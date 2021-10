Van vliegtaks tot lastenverlaging van 300 miljoen euro: dit zijn de nieuwe federale maatregelen in het begrotingsakkoord

Fiscale hervorming

Lastenverlaging van 300 miljoen euro

De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid, die veel werknemers op hun brutoloon betalen, zal geleidelijk aan worden afgeschaft, een lastenverlaging van 300 miljoen euro volgend jaar. Voor werkende alleenstaanden gaat het om een jaarlijkse belastingverlaging tot 50 euro, tweeverdieners besparen tot 150 euro per jaar.

“Mensen die vooruit gaan en bijvoorbeeld promotie krijgen, worden op die manier minder geconfronteerd met een promotieval”, aldus premier Alexander De Croo (Open Vld).

Hogere aftrekbaarheid kinderopvang

Kinderopvang wordt voortaan voor 14 euro fiscaal aftrekbaar in plaats van voor 13 euro. Eerder werd die aftrek al verhoogd van 11,2 naar 13 euro per dag en per kind.

Arbeidsmarkthervorming

Ziektebriefje

Ziektebriefjes voor één dag worden afgeschaft, en dat voor drie dagen op een jaar. Bij een vierde keer, of als men langer dan één dag ziek is, zal je dus wel langs de huisarts moeten gaan. Opvallend: in kleine en middelgrote ondernemingen blijft het ziektebriefje bij dag één wel behouden.

Uitkering langdurig zieken

Wie langdurig ziek is, zal na 10 weken uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, op basis waarvan bekeken zal worden of het al nuttig is om die persoon al te gaan begeleiden. Wie dat niet doet kan 2,5 procent van zijn ziekte-uitkering verliezen.

Recht op opleiding

Elke werknemer zal jaarlijks individueel recht krijgen op vijf dagen opleiding. Het gaat dus niet langer over een gemiddelde binnen een bedrijf.

Re-integratie langdurig zieken

Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen moeten kunnen aantonen dat ze voldoende moeite doen om werknemers te re-integreren. Bedrijven met veel langdurig zieken riskeren een sanctie die 2,5 procent van hun loonmassa bedraagt. Daarbij zou wel alleen rekening gehouden worden met de werknemers jonger dan 55 jaar.

Ook de mutualiteiten en arbeidsmarktbemiddelaars VDAB, FOREM en Actiris kunnen gesanctioneerd worden als ze onvoldoende langdurig zieken terug aan het werk krijgen in eender welke job. Huisartsen krijgen ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis door te geven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.

E-commerce

De versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce lag bijzonder moeilijk bij de PS, en is doorgeschoven naar verder overleg. Het aanvangsuur vanaf wanneer nachtarbeid geldt zal in overleg met de vakbonden later gezet worden. Geraken de sociale partners er niet uit, dan zou de regering zelf een kader uittekenen zodat werknemers op individuele basis met hun baas afspraken kunnen maken. Een gelijkaardige regeling voor zondagsdienst is geschrapt.

Vrijstelling sociale bijdragen eerste aanwerving

De vrijstelling van de sociale bijdragen bij de eerste aanwerving in ondernemingen, een belangrijk punt voor de liberalen, blijft behouden, maar met een loonplafond. Aanvankelijk lag dat op 3.100 euro bruto per kwartaal, maar na heftig protest van MR ging dat naar 4.000 euro.

De discussie over de vierdaagse werkweek wordt naar verluidt helemaal doorgeschoven naar de sociale partners. Zij moeten ook komen met een deal over de registratie van de arbeidstijd, nadat het Europees Hof al had geoordeeld dat elke lidstaat met zo’n systeem moet komen. “Dat moet vermijden dat werknemers in het wilde weg en non-stop gaan werken.”

Combinatie werkloosheidsuitkering en knelpuntberoep

Langdurig werklozen die in een knelpuntberoep aan de slag gaan, kunnen maximaal 25 procent van hun werkloosheidsuitkering gedurende drie maanden combineren met hun job. Het gaat om een systeem dat ook al in het buitenland bestaat.

Beeld Photo News

Nieuwe inkomsten

Vliegtaks

Er is beslist om een vliegtaks in te voeren. In eerste instantie werden vooral korte vluchten van minder dan 500 kilometer in het vizier genomen, om zo businesstrips naar Parijs of Londen met het vliegtuig zo veel mogelijk te ontmoedigen. Dat zou de staatskas 30 miljoen euro moeten opleveren. Maar andere bronnen lieten de mogelijkheid open om ook voor andere vluchten binnen Europa een taks in te voeren.

Inperking subsidies professionele diesel

Ook de subsidies voor professionele diesel zouden sterk ingeperkt worden, een maatregel die 50 miljoen euro in het laatje moet brengen.

Meer belastingen voor professionele sporters

De regering bespaart 43 miljoen euro op het gunstregime voor topsporters. Dat is iets meer dan de 30 miljoen euro die aanvankelijk op tafel lag, maar een pak minder dan de 200 miljoen euro die via deze post te rapen viel.

30 miljoen euro aan extra inkomsten zullen gegenereerd worden door de RSZ-bijdrage voor topsporters en -clubs te verhogen. Momenteel betalen zij slechts 900 euro, of hun loon nu 2.500 euro of 250.000 euro bedraagt. Daarbij zal erop toegezien worden dat de kleinere sportclubs en de sportbeoefenaars met een laag loon niet financieel gestraft worden. De concrete uitwerking is overgelaten aan minister Vandenbroucke.

Nieuwe uitgaven of minderinkomsten

Verlaging energiefactuur

Daarnaast raakte de regering het ook eens over de verlaging van de energiefactuur. Zo gaat er 760 miljoen euro rechtstreeks naar het verlagen van de energiefactuur, wat tot anderhalve keer meer is dan wat de regering ‘dankzij’ de hogere prijzen meer verdient via de btw-opbrengsten.

Vivaldi zal het sociaal tarief voor kwetsbaren gezinnen (1 miljoen huishoudens of 2 miljoen Belgen) verlagen tot april, wat hen 720 euro uitspaart op jaarbasis. In april volgt een evaluatie. Als de prijzen hoog blijven, zal de maatregel normaal gezien verlengd worden. Daarnaast komt er een hervorming van de heffingen op de stroomfactuur aan. Die worden omgezet in accijnzen en verlaagd vanaf volgend jaar. Dit zou een gemiddeld huishouden in 2022 tussen 30 en 50 euro moeten opleveren.

1 miljard strategische investeringen

In het kader van de relance is een enveloppe van 1 miljard euro aan strategische investeringen afgesproken, bovenop de 1,25 miljoen euro in het Europees relanceplan en de 328 miljoen euro die al in april werd uitgetrokken. Volgens minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zal 250 miljoen euro daarvan naar het spoor gaan.

Hogere lonen militairen

De federale regering heeft het licht op groen gezet voor een “aanzienlijke verhoging” van de salarissen van de soldaten, bevestigt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne.

Slotsom begroting

Alle maatregelen samen zouden het begrotingstekort doen dalen van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er zou ook sprake zijn van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.