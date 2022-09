Vlaams akkoord over noodpakket energie dat burger en bedrijf moet beschermen tegen hoge prijzen. Maar volstaat dit?

Het langverwachte akkoord heeft bloed, zweet, tranen en een diepe vertrouwensbreuk tussen de regeringspartijen gekost. In totaal maakt de Vlaamse regering richting 2027 ongeveer 4 miljard euro vrij voor de begroting en een noodpakket energie. Er wordt ook voor 1 miljard euro aan kredieten en waarborgen voorzien. De inhoudelijke details worden donderdagmiddag voorgesteld door minister-president Jan Jambon (N-VA) tijdens zijn septemberverklaring in het parlement.

Noodlijdende bedrijven zullen een deel van hun verlies kunnen opvangen via overheidssteun. Verhuurders van slecht geïsoleerde woningen zullen hun huurprijs niet (labels E en F) of maar gedeeltelijk (labels C en D) mogen indexeren. De minimale levering van gas en stroom zal vroeger ingaan: vanaf 1 november. Er komt ook 100 miljoen extra voor de kinderopvang. Wat de kinderbijslag betreft komt er een indexatie tot 2 procent – een terugkeer naar de situatie vóór de besparing van vorig jaar – en verhoogde sociale toeslagen aan kwetsbare gezinnen. Die doelgroep wordt ook uitgebreid met 50.000 kinderen. Nu worden voor 30.000 Vlaamse kinderen toeslagen uitgekeerd.

Op vraag van vooral de Vlaams-nationalisten en liberalen wordt ook de zogenaamde jobbonus gevoelig uitgebreid. Dat is een financieel extraatje voor mensen met een laag loon, tot 2.500 euro bruto. Die grens wordt nu opgetrokken tot 2.900 euro. De hoogte van het bedrag wordt bovendien voor iedereen met 100 euro verhoogd. Arbeidseconoom Ive Marx (Universiteit Antwerpen) noemt de meeste van de nieuwe maatregelen ‘symboolmaatregelen’. “De jobbonus, bijvoorbeeld, zal vooral bij de middenklasse terechtkomen, en niet bij de mensen met de laagste inkomens.”

Marx had het logischer gevonden als de indexering van de kinderbijslag voortaan de spilindex volgde. De regering houdt het na bijzonder slopende discussies bij 2 procent. Marx: “Vlaanderen heeft indertijd zo hard gevochten om de kinderbijslag zelf te mogen bepalen, dan moet men het ook ernstig nemen. Een aanpassing van 2 procent betekent in tijden van 10 procent inflatie nog steeds een groot welvaartsverlies. Wat is het nut er nog van als het niet eens de levensduurte volgt?”

Woensdag leek het er even op dat cd&v het been stijf zou houden en de regering-Jambon de doodsteek zou geven. Een ultiem voorstel van Jambon werd als onvoldoende bestempeld bij de christendemocraten. Maar onder druk van minister Hilde Crevits ging cd&v toch akkoord met het pakket dat op tafel lag. Want dat is voor de partij wel degelijk een goed akkoord met veel sterke maatregelen, klinkt het intern. Daarvoor de regering in chaos storten, was moeilijk te verkopen.

De koerswending van cd&v betekent vooral gezichtsverlies voor de nieuwe voorzitter Sammy Mahdi, die bij deze begrotingsronde wilde tonen dat zijn partij ook rode lijnen heeft. Maar die moesten finaal toch overschreden worden.