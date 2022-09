Vernietigend rapport: bevoordeelde von der Leyen Biontech-Pfizer bij de groepsaankoop van corona-vaccins?

Het is hoogst uitzonderlijk dat een Europees Commissievoorzitter tot ontslag wordt gedwongen. Er is één bekend voorbeeld: in 1999 trad de Luxemburgse voorzitter Jacques Santer af nadat een onafhankelijk deskundigenrapport fraude, wanbeheer en nepotisme bij de Europese Commissie aan het licht had gebracht.

In een recente doorlichting klaagt de Europese Rekenkamer nu aan dat huidig Commissievoorzitter Ursula von der Leyen geen inzage wil geven in de onderhandelingen die zij rechtstreeks voerde met farmagigant Pfizer. Het bedrijf mocht liefst 1,8 miljard coronavaccins leveren aan de EU.

Coronalobby

Maar in plaats van de voorziene aankoopprocedure te volgen betrok von der Leyen de medische experten en de lidstaten aanvankelijk niet in de onderhandelingen. “De vaccinatiecampagne was een succes en redde veel mensenlevens. Maar door transparantie daarin te weigeren, voedt von der Leyen net de sceptici en complotdenkers”, vreest Pieter Cleppe, hoofdredacteur van de nieuwssite Brusselsreport.eu.

De weigering van von der Leyen doet de wenkbrauwen fronsen, onder meer gezien de vermoede gemeenschappelijke Duitse link. Het was immers het Duitse bedrijf Biontech dat het vaccin ontwikkelde, en dat Pfizer vervolgens in massa-productie bracht. Ook andere lidstaten lobbyden voor hun eigen bedrijven: zo drong Frankrijk aan op een groepsaankoop bij het Franse Sanofi - maar die vaccins bleken naderhand niet succesvol.

Ursula von der Leyen zou met Albert Bourla, CEO van Pfizer, sms’en hebben uitgewisseld in aanloop naar de vaccindeal. De Rekenkamer vroeg inzage in die tekstberichten, maar von der Leyen weigert elke medewerking daartoe - tot verbazing van de auditeurs die deze onwil als ‘hoogst ongewoon’ benoemen. “Het rapport komt van een onafhankelijke Europese instelling, dus het is niet zomaar kritiek van de oppositie. De Europese Rekenkamer klaagt aan hoe von der Leyen opheldering weigert. De Europese Ombudsman noemt de weigering van von der Leyen ‘wanbestuur’ ”, zo verduidelijkt Cleppe de zaak.

Pieter Cleppe (hoofdredacteur Brusselsreport.eu) Beeld HLN

Cleppe ziet stilaan een patroon in het gedrag bij von der Leyen: “Het is niet de eerste keer dat ze op eigen houtje handelt. Denk maar aan haar belofte om Oekraïne met spoed te laten toetreden tot de EU - een procedure die echter niet bestaat. Daardoor ontstaat de indruk dat de Europese Commissie zich buiten haar eigen bevoegdheden waagt en de regels niet naleeft.”

Sofa-incident

Het is wat nonchalant om professionele berichten zomaar te gaan vernietigen. Cleppe is kritisch: “De groepsaankopen voor vaccins, dat is één van de belangrijkste dossiers van deze Commissie geweest. Waarom zou je persoonlijke berichten daarover met de CEO deleten? Als je op die vraag geen antwoord wil geven doet dat kwade intenties vermoeden.” Naar verluidt is haar fout niet meer recht te trekken - of kunnen telecomproviders die berichten toch nog opvissen?

“Er was ook al het sofa-incident met Charles Michel, de voorzitter van de Europese raad. Sindsdien zitten beiden voortdurend elkaar de loef af te steken. Dat getuigt niet van goed leiderschap: de twee kemphanen slagen er niet in om een duidelijke taakverdeling af te spreken.” Wordt er stilaan aan de poten van de stoel gezaagd waarop von der Leyen zit? Zover komt het woensdag wellicht niet. Al mag de Commissievoorzitter zich wel verwachten aan kritische vragen uit alle parlementaire hoeken over haar gedrag. Verschillende oppositiegroepen zullen roepen om haar ontslag.

Charles Michel (L) en Ursula von der Leyen (R) Beeld EPA

Sms-gate

Dat de politieke schade uiteindelijk groot kan zijn, leert ons het voorbeeld van Hillary Clinton. De voormalige Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken kwam in opspraak nadat ze haar private e-mailaccount had gebruikt voor delicate diplomatieke communicatie. Het FBI-onderzoek naar die emailberichten bracht haar campagne als presidentskandidate in 2016 een zware slag toe.

Tot slot doet het voorval ook terugdenken aan ‘sms-gate’ in Nederland afgelopen mei. Premier Mark Rutte verwijderde jarenlang alle sms’en die volgens hem “niet relevant waren voor de bestuurlijke besluitvorming”. Lange tijd gebruikte de eerste minister enkel een oude Nokia die slechts een handvol sms’en kan opslaan. Rutte verwijderde echter onmiddellijk veel berichten om te voorkomen dat zijn gsm overvol raakte. Enkel sms’en die hij zelf belangrijk vond werden opgeslagen. Maar in Nederland zijn politici volgens de wet verplicht om hun correspondentie te archiveren. In het Parlement kreeg Rutte weer eens de wind van voren, maar overleefde hij ook die politieke storm. Blijft ook Ursula von der Leyen stevig in het zadel zitten na haar passage in het Europees Parlement op woensdag? Alle ogen zijn alvast op haar gericht.