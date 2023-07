Vijf vragen beantwoord over gesneuvelde ethaankraker Ineos in Antwerpse haven

Het stikstofdebacle blijft duren. Door de vernietiging van de vergunning voor de ethaankraker van chemiereus Ineos in de Antwerpse haven, staan N-VA en cd&v nog verder uit elkaar dan voordien. Wat is er aan de hand?

Wat is er gebeurd?

Nog geen drie dagen nadat minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) eigen instructies uitvaardigde om te vermijden dat landbouw- en industrieprojecten geen vergunningen meer zouden krijgen, sneuvelt een eerste project. Project One, een ethaankraker van Ineos die van de Vlaamse regering groen licht kreeg om in de haven van Antwerpen gebouwd te worden, ziet zijn vergunning ingetrokken worden door de Raad van Vergunningsbetwistingen.

Verschillende milieuorganisaties en andere spelers trokken al naar de rechter tegen de vergunning. De Raad oordeelt nu in een van die zaken, over het nabijgelegen natuurgebied de Brabantse Wal, dat de Vlaamse regering inderdaad “niet zorgvuldig” heeft beslist waarom de extra stikstofuitstoot niet schadelijk zou zijn voor de natuur. Ook het extra onderzoek dat er naar de impact van het project op de natuur is gebeurd - de zogenaamde passende beoordeling - is “ontoereikend”.

De bouw van de kraker pas kan hernemen nadat de Vlaamse regering een nieuwe vergunningsaanvraag goedkeurt. Dat moet binnen de zes maanden gebeuren. Ineos zelf reageert teleurgesteld en zegt haar opties te bekijken. Volgens De Tijd overweegt het bedrijf zelfs haar aanvraag volledig in te trekken.

Hoe reageert N-VA?

Voor de Vlaams-nationalisten is de beslissing een harde slag in het gezicht. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) en schepen van de haven Annick De Ridder (N-VA) zagen in de ethaankraker een heus prestigeproject voor de stad. Het project zou 1,45 miljoen ton ethyleen per jaar produceren en 450 extra banen opleveren.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “We betreuren dit arrest, want het gaat hier om een zeer belangrijk investeringsproject dat enorm belangrijk is voor de welvaart van vlaanderen. We gaan het arrest nu minutieus juridisch analyseren en evalueren wat de redenen waren voor vernietiging, welke de consequenties zijn en hoe we kunnen remediëren.” De minister-president zegt ook “de nodige discrete contacten” te nemen in het dossier.

Wat is de impact hiervan op de stikstofcrisis in de Vlaamse regering?

Belangrijker nog is de vraag welke invloed deze vernietiging heeft op stikstofcrisis waar de Vlaamse regering middenin zit. Afgelopen vrijdag weigerde minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) nog het stikstofakkoord een eerste keer principieel goed te keuren. Minister Demir vaardigde daarom vlak na het weekend haar eigen vergunningsregels uit. Volgens haar bevestigt het arrest dat zonder definitief stikstofdecreet, er een vergunningsstop dreigt te komen.

“Het uitblijven van een stikstofdecreet zal ervoor zorgen dat het zwaard van Damocles boven onze hoofden blijft hangen”, zegt Demir. “Ik roep alle verantwoorde politici op om zich zo snel mogelijk te bezinnen over hun houding en het noodzakelijke ontwerpdecreet goed te keuren.”

Ook Open Vld-minister Bart Somers wil zo snel mogelijk alle Vlaamse ministers terug uit vakantie halen en rond de tafel krijgen om het akkoord te tekenen: “Niet het eigen gelijk of kortetermijngewin, maar het algemeen belang moet de leidraad zijn van regeringsleden.”

Wat zegt cd&v dan?

Het mag haast niet meer verrassen, maar de lezing van cd&v ligt ver van die van haar coalitiepartners. Volgens minister Brouns bewijst het oordeel over de Ineoskraker juist dat een deel van het stikstofakkoord zoals het in maart afgesproken is, wankel is: “De beslissing gaat over een belangrijke vergunning voor een heel groot project, maar het levert ook een nieuwe realiteit voor stikstof. Op z'n zachtst gezegd lezen we hier dat een rechter zich vragen stelt bij het gebruik van drempelwaardes om vergunningen goed te keuren of te weigeren. Die bieden geen garantie om aan te tonen dat er effecten zijn op de omgeving. Maar eigenlijk zegt het arrest ook dat je alleen met een passende beoordeling kan aantonen dat activiteiten geen significant negatieve effecten hebben op de omgeving.”

Minister Brouns roept zijn collega’s op om terug rond de tafel te zitten en de impact van het arrest op het vergunningenkader te evalueren. Cd&v plaatst zo dus nog een extra vraagteken bij het akkoord, bovenop de twee voorwaarden die het eerder stelde.

Wat betekent dit nu (niet)?

Volgens professor milieurecht Hendrik Schoukens (UGent), tevens schepen voor Groen in Lennik, hebben beide partijen een beetje gelijk: “De Raad zegt: als je een ministeriële instructie toepast, moet je die uitgebreid motiveren. Een vergunning toestaan puur omdat de geschatte stikstofuitstoot onder de drempel van 1 procent blijft (de drempel voor de industrie volgens Demirs maatregelen, KVD), kan niet zolang je geen vastgelegd regelgevend kader hebt. Alleen als er een decreet is, kan de rechter met voldoende zekerheid oordelen dat stikstofemissies onder een bepaalde drempel niet significant zijn. Want alleen dan weet die zeker dat er een grondige wetenschappelijke analyse aan is voorafgegaan.”

Met andere woorden: de tijdelijke maatregelen die Demir nam zijn niet per se verkeerd, maar ook niet meer dan een richtlijn. Als een industrieel bedrijf een vergunning wil laten goedkeuren of weigeren op basis daarvan, moet er inderdaad telkens nog een passende beoordeling worden gemaakt. Net zoals dat ook al moet gebeuren voor landbouwers.

“Maar er staat niet in dat vergunningen niet meer verleend kunnen worden, evenmin als dat er staat dat een verschillende behandeling voor landbouw en industrie niet kan”, aldus Schoukens.

Zowel N-VA als cd&v zeggen het arrest de komende dagen nog grondig te bestuderen. De kans lijkt in ieder geval klein dat deze uitspraak een stikstofakkoord dichterbij brengt.