Vivaldi in laatste lijn naar begrotingsakkoord

Een aantal plannen voor de arbeidsmarkt lekten de voorbije dagen al uit in deze krant. Zo wordt er gemorreld aan de belastingkorting voor het aanwerven van de eerste werknemer door zelfstandigen. Dit systeem zal, ondanks de weerstand van de liberalen, worden afgezwakt. Anderzijds stellen de linkse partijen zich mild op tegenover een aantal liberale voorstellen, zoals de werkweek in vier dagen. Zolang het maar op vraag van de werknemer zelf gebeurt, klinkt het, en met het recht om op de vrije dag niet gestoord te worden.

Op vlak van energie kijkt iedereen uit naar het plan waarmee de federale regering de energiefactuur wil verlagen. Ook hiervan zijn de contouren al bekend: een verlenging van het sociaal tarief, een hervorming van de energiebelasting en mogelijk ook een extra financiële stimulans voor de middenklasse. En dan is er ook nog het grote heropstartplan waarmee premier Alexander De Croo (Open Vld) wil bewijzen dat deze regering daadkrachtig kan hervormen. Via dit plan wil de regering niet enkel de arbeidsmarkt hervormen, maar ook honderden miljoenen investeren in het spoor, allerlei infrastructuur, digitalisering en klimaat.

Als alles goed gaat, vloeien deze voorstellen zondagavond of maandag uit in een monsterakkoord tussen de zeven Vivaldi-partijen. Net op tijd voor de state of the union van De Croo, komende dinsdag in het parlement. Dan zal ook duidelijk worden of de regering er in slaagt om de beloofde 2 miljard euro te besparen. Om hieraan te geraken, wordt er onder meer gekeken naar de fiscale gunstregimes voor topvoetballers en eigenaars van tweede woningen.