Verhoging minimumloon en legalisering van cannabis: nieuwe Duitse regering stelt akkoord voor

De centrumlinkse SPD, klimaatpartij de Groenen en de liberale FDP praten sinds oktober formeel over de vorming van een nooit eerder geziene driepartijencoalitie. Vandaag stelden ze hun regeerakkoord voor op een persconferentie. De deal moet wel nog door de partijen zelf worden goedgekeurd, bijvoorbeeld via een partijbijeenkomst.

Als dat lukt, krijgt Duitsland voor het eerst in zestien jaar een regering die niet onder leiding staat van de conservatieve CDU/CSU. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor de verkiezing van Scholz tot bondskanselier in de week van 6 december. De partij van Scholz was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in september, ten koste van het conservatieve blok CDU/CSU onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet.

Wat staat er in het akkoord?

De partijen willen cannabis legaliseren voor recreatief gebruik. De softdrug zou wel enkel verkocht worden in winkels die daar een speciale vergunning voor hebben. Klanten moeten ook volwassen zijn. “Dit moet leiden tot een betere kwaliteitscontrole, minder verontreinigde cannabis en een betere bescherming van minderjarigen”, klinkt het bij de centrumlinkse regering.

Daarnaast moet Duitsland tegen 2030 maar liefst 80 procent van zijn energie halen uit hernieuwbare bronnen. Tot nu toe volstond 65 procent als doelstelling. Er moet meer worden geïnvesteerd in groene technologie en het afscheid van kolen in 2030 komt acht jaar sneller dan gepland. De partijen willen ook dat Duitsland in 2045 klimaatneutraal is.

In het eerste jaar van de ‘Ampel’-coalitie wordt het wettelijk minimumloon opgetrokken van de huidige 9,60 euro naar 12 euro per uur. Dat was een belangrijke verkiezingsbelofte van de sociaaldemocratische SPD. In juli zou een eerste stijging tot 10,45 euro volgen. Scholz had het over een loonsverhoging voor 10 miljoen burgers. De minimumleeftijd om te stemmen bij de parlementsverkiezingen wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar.

De nieuwe regering wil zich vanaf 2023 ook weer aan de regels van de begrotingsdiscipline houden. De schuld zal dan beperkt moeten worden “tot wat de grondwet toelaat”.

Is er al zicht op de ministerposten?

De SPD, de Groenen en de FDP hebben ook al een akkoord bereikt over de benoeming van de ministers. De Groenen krijgen een nieuw ‘superministerie’ voor Economie en Klimaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ministeries van Milieu/Consumenten, Landbouw/Voeding en Familie.

De FDP zal de ministers van Financiën, Mobiliteit, Onderwijs en Justitie leveren. De SPD krijgt naast de kanselier ook Binnenlandse Zaken, Defensie, een nieuw op te richten ministerie van Bouw, Volksgezondheid, Werk/Sociale Zaken en Economische Samenwerking.

Wat met corona?

Het gezamenlijke persmoment met de leiders van de drie partijen werd wel overschaduwd door de crisissfeer rond de coronapandemie. Duitsland heeft net als België de afgelopen tijd weer recordaantallen besmettingen gemeld. De sociaaldemocraat Olaf Scholz benadrukte aan het begin van zijn speech dat vaccineren de uitweg is uit de crisis en zinspeelde op een vaccinatieplicht voor bepaalde groepen.

Met de komst van de nieuwe regering neemt Angela Merkel na zestien jaar afscheid als bondskanselier. Ze zou volgende maand de langstzittende regeringsleider uit de geschiedenis van de Bondsrepubliek worden en grijpt mogelijk net naast die titel. Die staat nu op naam van haar partijgenoot Helmut Kohl, die Duitsland bestuurde in de periode 1982-1998.