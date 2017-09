Veroordeeld voor fraude, aan de slag op Financiën

Valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, verduistering: Marc Stockbroekx liep verschillende keren tegen de lamp voor fiscale fraude. Zo werd hij in 2009 veroordeeld wegens misbruik van vertrouwen, omdat hij een gehandicapte meer dan de helft van zijn schadevergoeding van 800.000 euro afhandig maakte in de onderhandelingen met een verzekeraar.

“Een gevaarlijke, asociale persoonlijkheid”, zo omschreef het hof van beroep in Brussel hem. Enkele jaren eerder, in 2005, veroordeelde het hof van beroep in Antwerpen hem voor gelijkaardige feiten. Een dame had hem 200.000 euro toevertrouwd om te beleggen.