige stikstofbeleid, en is dus mee verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

“Onder Joke haar beleid hebben we de stikstofuitstoot met 35 procent gereduceerd. Onze landbouw is vandaag bij de duurzaamste in de wereld, maar we moeten daar nog verder in gaan.”

Hoe wilt u het stikstofprobleem terugdringen?

“Het is een grensoverschrijdend probleem. Ongeveer de helft van de stikstof in Vlaanderen komt overgewaaid uit het buitenland. Ik geloof in technologische evolutie: binnenkort kunnen we dierenstallen bouwen die stikstofvrij zijn. Innovatie kan veel oplossen. Voorts is het verminderen van onze veestapel onvermijdelijk. Logisch, want we eten minder vlees. En slechts 10 procent van de huidige landbouwbedrijven wordt voortgezet door de zoon of dochter: er zal een natuurlijke uitstroom van vee en stikstof zijn.”

U bent zelf vandaag exotische teelten gaan oogsten. Planten we binnenkort een andere gewassen?

“Boeren zijn ondernemers die reageren op gewijzigde omstandigheden. Water wordt goud. Droogtebestendige gewassen als quinoa en kikkererwten kunnen we ook hier telen. Dat verkleint onze CO 2 -afdruk: anders importeren we die naar België. De wijze waarop wij voedsel produceren is gezond en veilig, in Latijns-Amerika zijn ze daar minder streng op.”

Premier Alexander De Croo (Open VLD) spreekt over 5 à 10 moeilijke winters, we glijden af naar een economische recessie. Wat wilt u daar als minister van Economie aan doen?

“Een armoedevereniging vertelde me dat er 30 procent meer mensen aankloppen voor voedselhulp. Ook de OCMW’s krijgen nu meer steunaanvragen. Ik maak mij daar oprecht zorgen over. Werk is de belangrijkste hefboom om uit armoede te geraken.”

Moet ook de Vlaamse regering een tandje bijsteken?

“Ja. We moeten onze bedrijven blijven ondersteunen, ze zijn de motor van onze economie. Iedere Vlaamse minister moet de zeilen bijzetten, ieder vanuit zijn bevoegdheden.”

Hoe wilt u onze bedrijfsleven helpen?

“Er bestaan veel Vlaamse steunmaatregelen die niet of nauwelijks gekend zijn bij onze KMO’s: we moeten hen beter begeleiden naar die premies en investeringen.”

Maar de sleutel ligt op de arbeidsmarkt?

“De VDAB heeft het afgelopen jaar 400.000 vacatures ontvangen en er zijn 180.000 werkzoekenden. Tegelijk zijn er ook 700.000 inactieven (langdurig zieken, huisvrouwen en -mannen,...). Die laatste groep moeten we veel duidelijker aanspreken. Voor de langdurig zieken heb ik recent nog een concreet plan gelanceerd, tegen 2024 wil ik 30.000 re-integratietrajecten hebben opgestart. Ik wil dat lokale besturen daarbij helpen: zij hebben een goed zicht op wie een leefloon krijgt en zijn daarom de uitgelezen partner voor de VDAB. Ik wil daarom nog veel meer inzetten op de samenwerking tussen VDAB en lokale besturen.

Zijn die gemeenten daar klaar voor?

“Sommigen slagen erin om veel van hun inwoners via het OCMW en VDAB naar werk te begeleiden, andere gemeenten slagen daar minder goed in. We moeten die met elkaar vergelijken en hen van elkaar laten leren. Bij de werklozen moeten we de rode kaart durven trekken: inkorten op de werkloosheidsuitkering.”

Hoe ziet u de rol van de VDAB?

“De VDAB moet uitbreken en uit haar kot komen. Dus niet afwachten in het kantoor. Klantgericht werken betekent: bij mensen thuis en bij bedrijven op de werkvloer langsgaan om te kijken waar het fout loopt. Hoe komt het dat bepaalde vacatures niet ingevuld geraken? De grote arbeidsreserve zit bij die 700.000 inactieven: daar kan de VDAB veel meer uit de kast halen om ook die aan de slag te krijgen. Die groep inactieven komt echter niet spontaan opdagen; omdat ze niet kunnen of omdat ze niet willen.”

Er is dus geen excuus meer om niet te werken?

“Als je momenteel wil werken, heb je de keuze uit verschillende vacatures: nu kan elke kandidaat kiezen waar die aan de slag gaat. Bij werklozen die de afspraken met de VDAB niet nakomen moeten we de rode kaart durven trekken: inkorten op de werkloosheidsuitkering.”

Hoe wil u pakweg huisvrouwen van allochtone afkomst dan concreet aan een job helpen?

“We nemen nu al succesvolle rolmodellen als voorbeeld om anderen in de groep ook naar werk te leiden. Recent hadden we een Oekraïense vluchtelinge die andere vrouwen in Antwerpen op sleeptouw nam.”

Hoe is uw contact met Federaal minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS)? Onder uw voorganger botste het soms.

“Wij houden het vuur aan de lont bij hem. De federale beslissing dat een werkloze na twee jaar een deel van zijn uitkering mag houden eenmaal die aan de slag gaat, is wel een verkeerd signaal. Werklozen gaan misschien nog langer afwachten in plaats van te beginnen werken.”

Zou u graag alle arbeidsbevoegdheden in eigen handen hebben?

“Het Vlaams beleid zit goed, maar om 80 procent tewerkstelling te halen moeten we over zoveel mogelijk instrumenten zelf beschikken. Het is onbegrijpelijk dat de Belgische overheid aan de regio’s niet meer bevoegdheden geeft, want zo kunnen we de federale sociale zekerheid net betaalbaar helpen houden.”

Bent u tevreden over de huidige opstelling van cd&v?

“We mogen niet te lang bij ons middenveld blijven hangen. Naar belangengroepen als de Boerenbond en Beweging.net moeten we zeker luisteren, maar het zijn de verkozenen die beslissen. Tegelijk moet de partij duidelijker, scherper en eigentijdser zijn.”

U behoort zelf tot de Boerenbond?

“Ik heb nul verleden in de Boerenbond en weet ook niet waar dat vandaan komt. Zelf ben ik ongebonden.”

Hoe denkt u over de C (christelijk) in cd&v?

“De partij moet mee evolueren in het ethische debat. De traditionele katholieke leer in Rome is vervreemd van onze moderne maatschappij. De achtergestelde positie van de vrouw bijvoorbeeld kan ik moeilijk begrijpen. De christelijke waarden, daar sta ik wel achter.”

Zal u de Vlaamse lijsttrekker worden voor Limburg?

“Dat zou zeer goed kunnen. Ik ben dermate sportief en competitief ingesteld om het beste resultaat te willen neerzetten in 2024 en daarvoor graag de verantwoordelijkheid op te nemen.”