Van ziektebriefje tot energiefactuur: deze nieuwe federale maatregelen kennen we al

Ziektebriefje voor één dag worden afgeschaft

Ziektebriefjes voor één dag worden afgeschaft, en dat voor drie dagen op een jaar. Bij een vierde keer, of als men langer dan één dag ziek is, zal je dus wel langs de huisarts moeten gaan.

Langdurig zieken kunnen deeltje uitkering verliezen

Wie langdurig ziek is, zal na 10 weken uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, op basis waarvan bekeken zal worden of het al nuttig is om die persoon al te gaan begeleiden. Wie dat niet doet kan 2,5 procent van zijn ziekteuitkering verliezen.

Ook zullen bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten kunnen aantonen dat ze voldoende moeite doen om werknemers te reïntegreren. Bedrijven met veel langdurig zieken riskeren ook een sanctie die 2,5 procent van zijn loonmassa bedraagt. Daarbij zou wel alleen rekening gehouden worden met de werknemers jonger dan 55 jaar.

Ook de mutualiteiten en arbeidsmarktbemiddelaars VDAB, FOREM en Actiris kunnen gesanctioneerd worden als ze onvoldoende langdurig zieken terug aan het werk krijgen in eender welke job. Huisartsen krijgen ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis door te geven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.

Invoering vliegtaks

Er is ook beslist om een vliegtaks in te voeren. In eerste instantie werden vooral korte vluchten van minder dan 500 kilometer in het vizier genomen, om zo businesstrips naar Parijs of Londen met het vliegtuig zo veel mogelijk te ontmoedigen. Dat zou de staatskas 30 miljoen euro moeten opleveren. Maar andere bronnen lieten de mogelijkheid open om ook voor andere vluchten binnen Europa een taks in te voeren. Ook de subsidies voor professionele diesel zouden sterk ingeperkt worden, een maatregel die 50 miljoen euro in het laatje moet brengen.

Verlaging van de energiefactuur

Daarnaast raakte de regering het ook eens over de verlaging van de energiefactuur. Zo gaat er 760 miljoen euro rechtstreeks naar het verlagen van de energiefactuur, wat tot anderhalve keer meer is dan wat de regering ‘dankzij’ de hogere prijzen meer verdient via de btw-opbrengsten.

Vivaldi zal het sociaal tarief voor kwetsbaren gezinnen (1 miljoen huishoudens of 2 miljoen Belgen) verlagen tot april, wat hen 720 euro uitspaart op jaarbasis. In april volgt een evaluatie. Als de prijzen hoog blijven, zal de maatregel normaal gezien verlengd worden. Daarnaast komt er een hervorming van de heffingen op de stroomfactuur aan. Die worden omgezet in accijnzen en verlaagd vanaf volgend jaar. Dit zou een gemiddeld huishouden in 2022 tussen 30 en 50 euro moeten opleveren.

Meer belastingen voor sporters

De regering bespaart 43 miljoen euro op het gunstregime voor sporters. Dat is iets meer dan de 30 miljoen euro die aanvankelijk op tafel lag, maar nog steeds een pak minder dan de 200 miljoen euro die via deze post te rapen viel.