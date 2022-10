‘Vele politici maken het zichzelf alleen maar lastiger met het onderlinge gekijf. Op één interessante uitzondering na’

Dag lezer,

Zijn wij, journalisten en commentatoren, te streng voor de politiek in het algemeen en de federale regering in het bijzonder? Van De Morgen tot Het Laatste Nieuws domineerde teleurstelling de commentaren na de jaarlijkse State of the Union van premier Alexander De Croo (Open Vld). Begrip is er zeker voor de onverwachte crisiscontext waarin ook dit jaar de begroting alweer moet opgesteld worden. Toch overheerst bezorgdheid omdat het budgettaire tekort maar oploopt en de tijd voor noodzakelijke hervormingen slinkt.

Kritiek is dus gewettigd, zeker omdat vele politici het zichzelf en elkaar met het gekijf van de spektakelpolitiek alleen maar lastiger maken. Op één interessante uitzondering na: Conner Rousseau, die Vooruit op een wat constructiever spoor zet én daarvoor, althans volgens de peilingen, waardering lijkt te krijgen van een groeiende groep kiezers.

“De politieke klasse moet zichzelf niets wijsmaken: het is niet goed genoeg. Het lijkt alsof we de droom hebben opgegeven om de volgende generaties een beter land na te laten”, geeft ook Vlaams volksvertegenwoordiger Willem-Frederik Schiltz (Open Vld) toe in een openhartig dubbelgesprek met Kamerlid Kristof Calvo (Groen).

Op een fundamenteler niveau dreigen al die politieke conflicten het gevoel van vervreemding bij vele mensen nog aan te wakkeren. In landelijk Vlaanderen zou dat de positie van de (centrum-)rechtse partijen N-VA en cd&v kunnen aantasten. Geen wonder dat er nu ballonetjes opstijgen om die twee ideologisch verwante partijen weer te laten samengaan in en groter geheel.

Maar ook progressieven dragen verantwoordelijkheid voor het wegkwijnende gemeenschapsgevoel, zegt filosoof Patrick Loobuyck in een boeiend gesprek over zijn nieuwe boek ‘Burgerschap’: “Ik vind dat men daar in links-liberale hoek wel eens te minachtend over doet. Zodra je het over een nationale identiteit hebt, komt de spruitjeslucht zogezegd aanwaaien.”

Stof tot nadenken… Veel leesplezier alvast.

Ontdek elke week wat er echt leeft in de Wetstraat en daarbuiten. Krijg hier de politieke nieuwsbrief.