‘Vandaag sturen we Poetin een stevige boodschap’: gasoorlog tussen Europa en Rusland bereikt nieuw hoogtepunt

De oorlog in Oekraïne dwingt Europa tot pijnlijke maatregelen. De voorbije maanden werd steeds duidelijker dat de Russische gasleveringen aan Europa geen certitude zijn. De Europese lidstaten beslisten daarom dinsdag om het gasverbruik tussen augustus en april met maar liefst 15 procent te verminderen. Dat moet volstaan om een gematigde winter door te komen, zelfs als Rusland de gaskraan naar Europa helemaal dichtdraait.

Het akkoord kwam er makkelijker dan verwacht. Op voorhand hadden een tiental landen verzet aangetekend tegen het plan waarbij landen komende winter verplicht zouden kunnen worden minder gas te verbruiken. Maar de zenuwen stonden bij aanvang van de vergadering strak gespannen na de aankondiging dat het Russische gasbedrijf Gazprom nog minder gas naar Duitsland zal sturen. Voortaan zal door de belangrijke Nordstream 1-leiding nog maar 20 procent van de maximale capaciteit vloeien.

Het nieuws deed de gasprijs op de internationale markten opnieuw pieken, naar het hoogste peil sinds begin maart. Gas werd daarmee meer dan dubbel zo duur als voor de start van de oorlog. Voor de Europese ministers van Energie was duidelijk dat er iets moest gebeuren.

“Vandaag sturen we Vladimir Poetin een stevige boodschap”, klonk het bij Tsjechisch minister Jozef Sikela na afloop van de Europese top. “We zullen Rusland niet toelaten onze veiligheid te bedreigen door gas als een politiek wapen in te zetten.” Eurocommissaris Kadri Simson prees de solidariteit en eensgezindheid onder de lidstaten.

Uitzondering voor België

Maar de waarheid is ook dat de beslissing er alleen kwam met een hele reeks uitzonderingen. In eerste instantie zullen de lidstaten op vrijwillige basis het verbruik verminderen. In noodsituaties kan Europa alsnog een verplichting in het leven roepen, maar talloze lidstaten kunnen daar onderuit raken. En wat als de lidstaten hun plicht niet nakomen? “Vandaag hebben we het niet over sancties gehad”, gaf Sikela toe.

Ook ons land kreeg een uitzondering, omdat België erg veel gas exporteert naar andere Europese landen. Toch is het de bedoeling dat ook hier het gasverbruik teruggedrongen wordt. Lidstaten mogen zelf beslissen hoe ze dat precies willen doen.

Op het kabinet van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wordt benadrukt dat het gasverbruik in ons land de voorbije maanden al meer dan 20 procent lager lag dan vorig jaar - door de hoge energieprijzen zijn veel gezinnen en bedrijven zuiniger geworden. Het eerder voorgestelde winterplan van de federale regering moet er bovendien voor zorgen dat de elektriciteitsbevoorrading in het najaar overeind blijft. Gezinnen zijn sowieso beschermde afnemers in ons land, wat wil zeggen dat zij pas als laatste getroffen worden bij tekorten.