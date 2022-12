Vivaldi-partners verwijten Bouchez (MR) ‘lobbyisme’, maar is daar wat van aan? ‘Sommigen willen terug naar de middeleeuwen. Wel, ik niet’

48 uur na een nieuwe, acute crisisopstoot in de federale regering is de koorts alweer gezakt met een akkoord over de regeling voor auteursrechten. Voor de coalitiepartners is de maat stilaan wel vol met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in wiens verzet ze lobbyisme voor particuliere belangen zien. ‘Onzin’, vindt Bouchez zelf. Maar is er wat van aan?

Najaar 2021. In de gebouwen van de Voetbalbond roept Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge, andere leiders van de grote clubs in de Pro League samen met vertegenwoordigers van minister Vincent Van Peteghem (cd&v, Financiën) en minister Frank Vandenbroucke (Vooruit, Sociale Zaken).

Gespreksonderwerp is, uiteraard, het voornemen van de regering om de voordelige regels voor RSZ- en fiscale bijdragen voor de profsport te kortwieken. Tot verbazing van alle aanwezigen dagen ook Mehdi Bayat, voorzitter van RSC Charleroi en Georges-Louis Bouchez, voorzitter van MR samen op. De twee, niet eens echt uitgenodigd, domineren meteen de vergadering. Wanneer de andere clubs vragen of de betrokken kabinetten ook akkoord gaan met de ideeën van Bouchez, volgt een verbijsterde ontkenning. Maar uiteindelijk, enkele weken later, zal minister Van Peteghem zijn plan wel gevoelig afzwakken.

Porseleinwinkel

De anekdote tekent hoe MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez politiek te werk gaat. Als een olifant in een porseleinwinkel wurmt hij zich persoonlijk binnen in dossiers die hem aanbelangen. Bouchez schaamt er zich ook niet voor om de belangen van betrokken sectoren voluit te verdedigen. Particuliere belangen, fluisteren coalitiepartners gefrustreerd. In het voetbaldossier zijn dat de belangen van de (Franstalige) profclubs zoals Charleroi, die zonder fiscale voordelen het bankroet vrezen.

Hetzelfde script werd gevolgd bij de discussie over de auteursrechten. De MR-ministers gaan bij de opstelling van de programmawet akkoord in de regering, maar achteraf zet Bouchez alsnog zijn voet. Een ‘verduidelijking’ van minister Van Peteghem in de Kamer deed de crisissfeer woensdagmiddag kantelen. De MR hoorde Van Peteghem bevestigen dat geen enkele sector uitgesloten wordt van de fiscaal voordelige regeling met auteursrechten, ook de IT-sector niet. De regels zullen ook niet ‘restrictief’ geïnterpreteerd worden, klinkt het, waaruit de MR afleidt dat alles bij het oude kan blijven. Of dat zo is, is nog maar de vraag. De regering schrijft wel degelijk een opbrengst van 37 miljoen in de begroting bij de hervormde regels voor auteursrechten. Dat geld moet van ergens komen, maar intussen claimt de MR-voorzitter zijn overwinning.

27042022 WVV BRUSSEL BELGIE Georges-Louis BouchezPortret van MR voorzitter Georges-Louis Bouchez Beeld Wouter Van Vooren

Tot tevredenheid van Odoo, een jong maar succesvol softwarebedrijf uit Waals-Brabant. Toen het kabinet-Van Peteghem in een overleg de verschillende sectoren op de hoogte bracht van de nieuwe regels, uitte Odoo-CEO Fabien Pinckaers stevig verzet. “Hij zei meteen dat hij zijn contacten bij de MR zou aanspreken om dit tegen te houden”, zegt een ingewijde. “Et voilà.” Pinckaers voerde deze week nog de druk op in La Libre Belgique, zowat de liberale huiskrant in Franstalig België. Coalitiepartners vermoeden dat de krant niet toevallig bij de Odoo-topman uitkwam.

De werkwijze van Bouchez frustreert de andere Vivaldi-partijen, omdat ze telkens terugkeert. In het nog sudderende debat over het verbod op reclame voor gokbedrijven schaart de MR-voorzitter zich achter de goksector. “Eén van die bedrijven (Ladbrokes, BE) sponsort Francs Borains, de club waar Bouchez voorzitter is”, weet een regeringspartner. “Toch opmerkelijk dat zo’n groot bedrijf zo’n bescheiden club steunt.” Zelfs in het dossier van de kernuitstap vinden andere Vivaldi-stemmen dat de druk die Bouchez zet vooral de Franse belangen van Engie dient.

Middeleeuwen

“Du n’importe quoi”, zegt Georges-Louis Bouchez zelf aan De Morgen. Onzin dus. “Ik verdedig de belangen van het bedrijfsleven. Iemand moet het doen. De politiek wordt steeds meer gedomineerd door mensen die uit het middenveld of uit de ambtenarij komen. De enige wereld die ze kennen is die waarin de overheid alles betaalt. Er is ook nog een andere wereld. Ik wil de IT-sector niet verliezen, ik wil het profvoetbal niet verliezen, ik wil de kerncentrales niet verliezen.”

Bouchez ontkent dat hij privébelangen boven het algemeen belang stelt. “Uiteraard ken ik de CEO van Odoo. Zou het niet gek zijn als een Franstalige liberaal zo’n succesvol ondernemer niet zou kennen? Ik ben ook niet tegen een grote belastinghervorming. Ik ben wel tegen het sluiten van aftrekposten als budgettaire operatie. Want dan is het een platte belastingverhoging. En dat voelen ze in de voetbalwereld of in de IT-sector. Ik moet in de politiek discussiëren met mensen die denken dat de Pro League en de Eerste Nationale identiek zijn. Ik ken die sector wel, zij kennen mij en vragen mijn hulp. Ik beschouw dat als compliment.”

Maar hoe zit dan dan met zijn banden met de goksector en zijn eigen club? Bouchez, furieus: “Denkt u nu echt dat ik de sponsoring van een paar duizend euro nodig heb om een opinie te hebben? Het enige verschil is dat ik het profvoetbal als een volwaardige economische sector beschouw. Ik weet dus dat die inkomsten uit gokreclame nu nodig heeft om te overleven. Dus zal ik me blijven verzetten tegen zo’n verbod. Sommige mensen willen blijkbaar liever terug naar de middeleeuwen, zonder auto’s en zonder kernenergie, en waar alcohol en weddenschappen zondig zijn. Wel, ik niet.”