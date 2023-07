Verlies van extreemrechts in Spanje betekent winst voor de conservatieven: wat kan Vlaanderen hieruit leren?

Terwijl het extreemrechtse Vox bij de Spaanse parlementsverkiezingen onderuitging, deden socialisten en conservatieven het opvallend goed. Wat kunnen centrumpartijen in ons land daarvan leren?

De Catalaanse leider Carles Puigdemont mag zich thuis in Waterloo dan wel in de handen gewreven hebben nu hij de ‘kingmaker’ zou worden van de Spaanse verkiezingen, maar ook andere politici hebben in ons land de uitslag met veel interesse gevolgd. Vooral in de hoofdkwartieren van de centrumpartijen is er gejuicht, omdat een overwinning van extreemrechts is uitgebleven.

De verwachte meerderheid van Vox en de conservatieve Partido Popular is er niet gekomen en dat komt volgens Vooruit door hoe de socialistische premier Sánchez zijn campagne heeft aangepakt. “Sánchez heeft aan de Spanjaarden duidelijk gemaakt dat zijn partij het enige alternatief was voor extreemrechts”, zegt Niels Pattyn, de woordvoerder van Vooruit. “Hij heeft daar de inzet van de verkiezingen van gemaakt en daardoor zijn de doemscenario’s niet bewaarheid geworden.”

Een vergelijking tussen de voorbije Spaanse verkiezingen en die bij ons van volgend jaar is snel gemaakt. Ook in Vlaanderen kunnen rechts en extreemrechts – N-VA en Vlaams-Belang – in theorie een meerderheid behalen, al zijn ze daar volgens de laatste peiling nog een eindje van verwijderd.

Ook is het nog maar de vraag of de N-VA een soortgelijke samenwerking wil aangaan. Maar in het resultaat van de Spaanse verkiezingen ziet Vooruit alvast een bevestiging van zijn eigen tactiek. “We maken er geen geheim van dat wij ons ook willen profileren als het alternatief voor een rechtse regering”, zegt Pattyn.

Spectrum

Nochtans heeft niet alleen de linkerzijde in Vlaanderen reden om optimistisch te zijn na de uitslag van de stembusgang in Spanje. Ook de N-VA vindt deze uitkomst een opsteker, omdat de conservatieve Partido Popular er flink op vooruitgegaan is. De partij heeft er van de Spaanse kiezer 47 zetels bijgekregen.

Kamerlid Theo Francken lijkt er alvast een voorteken voor zijn eigen partij in te zien. “Sinds de Russische invasie in Oekraïne wint (centrum)rechts elke verkiezing”, schrijft hij op X (Twitter). “Italië, Finland, Zweden, Griekenland… noem maar op. De centrumrechtse trein is niet te stoppen.” Maar ook hij erkent dat het extreemrechtse Vox niet is doorgebroken en dat de sociaaldemocraten van PSOE aardig stand hebben gehouden.

Volgens politicologen kunnen centrumpartijen zeker lessen trekken uit de manier waarop in Spanje de opmars van extreemrechts een halt werd toegeroepen. De eerste les ligt volgens politicoloog Dave Sinardet (VUB) dan ook voor de hand. “Centrumpartijen moeten zich niet te veel laten ontmoedigen en niet te veel laten leiden door peilingen”, zegt Sinardet. “Als politici denken dat ze gaan verliezen, zullen ze zich er ook naar gedragen: dan wordt het een self­ful­fil­ling prophe­cy.”

De uitkomst van de Spaans stembusgang geeft volgens hem aan dat een partij niet noodzakelijk bestraft wordt voor het besturen. Sanchez heeft het beleid van zijn regering kunnen verdedigen, stelt Sinardet. Zijn partij heeft er in het parlement nu zelfs twee zetels bijgekregen. De Vlaamse socialisten zijn alvast van plan om de eigen verwezenlijkingen in de verf te zetten. “We hebben zaken gerealiseerd in de federale regering waar we echt trots op zijn”, zegt Pattyn. “Ons land heeft de koopkracht veel beter beschermd dan de rest van Europa.”

Een groot verschil met Vlaanderen is dat het extreemrechtse Vox er in sommige steden en in drie autonome regio’s al samen met Partido Popular in het bestuur zit. Er is met andere woorden geen cordon sanitaire zoals dat voor het Vlaams Belang wel het geval is. Maar in het parlement hebben de twee partijen geen meerderheid gehaald. Het lijkt er dus op dat de Spaanse kiezer zo'n coalitie op het nationale niveau niet ziet zitten.

“Het is duidelijk dat veel mensen bezig zijn met thema’s zoals asiel en migratie”, zegt Sinardet. “Maar velen deinzen er toch voor terug om een heel radicale partij aan de macht te helpen. Vox wil ook vrouwen- en lgbtq+-rechten terugschroeven en ontkent de opwarming van het klimaat. Blijkbaar is een belangrijk deel van de publieke opinie daar dan toch niet zo enthousiast over.”

Communicerende vaten

Het Vlaams Belang probeert zich naar de buitenwereld heel wat gematigder – of salonfähiger – voor te stellen dan Vox. Maar contacten tussen de twee partijen doen daar twijfels bij rijzen. “Ik zag Tom Van Grieken enthousiast poseren op een foto met Santiago Abascal, de leider van Vox”, zegt Sinardet. “Het Vlaams Belang steunt nochtans de Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders, terwijl Vox die onafhankelijkheidsstrijd zelfs wil verbieden. Dat blijft toch schizofreen.”

Het verlies van Vox heeft bij de verkiezingen voor de winst van de conservatieven gezorgd, stellen analisten. Want de twee partijen verhouden zich tot elkaar als communicerende vaten. Maar omdat beide partijen geen meerderheid hebben behaald, blijven ze nu met lege handen achter. Er is geen enkele andere partij bereid om hen te depanneren.

Daar moet de N-VA volgens historicus en Spanjekenner Vincent Scheltiens (UAntwerpen) in de aanloop naar volgend jaar rekening mee houden. “Voor de Partido Popular is dit uitgedraaid op een grote pyrrusoverwinning", zegt Scheltiens. “De conservatieven merken nu heel goed dat andere partijen van je weglopen als je ligt te smoezen met extreemrechts.”