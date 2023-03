Vijf minuten die de politieke geschiedenis ingaan

De Vlaamse regering beleefde dinsdag in het Vlaams parlement een van haar moeilijkste momenten. Op aangeven van Hilde Crevits (cd&v) werden de spanningen openlijk uitgevochten op de regeringsbanken. De Vlaamse coalitie daverde op haar grondvesten: een reconstructie in vijf akten.

1. Crevits haalt uit: ‘Het zal niet lukken als je één partij tegen de muur kwakt’

Dinsdagmiddag, kwart over drie. Het Vlaams Parlement debatteert al een uur lang over de crisis waar de regering-Jambon in verzeild is geraakt. Niemand van de meerderheid lijkt zin te hebben om de spanningen op de spits te drijven. Het kabinet lijkt de storm al bij al goed te doorstaan. Tot Hilde Crevits, de ervaren viceminister-president van cd&v, het woord neemt. Jambon, op de stoel naast haar, weet niet wat hij hoort. Wat volgt zijn vijf minuten die de politieke geschiedenisboeken in zullen gaan.

“Vandaag in dit stikstofakkoord zijn wij het inderdaad nog niet eens. Maar met alle permissie, ik hou er niet van dat in een regering twee partijen zeggen: we gaan het dan maar zonder u doen. Dit strookt voor mij niet met de deontologie die we altijd gehuldigd hebben. We moeten hierdoor geraken, dit moet lukken. Maar het zal niet lukken als je één partij gewoon tegen de muur kwakt. Daar doe ik niet aan mee.”

Wat tot dan toe een therapeutische sessie in het Vlaams Parlement leek te worden, is plots een regeringscrisis die en plein public op de regeringsbanken uitgevochten wordt. Minister Zuhal Demir (N-VA) probeert Crevits nog in de rede te vallen, maar krijgt een vinnig antwoord terug: “Collega Demir, u mag straks zeggen wat u te zeggen hebt.”

2. Jambon probeert de meubelen te redden. Tevergeefs

Opeens zijn alle remmingen weg. Minister Bart Somers neemt het woord, terwijl naast hem de blik van Crevits op onweer staat. “Op een bepaald moment moeten we over onze schaduw stappen. Eerder dan mekaar hier verwijten te maken, zou ik vragen aan de drie regeringspartijen om naar een oplossing te zoeken,” zegt Somers kordaat.

Het is een zelden gezien beeld: twee topministers die elkaar in het parlement openlijk de mantel uitvegen. Jambon, die aan de andere zijde van Crevits zit, probeert de meubelen nog te redden. Hij benadrukt dat de uiteindelijke regeling door “elk lid van de regering goedgekeurd moet worden. Dus er is geen sprake van mensen met de rug tegen de muur te kwakken”.

Het manoeuvre van Jambon brengt amper beterschap. Het versterkt net de indruk van een regering die hopeloos verdeeld is en geen zin meer heeft om voor de perceptie de discussies binnenskamers te houden.

3. Open doel voor oppositie: ‘Als dit de toekomst is van Vlaanderen, God beware ons’

PVDA-fractieleider Jos D’Haese stelt vast dat de drie regeringspartijen elk in hun eigen universum leven. “Cd&v zit in een universum waar nog onderhandeld wordt. Alleen is er niemand om mee te onderhandelen.” Op de balkons bovenin het parlement knikt de woordvoerder van landbouwminister Jo Brouns (cd&v) instemmend.

Voor de oppositie bevestigt de echtelijke ruzie wat al aan het begin van de zitting gezegd werd. De Vlaamse regering is een regering in name only. In werkelijkheid is er van een meerderheid geen sprake meer. Eén na één beuken de oppositiepartijen in op Jambon: “Neem ontslag.” Bruno Tobback (Vooruit): “Als dit de toekomst is van Vlaanderen, God beware ons.”

4. Crevits neemt gas terug

Ongezien: dat is het woord dat ook in de regering gebruikt wordt om te beschrijven wat zich hier afspeelde. Al is bij N-VA achteraf te horen dat ze wel een standje verwacht hadden. “Op voorhand zeiden we: afwachten wie het eerste schot lost en hoe zwaar.” Onder anderen Gwendolyn Rutten (Open Vld) stond op het lijstje met mogelijke schutters.

Na de woelige discussie spreekt de lichaamstaal van de ministers boekdelen: iedereen beseft dat de regering net een van haar lastigste momenten beleefd heeft. Als het zo doorgaat, komt de regering straks buiten met een nog grotere crisis dan voor de zitting. Op sociale media gaan meteen beelden rond van Crevits en Jambon, schouder aan schouder, allebei de armen gekruist, allebei met donderwolken in de ogen.

Het is uiteindelijk Hilde Crevits die het vuur dooft dat ze zelf had aangestoken. “De minister-president heeft duidelijk gesteld dat het akkoord er zal zijn met drie partijen. Dat is ook onze vraag. We zijn het nog niet eens over dit dossier. Maar we kunnen het er wel eens over raken.”

5. En nu? ‘Nog verder afwijken’ behoort niet tot de opties, aldus Jambon

De vraag is alleen: hoe dan? Jambon wil vrijdag opnieuw rond de tafel zitten om alsnog een akkoord te vinden. Maar aan het begin van de zitting had Jambon het voorstel van zondagavond ook omschreven als een “definitieve stikstofregeling” en een “best and final offer”. “Nog een stevig stuk verder afwijken” behoort niet tot de opties, maakte Jambon duidelijk. Terwijl cd&v vindt dat “de grondige bijsturing die wij vragen, niet meer dan redelijk is.”

Daardoor weet niemand wat Jambon vrijdag nog op tafel legt. Wil hij op cd&v blijven inpraten tot ze buigen, of valt er nog te tornen aan het voorstel dat cd&v zondag van de onderhandelingstafel wegjoeg? Jambon liet uiteindelijk wel een kleine opening, al leek de marge flinterdun.

Voor de regering is het glas na dinsdag eerder halfleeg dan halfvol. De zitting van het parlement is achter de rug, en er is nog een regering. Maar de reprimande van Crevits zal hoe dan ook sporen nalaten.

Bovendien is duidelijker dan ooit dat de onderlinge verstandhouding in deze coalitie barslecht is. Tijdens het tumult op de regeringsbanken, toen Crevits het had over de lange geschiedenis van het stikstofdossier, beet Demir haar toe: jullie zitten inderdaad al vijftien jaar in de regering. Alsof ze wilde zeggen: het is jullie schuld dat we in deze puinhoop zitten. Het valt te betwijfelen of in die sfeer vrijdag een akkoord wel voor het rapen zal liggen.