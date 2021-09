Vlaams Belang botst met andere partijen over uitspraken Eddy Demarez: dit is er in het parlement gezegd

Over welke uitspraken gaat het?

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde olympische medaillewinnaars deed Sporza-journalist Eddy Demarez via het nog openstaande videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysieke voorkomen of de naam van Belgian Cats. De uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging en kritiek en de VRT zette de sportjournalist op non-actief.

Wat had het parlement daar vandaag over te zeggen?

Vlaams minister van media Benjamin Dalle (CD&V) kreeg in de commissie-Media verschillende vragen over het voorval. Dalle herhaalde dat de uitspraken van Demarez “ongepast” waren en dat de VRT het dossier opvolgt.

De minister waarschuwde wel voor een samenleving waar één fout onmiddellijk leidt tot een definitieve veroordeling. “Het gaat om iemand van vlees en bloed met een indrukwekkende loopbaan. Zo iemand kan een tweede kans verdienen”, meent Dalle. “Het is aan de VRT om te kijken hoe ze hier verder mee omgaat. Als er oprechte excuses zijn en er een gesprek is, lijkt een ontslag me een disproportionele sanctie”, aldus Dalle.

Waarover was er politieke discussie?

De discussie in de commissie draaide vooral uit op een botsing tussen Vlaams Belang en de andere partijen. Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans noemde de uitspraken van Demarez, zeker tegen de achtergrond van de watersnood in Wallonië die er toen was, een “fait divers”.

“Wat ik hoorde deed me niet meteen van mijn stoel vallen”, aldus Slootmans. “De enige fout die hij (Demarez, red.) mijns inziens gemaakt heeft, is dat hij zijn ‘machine’ niet heeft afgezet. Dat is inderdaad een foutje. Maar dat kan geen reden zijn om na 30 jaar op non-actief te worden geplaatst”.

Die uitspraken van Slootmans schoten bij verschillende collega’s in het verkeerde keelgat. Zo reageerde Vooruit-parlementslid Katia Segers “gechoqueerd”. “Ik noteer dat ronduit seksistische en homofobe uitspraken voor u een fait divers zijn”, aldus Segers.

“Hebben we wel hetzelfde fragment gehoord?”, vroeg CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer zich af. “Dit was puur seksisme en lesbofobie. Hiermee toont u opnieuw de ware aard van u en uw partij. U staat niet aan de kant van de slachtoffers, maar aan de kant van de daders.”

N-VA-parlementslid Freya Perdaens en Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman sloten zich aan bij de kritiek op Slootmans. Die liet de kritiek niet aan zijn hart komen. “Kom toch eens buiten. Al die beroepsgechoqueerden met lange tenen”, reageerde hij.