Vivaldi vindt 750 extra opvangplaatsen bij het Belgisch leger

Al maanden kampt België met een tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het gevolg is dat rechtbanken ons land al honderden keren veroordeeld hebben. En hoewel de structurele oplossing vooral Europees is – asielzoekers moeten volgens de zogenaamde Dublin-regels opvang krijgen in de Europese lidstaat waar ze eerst aankomen – verandert dit niets aan de schrijnende beelden van mensen die hier op straat belanden omdat er te weinig opvangplaatsen zijn.

De federale regeringstop is het woensdagmiddag - na enkele dagen interne discussie - eens geraakt over een vijftal maatregelen. De voornaamste: het Belgisch leger zal bijspringen. In eerste instantie worden 750 nieuwe opvangplaatsen voorzien in kazernes - meer bepaald in loodsen. Een tijdelijke oplossing is dat. Later zullen mensen onderdak krijgen in wooncontainers. Er komen ook nieuwe ontradingscampagnes, toegespitst op mensen die eigenlijk elders in Europa asiel zouden moeten aanvragen. En de regering wil de opvangcapaciteit van het Fedasil vergroten.

Crisis bezweren

Staatsseceretaris Nicole de Moor (cd&v): “De situatie is dringend. In deze regering komen we tot oplossingen, dat stemt mij tevreden. We werken op uitstroom en zorgen voor voldoende plaatsen voor wie toekomt. De asieldruk wordt enorm hoog in ons land als asielzoekers niet naar het eerste EU-land van aankomst terugkeren. Met deze maatregelen vermijdt de regering op dit moment het betalen van dwangsommen. De belastingbetaler wil zijn geld niet naar dwangsommen zien gaan.”

Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) benadruk dat het Belgisch leger een zoveelste inspanning levert. Het leger heeft nochtans zelf nog weinig marge. “Er wordt vandaag opnieuw een beroep gedaan op Defensie om een crisis te bezweren. Ook al kampt Defensie vandaag met grote interne uitdagingen en zijn we in volle heropbouw en transformatie, toch tekent het departement present om een werkwijze en een kader uit te stippelen om de opvangcrisis te bezweren.”

Het Belgisch leger stelt vandaag al bijna 6.000 opvangplaatsen ter beschikking, goed voor 20 procent van de totale opvangcapaciteit, herinnert Dedonder. “Het is voor mij van groot belang dat we mensen een waardige opvang aanbieden, maar het is eveneens cruciaal dat de tussenkomst van Defensie zo kort als mogelijk is om de heropbouw van het departement niet te hypothekeren.”

Het is onduidelijk in welke kazernes het leger opvangplaatsen zal voorzien. Eerder was sprake van de kazernes van Ieper, Doornik en Glons. Volgens Theo Francken (N-VA), staatsecretaris voor Asiel en Migratie in de regering-Michel, zal het akkoord van de federale regering “een maat voor niets” blijken. “Onder de nieuwe staatssecretaris krijgen we meer, meer, meer van hetzelfde. Geen ontrading, geen paradigmashift. Enkel meer opvangplaatsen, meer personeel en meer geld. Zo zal ook deze staatssecretaris verder strompelen, van crisis naar crisis”, schrijft hij in een persbericht.