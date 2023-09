Van de zaak-Rousseau tot Pipigate: ‘Al die incidenten komen politici eigenlijk goed uit’

Het waren surreële nieuwsdagen. Een mens moest zich soms in de arm knijpen bij beelden van al dan niet urinerende politici. En dan was er nog de zaak-Rousseau. Is onze aandacht voor ‘de mens achter de politicus’ een tikje doorgeslagen?

Misschien bent u dit weekend ontwaakt in de stille hoop dat het allemaal een boze droom was. Dat krant, radio en tv u de jongste weken níét elke dag grondig hebben geïnformeerd over een wat ongebruikelijke sanitaire stop op een verjaardagsfeestje in Kortrijk. Dat de federale Kamer afgelopen donderdag géén commissie in spoed bijeen heeft geroepen om na te gaan of de minister van Justitie enkele uren na die sanitaire stop een plasbeweging maakte dan wel luchtgitaar speelde. Nee, u hebt al veel gezien in de Wetstraat, en ja, men kan u veel wijsmaken – maar dát niet.

Helaas bent u ontwaakt in de barre werkelijkheid. Het is echt gebeurd. Benevens dat van bier en chocolade, is België voortaan het land van ‘Pipigate’. In het buitenland zult u niet meer alleen worden aangesproken op Marc Dutroux en Matthias Schoenaerts – u zult er ook tekst en uitleg mogen geven over Vincent Van Quickenborne.

Het voordeel is dat we de mens achter de liberale vicepremier beter leerden kennen. Zo weten we nu dat hij feestjes geeft waarop alleen mannen welkom zijn. Dat hij daarbij een dresscode bedenkt die erin bestaat dat iedereen een wit hemd en dito broek moet dragen. Voormalig topambtenaar Frank Van Massenhove liet op X weten dat het gezelschap, waartoe ook de premier behoorde, een kruising van Schild & Vrienden en Reuzegom leek. Anderen deed het denken aan salafisten of vrijmetselaars, die bij cruciale gebeurtenissen ook geen vrouwen dulden. Van Quickenborne gaf nog een karaktertrek prijs die leerzaam is. Toen hij vernam wélke vrienden tegen de combi voor zijn woning hadden geplast, zei hij tegen de Kamercommissie, had hij hen direct gebeld en “de huid vol gescholden”. Vriendschap bestaat blijkbaar in vele tinten.

Nu goed, als het daarbij gebleven was, had dit artikel hier niet gestaan. Alleen kregen we de jongste tijd nog zeer private informatie over politici die ons misschien beter bespaard was gebleven. Zo moesten we beelden ondergaan van N-VA-Kamerlid Theo Francken die op straat in Brussel, in kennelijke toestand en voor het oog van verbijsterde passanten, in een bloembak stond te urineren. Bij het belangrijke nieuws lazen we dat na de meldingen deze week nu ook de klacht wegens grensoverschrijdend gedrag tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is geseponeerd – al vinden sommigen dat die meldingen en klacht nooit de media hadden mogen halen. Geruchten zijn immers geen nieuws.

De bubbel

De wezenlijke mediavraag is deze: betreft het hier drie anekdotes die elkaar toevallig in de tijd hebben gekruist? Of is er meer aan de hand, en is de aandacht voor ‘de mens achter de politicus’ doorgeslagen? Beleven wij de terugslag van een journalistieke praktijk die begin deze eeuw in Vlaanderen breed ingang vond?

“Ja, dat mag je zeker zeggen”, vindt Siegfried Bracke. “Dit is nooit de bedoeling geweest van de menselijke toets die de Wetstraat-verslaggeving toen nodig had.” Voor jonge lezers: vóór hij in de politiek ging en namens N-VA finaal Kamervoorzitter werd, was Bracke een sleutelspeler bij de openbare omroep. Hij was het die vond dat de mens achter de politicus aandacht verdiende.

“Ik verzette mij tegen de eenzijdigheid van het politieke nieuws”, legt hij uit. “Wij waren te institutioneel, de nieuwsdienst leefde in een bubbel. Het is belangrijk dat de kiezer de mens achter de politicus leert kennen. Ik wil weten door wat voor lieden ik bestuurd word: zijn ze slim, gevat, betrouwbaar? Maar er zijn grenzen. Het nieuws over Van Quickenborne was pure emotie. Dat ging te ver. Zoals ik graag zeg over journalistiek: het is niet verboden om je verstand te blijven gebruiken.”

Vincent Van Quickenborne (Open Vld): het voordeel is dat we de mens achter de liberale vicepremier beter leerden kennen. Beeld rv

Ook Stefaan Walgrave, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen, hadden we Pipigate – sommigen gebruiken de hashtag #watergate – mogen besparen. “Ik hoef dat allemaal niet te weten”, zegt hij. “Ik denk inderdaad dat er iets is doorgeschoten in de media. Begin deze eeuw begon dat: politici zaten graag op schoot bij Bruno Wyndaele in De laatste show. Die tendens zie je ook elders, Vlaanderen is geen eiland.

“De media-aandacht is op twee punten verschoven: van functie naar mens, en van ideologie naar persoon. Dat soort privatisering maakt de identificatie van kiezer met politicus makkelijker, maar het is een tweesnijdend zwaard: als je met je emoties in de pers komt, dan staat het ook in de krant als je gefilmd werd terwijl je stond te wildplassen, zoals Theo Francken. Bij Van Quickenborne ging het finaal niet meer over dat plassen, maar over de vraag of hij gelogen had over wat hij wist. En een leugen is wél een politiek feit. Daarover ging die Kamercommissie.”

De boemerang

Over hoe de media de zaak-Rousseau hebben behandeld, velt Stefaan Walgrave het liefst geen oordeel. Die zaak is veel delicater vanwege de ernst van de vermeende feiten. Had de pers wel melding moeten maken van de geruchten toen Rousseau zijn coming-out deed in het fameuze filmpje met Eric Goens? Op knack.be zegt politicoloog Dave Sinardet dat hij vindt van niet. Al lijkt hij zichzelf wel tegen te spreken, want hij geeft toe dat de geruchten nodig waren om de timing van de video te begrijpen – precies de redenering die ook De Morgen in de zaak heeft gemaakt.

“Het was een afweging tussen twee principes”, reageert Sinardet op onze vraag. “Dat de geruchten helpen om de timing van de video te duiden, weegt dat op tegen het feit dat je zo onbewezen verhalen de wereld in stuurt waardoor het recht op privacy en het vermoeden van onschuld in gevaar komt? Ik vond van niet, al heb ik begrip voor journalisten die een andere beslissing namen.”

Veel meer dan het Sanitaire Duo Francken en Van Quickenborne, die hun avontuur vlotjes zullen overleven, heeft Rousseau de boemerang van de politieke privatisering gevoeld. De socialistische voorman lééft van het persoonlijke contact met zijn potentiële kiezers, en is op sociale media de toegankelijkheid zelve. Intiemer dan een video met je coming-out als biseksueel zal het niet snel worden. De gok die hij, en misschien ook Goens, waagde, was beredeneerd. Ze dachten: media hebben tot dusver gezwegen over de geruchten, als we hen de kluif van de geaardheid toewerpen, zullen ze dáár zoet mee zijn. Rousseau dacht zo uit een verloren positie winst te kunnen halen.

Maar de timing van de video was geen toeval. Online, in extreemrechtse kringen, en in de wandelgangen zwollen de geruchten aan. Men kan vragen stellen over de rol die sommige journalisten in deze zaak speelden – De Morgen bracht een hele reconstructie – maar het staat vast dat de pers zonder die video met Goens de geruchten op dat moment niet zou hebben gelost. De video pakte averechts uit, vanwege de journalistieke plicht om uit te leggen waarom hij was verspreid.

Rik Van Cauwelaert, politiek waarnemer en columnist bij De Tijd, beseft dat de geruchten zwaar gewogen zullen hebben op Rousseau. “En toch speelt dat misschien ook wat in zijn voordeel”, zegt hij. “Zolang het over persoonlijke zaken gaat, is er geen aandacht voor de vaststelling dat de socialistische partij niet meer bestaat. Die partij is de facto opgeheven. En dat Rousseau zich nog niet liet betrappen op een belangwekkende uitspraak, haalt ook zelden de pers. Voor hem is dat meegenomen.”

Conner Rousseau (Vooruit): met de video over zijn coming-out dacht hij uit een verloren positie winst te kunnen halen. Beeld rv

Onnozelheden

De wijze waarop media de plasverhalen uitspeelden, is volgens Van Cauwelaert helemáál in het voordeel van de betrokken politici. “Al die incidenten komen hen eigenlijk goed uit”, zegt hij.

“Neem Van Quickenborne. Als media zich met onnozelheden bezighouden, neemt dat bij journalisten de aandrang weg om de belangrijke dossiers te onderzoeken. Want die zijn niet simpel, die vergen grondig werk. Terwijl het plasschandaal zich voltrok, bleef het echte schandaal op justitie volledig onder de radar. De Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle heeft pas verklaard dat er in dit land straffeloosheid bestaat. Dat talloze dossiers blijven liggen. Dat komt even in de krant, maar dat is het schandaal van de jongste decennia. Dus zo’n Kamercommissie over geplas vindt de minister vast niet erg. Niemand pakt hem op zijn beleid. Terwijl ik dáár juist een grote tv-uitzending over wil zien.”

Maar ja, denkt ook Van Cauwelaert, zowel de plasverhalen als de zaak-Rousseau zijn de terugslag van de zoektocht naar de mens achter de politicus. “Wat wisten we vroeger over premier Gaston Eyskens?” vraagt hij. “Dat hij elke dag chocolade en wat whisky meekreeg van zijn vrouw. En dat stond dan nog alleen in het satirische blad Pan.”

Dan zijn dit andere tijden. Journalisten gaan juist graag op zoek naar de emotie, de ziel, de persoonlijke toets. Vooral in de zomer. Lees maar mee: “Haar stem stokt. Ze zoekt de juiste woorden. Wil iets vertellen, maar het lukt haar niet. Ze keert zich van me weg, probeert haar tranen tegen te houden, maar ze lopen over haar wangen. Ik streel haar arm. Ze laat het toe.” Een flard uit een softerotische stationsroman? Nee, een alinea uit een portret van Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) in Het Nieuwsblad afgelopen zomer. Dit weekend stond Demir trouwens in zowat alle kranten, met haar boek Zuhal. Gelukkig hield collega Jeroen Van Horenbeek in De Morgen de focus strak gericht op haar beleid.

Theo Francken (N-VA): voorzitter Bart De Wever hielp hem met een foto waarop ze allebei lijken te wildplassen. Beeld dm

Stefaan Walgrave ziet een evolutie van het meer Latijnse naar het Angelsaksische model: in Latijnse landen is de pers discreter over het privéleven van de politicus, in het Verenigd Koninkrijk las je zelfs hoe oud-premier David Cameron als student seks had met een varkenshoofd. “Die kant gaat het hier nog niet op”, zegt Walgrave. “Vlaamse journalisten zijn terughoudend.”

Dat klopt: aan roddels over seks, drank en drugs geen gebrek. Als die irrelevant zijn voor het functioneren, halen ze nooit de krant. Dat premier De Croo ooit contact zou hebben gezocht met een pornoactrice, werd door journalist Wouter Verschelden in zijn boek De doodgravers van België verkocht als relevant omdat het de formatie zou hebben vertraagd – gewettigde twijfel aan dat verhaal verklaart waarom andere media er niet in meegingen. Andere verhalen, over mogelijke drankproblemen bij vooraanstaande politici bijvoorbeeld, zijn relevanter, maar die blijven dan weer onder de radar. De Vlaamse pers is eigenlijk best schroomvol.

Waardigheid

Voor de visie van een buitenstaander bel ik Henk te Velde, hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. De Kamercommissie over Pipigate heeft hem wel bereikt, het wildplassen van Francken en de zaak-Rousseau moet ik hem uitleggen. Over Rousseau is hij voorzichtig: “Er was een soort stiltepact, als ik het goed begrijp, en dat is door Rousseau doorbroken. Dan kan hij natuurlijk niet opleggen wat de pers wel of niet moet schrijven.”

Over de plasverhalen kan hij grondiger oordelen: “Ik proef daarin dat de waardigheid van het politieke ambt in het gedrang kwam. Je kunt stellen dat daarop twee visies mogelijk zijn. Volgens de ene vervullen verkozenen des volks en ministers een taak die respectabel gedrag vereist, altijd en overal. Volgens de andere visie mogen politici en burgers best op elkaar gelijken, en hoeven politici niet te doen alsof ze van een andere planeet komen. Hoe je naar deze incidenten kijkt, hangt dus af van je visie op het politieke ambt.”

Zijn het de conservatieve kiezers en politici die respectabiliteit eisen? “Niet noodzakelijk”, zegt Te Velde. “Conservatieve partijen die populistisch zijn, zullen juist de indruk willen wekken dat ze bij het volk horen, dat ze willen aanhaken bij de kiezer door een biertje te drinken.” Terzijde: dat verklaart misschien de manier waarop N-VA-voorzitter Bart De Wever het gezicht van partijgenoot Francken redde: door een foto te posten waarop het lijkt dat ze allebei aan het wildplassen zijn – echte Vlaamse mannen, nietwaar!

De trend om in ernstige media de mens achter de politicus te tonen, heeft in Nederland ook geleefd, maar is op de terugweg, ziet Te Velde. “Dat is hier over zijn hoogtepunt heen. Over aftredend premier Mark Rutte weten we zelfs amper of hij hetero, homo of bi is. Er worden grapjes over gemaakt, maar de pers respecteert zijn privacy. Ook van de nieuwe politieke kopstukken, zoals Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging, en Pieter Omtzigt die met een eigen partij begon, weten we haast niets. Ik zou dus zeker niet stellen dat het erger is dan vroeger. Wij kennen geen Amerikaanse toestanden.”

Dat het er in de Verenigde Staten snoeihard aan toegaat, is begrijpelijk, zegt Te Velde. “Je kunt wel bedenkingen hebben bij dat persoonlijke aspect van de presidentsverkiezingen, maar die vormen eigenlijk een intensieve karaktertest. En dat is altijd zo geweest. Bij ons minder. Al kan dat meer het geval zijn wanneer één persoon een hele partij belichaamt.”