Verdeeldheid over Europees asielbeleid is groot, tot ergernis van het Parlement: ‘Dit is misschien onze laatste kans’

De verdeelde EU-landen zijn een speelbal voor de mensensmokkelaars. Het Europees Parlement kiest daarom voor een meer eensgezind asielbeleid.

“Dit is misschien onze laatste kans”, zegt de socialistische Europarlementariër Juan López Aguilar. Als de EU-landen komend half jaar geen akkoord bereiken over een eensgezind migratiebeleid, rest de zege van de mensensmokkelaars.

Het parlement zette donderdag de EU-landen alvast voor het blok. Met grote meerderheid steunden de parlementariërs een serie vergaande voorstellen voor een echt Europees asielbeleid, inclusief de verplichte spreiding van asielzoekers over lidstaten. De Spanjaard López Aguilar, die meeschreef aan de plannen, weet dat asielquota de spreekwoordelijke rode lap zijn voor nogal wat lidstaten. Zijn antwoord is, gesteund door het parlement: doorduwen! “Het is onacceptabel dat als een land overspoeld wordt door migranten, er geen solidariteit is.”

Het is op zich een stap vooruit dat het parlement zijn positie heeft bepaald. Niks te vroeg ook, de aanzet van de Europese Commissie (Nieuw Pact voor Migratie en Asiel) dateert van september 2020. Een totale verdeeldheid tussen de politieke fracties zorgde voor de impasse afgelopen 2,5 jaar. Daarbij moest het parlement ook nog afscheid nemen van een aanzienlijk ambitieuzere opstelling in 2017.

Van de verschillende voorstellen is de screening van migranten bij aankomst het minst omstreden. Een eerste snelle check bij de grens op identiteit, gezondheid en veiligheid (is het een terrorist of niet) moet in principe binnen vijf dagen gebeuren. Maakt een migrant kans op een verblijfsvergunning, dan stroomt die door naar de gewone asielprocedure. Zo niet, en dat geldt voor een groot deel van de migranten, dan volgt een speciale grensprocedure met als doel dat de mensen die terug moeten, ook daadwerkelijk teruggaan. Nu gebeurt dat mondjesmaat.

‘Bindende solidariteit’

De confrontatie met de lidstaten dreigt over de voorstellen voor ‘migratiebeheer’, lees: wie vangt de migranten op. Het parlement wil dat als de druk op een lidstaat oploopt (onverwacht veel instroom) en tijdens crisissituaties zoals in 2015, alle EU-landen verplicht worden bij te dragen. Niet alleen met het sturen van tenten en personeel maar ook met het overnemen van asielzoekers uit lidstaten als Italië, Griekenland of Oostenrijk die de toevloed niet meer kunnen verwerken. De Commissie bepaalt of die crisissituatie er is en hoe groot de bijdrage van landen moet zijn. “Bindende solidariteit” noemt López Aguilar dat. Schuurt dat begrip op zich al (solidariteit en dwang), het wekt nog veel meer frictie op in de lidstaten.

De EU-landen zijn vooralsnog ver verwijderd van een gezamenlijke positie, de verdeeldheid is groot. Vooral de Oost-Europese landen (Polen en Hongarije voorop, maar ook de Baltische lidstaten) willen niets weten van in Brussel afgesproken asielquota. Verder zitten de EU-landen niet te wachten op de zware rol voor de Commissie bij het afkondigen van een noodsituatie en het vaststellen van de quota.

‘Geen loopgraven’

Of de EU-landen erin slagen voor de zomer hun inzet te bepalen - nodig om de onderhandelingen met het parlement te beginnen - wordt alom betwijfeld in Brussel. “Geen nieuwe loopgraven”, bezweert de Nederlandse VVD-Europarlementariër Malik Azmani. Hij wijst op de snel stijgende aantallen asielzoekers, naast de stroom vluchtelingen uit Oekraïne. “De EU moet nu leveren.”

Europarlementariërs als López Aguilar menen dat de dwarsliggers overstemd moeten worden, dat is in het parlement ook gebeurd. Maar de lidstaten zijn getraumatiseerd op dit punt. Het wegstemmen van Polen en Hongarije in 2015 en 2016 bij asielquota heeft het migratiedebat sindsdien verlamd.

Wat dreigt is een standpunt van de lidstaten dat zo verschilt van de positie van het parlement, dat een akkoord onmogelijk is en de chaos aanhoudt. Met steeds meer wrakke bootjes vol migranten op de Middellandse Zee, steeds meer drenkelingen, steeds meer illegale doorstroom van zuidelijke naar noordelijke lidstaten, alsook meer migranten via de Balkan en andere routes. “We kunnen niet meer wegkijken”, zegt Azmani. “Het water staat de lidstaten aan de lippen.”

Azmani meent dat het parlement donderdag echt zijn hand heeft uitgestoken naar de lidstaten. De tijd dringt, niet alleen om humanitaire redenen maar ook vanwege de politieke situatie: vanaf komend voorjaar begint de campagne voor de Europese verkiezingen en valt de Brusselse wetgevingsmachine stil tot er in het najaar van 2024 een nieuwe Commissie zit.