Vierde duo stelt zich kandidaat om Meyrem Almaci op te volgen als voorzitter van Groen

Het vierde duo in de race is Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry. Zij willen de dialoog aangaan met de leden en stellen zich niet extern voor. Beide waren vandaag dan ook niet aanwezig bij de voorstelling van de kandidaten.

“Het gaat om twee leden van de partij”, zei Almaci. “Bij Groen bestaat de mogelijkheid en de traditie dat iedereen zich kandidaat kan stellen. Zo willen we de verkiezingen zo laagdrempelig mogelijk houden. Het nieuwe duo wil zich expliciet richten naar de leden. Ik vermoed dat ze daar hun redenen voor hebben. Maar het is niet aan mij om te speculeren.” Renaat Van Rompaey en Djalikhatou Barry zijn leden van de partij die nog geen rol van betekenis hebben gespeeld binnen Groen.

De deadline voor het indienen van de kandidaturen voor het voorzitterschap verstreek dinsdagavond. Toen al was duidelijk dat drie duo’s zich in de strijd werpen: Vlaams parlementslid Jeremie Vaneeckhout en Nadja Naji; Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno; en Jenna Boeve en Jad Zeitouni van Jong Groen.

Onze voorzitterskandidaten zijn bekend. Ontdek op onze website wie het tegen elkaar opneemt 👇https://t.co/trIs5jHcb3



Vanaf nu is het aan onze leden: zij bepalen de komende weken wie onze partij de komende jaren trots zal maken💚



Uitslag: 11 juni. #voorzittersverkiezingen2022 pic.twitter.com/TIQUJv6U0u — Groen (@groen) 4 mei 2022

Covoorzitterschap

De duo’s, drie keer een man en een vrouw, breken met de traditionele rolverdeling van voorzitter en ondervoorzitter, naar het voorbeeld van de Franstalige zusterpartij Ecolo, en gaan voluit voor covoorzitterschap.

“De ambitie is om het beter te doen dan bij de vorige verkiezingen”, zei Vaneeckhout woensdag over de ambities van het kandidatenduo in 2024. “We moeten de analyse maken waar we staan als partij. We hadden het bij de vorige verkiezingen beter kunnen doen dan ooit en toch stellen we vast dat we nog niet in topvorm zijn. We willen dan ook de vinger op de wonde leggen”, aldus Vaneeckhout, die samen met zijn Molenbeekse copiloot Nadja Naji gaat voor “groen, sociaal en inclusief”. Of dat betekent dat de partij mogelijk in een links front naar de kiezer trekt in 2024? “Wij zijn trots op Groen en gaan net voor die groene boodschap”, zegt Vaneeckhout.

Het tweede duo, Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman en Brussels parlementslid Juan Benjumea-Moreno, stapt in de voorzittersrace met het project ‘Hoopvol Groen’. Daarmee leggen ze de nadruk op ‘groei van onderuit’. Met hun project willen Meuleman en Moreno het lokaal werk in de verf zetten en de nadruk leggen op positieve verandering.

Ook Jong Groen is met Jenna Boeve en Jad Zeitouni vertegenwoordigd. “Wij zijn een beetje atypisch in de politiek en willen ook op een atypische manier aan politiek doen”, zegden beide woensdag. “Er is een hele groep mensen die bij Groen thuishoort, maar daar niet is terug te vinden. (...) De komende weken willen wij bepaalde vooroordelen aankaarten en opboksen tegen de status quo. Anders kan en anders moet.”

De komende weken volgt een campagne waarin de kandidaten hun project kunnen voorstellen aan de leden. Op 11 juni kiest de partij dan wie Meryem Almaci opvolgt.