Vlaams huurdecreet goedgekeurd, maar voorlopig geen verhoging waarborg

Groen: "Homans breekt belofte na belofte"

Groen vindt het decreet onaanvaardbaar. "Het lijkt alsof Minister Homans vergeten is dat ze naast wonen ook bevoegd is voor armoedebestrijding," aldus An Moerenhout, Vlaams parlementslid voor Groen. "Met dit huurdecreet laat Minister Homans zo’n 160.000 gezinnen compleet in de steek. De zwaksten op de huurmarkt worden simpelweg vergeten. Dit is een minister van Wonen onwaardig, en al helemaal schandalig voor een Minister van Armoedebestrijding", klinkt het.