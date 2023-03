Vindt Vivaldi de moed om te besparen? Liberalen en socialisten houden elkaar in een wurggreep

Premier Alexander De Croo (Open Vld) zette de onderhandelingen vorige week hoog in met een beoogde besparing van 0,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), goed voor 1,8 miljard euro. Maar tijdens een vergadermarathon op zaterdag en zondag werd al snel duidelijk dat de Franstalige socialisten en ecologisten dit niet pikken. “De Croo wil de mensen pijn doen”, klonk het verwijtend.

Een eerste voorstel van De Croo leidde zaterdagavond tot een botsing met PS en Ecolo. Volgens die laatsten sloeg de premier de verdeelsleutel in de wind die in het regeerakkoord van Vivaldi werd opgenomen: bij budgettaire inspanningen zouden we een derde van deze inspanning via besparingen realiseren, een derde via inkomsten en een derde via ‘diverse’, zoals extra werkgelegenheid. Een aangepast voorstel botste zondag op dezelfde kritiek.

Voor PS is dit een principiële kwestie. Het Monitoringcomité maakte vorige week bekend dat het federale begrotingstekort in 2023 3,2 miljard euro lager uitkomt dan verwacht. Door een fout in dit rapport bleek de toestand tegen 2028 ook 5 miljard euro rooskleuriger uit te vallen. “We zitten voor op het verwachte traject. Voor ons is besparen dus niet nodig”, klinkt het in PS-kringen.

Maar ook voor de liberalen is dit een halszaak. Vanaf volgend jaar kijkt Europa weer strenger toe op de begrotingen van lidstaten. Net dan, in de aanloop naar de verkiezingen, neemt België het voorzitterschap van de Europese Raad waar. Voor De Croo staat dus zowel zijn Belgische als zijn internationale reputatie op het spel.

Wenslijstjes

Dat besparingsmaatregelen onvermijdelijk zijn, is intussen duidelijk. Al is het maar om een aantal extra uitgaven te compenseren. Denk aan de opgevoerde strijd tegen drugs, de opvang van asielzoekers, de investeringen in Oekraïense vluchtelingen en de levensduurverlenging van de kerncentrales. Daarnaast eist PS een extra uitgave van 220 miljoen euro, onder meer om de werking van de sociale administraties veilig te stellen.

Intussen liggen er ook nog andere wenslijstjes op tafel, zoals de vraag van Ecolo om de btw op treintickets kwijt te schelden.

De komende dagen lopen de gesprekken verder. De ultieme deadline ligt op vrijdag. Na de paasvakantie volgen dan de onderhandelingen over de pensioenhervorming en de fiscale hervorming van minister Vincent Van Peteghem (cd&v).