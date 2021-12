‘U faalt en ondergaat. Keer op keer’: parlement scherp voor minister Beke na fraude bij contacttracers

Het was spitsroeden lopen voor Wouter Beke (CD&V) tijdens het debat over het schandaal rond het contactonderzoek. Oppositie en meerderheid hadden felle kritiek op de Vlaamse minister van Welzijn: waarom pikten hij en zijn diensten nooit op dat contacttracers heimelijk werden ingezet voor ander werk? Beke bekende: ‘Ik weet het ook niet.’

Zondagavond onthulde Het Laatste Nieuws dat een callcenter de Vlaamse overheid al ruim een jaar om de tuin leidt. Het bedrijf liet een deel van haar medewerkers systematisch inloggen op het systeem voor contactonderzoek, maar verplichtte ze intussen telefoontjes te doen voor private klanten. Sinds januari blijken er zo dagelijks tientallen ‘fictieve’ contacttracers aan het werk te zijn geweest. De overheid heeft sterke vermoedens dat die onbestaande prestaties doorgerekend zijn.

In het Vlaams halfrond werd de praktijk gisteren van links tot rechts veroordeeld. “Schaamteloos. Verwerpelijk.” De verontwaardiging was unaniem. “Nu hebben we als parlement een belangrijke taak”, vond meerderheidsleider Lorin Parys (N-VA). “We moeten een antwoord vinden op de cruciale vraag: ‘Wie wist wat wanneer?’” In dat antwoord zit de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid voor dit schandaal vervat.

Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lijkt die verantwoordelijkheid vooral bij de vermeende dader – het bedrijf – te willen leggen. “Zij hebben prestatiecijfers gemanipuleerd en pleegden bedrog, hé! Kunnen we dat alstublieft niet vergeten?”, beet hij de oppositie toe. Die wees de minister erop dat zij het voorbije anderhalf jaar ­– over alle partijen heen ­– herhaaldelijk vroegen de geldstromen in het contactonderzoek grondig te laten bekijken door het Rekenhof. Groen en Vooruit kwamen met voorstellen daarrond en Vlaams Belang en PVDA steunden hen. “De meerderheid veegde alles echter hooghartig van tafel.” Dat blijkt nu een teer punt voor Beke en de Vlaamse regering. Zozeer dat N-VA toegaf dat ze ­– met de kennis van vandaag ­– spijt heeft dat ze vorig jaar tegen een onderzoek stemde.

Dus probeerde Beke vooral naar de private firma te wijzen. “Wij hebben controles uitgevoerd op de facturen en prestatielijsten, maar als zij valse cijfers aanleveren, wat kunnen we dan doen?” PVDA-fractieleider Jos D’Haese had aan één vraag voldoende om die verdediging te doorprikken. “Wie was verantwoordelijk voor de correcte samenstelling van de prestatielijsten die uw diensten ter controle ontvingen?” Beke moest toegeven dat die lijsten samengesteld werden door... de callcenters zelf. “Dus zij mochten eigenlijk zichzelf controleren?”, sneerde D’Haese.

‘te veel werk’

Zelfs de meerderheid deed Beke pijn. Zo merkte N-VA op dat de ambtenaren van het Agentschap Zorg en Gezondheid in principe toegang hadden tot het online platform van het contactonderzoek en dat ze daar de echte prestatielijsten hadden kunnen inkijken. Die opmerking maakte Beke boos. “Gaan we nu echt naar het Agentschap wijzen? Die mensen hebben sowieso al te veel werk in deze crisis.”

Ook met een derde pijnpunt in zijn controlemechanisme zat Beke verveeld. Want hadden de ziekenfondsen de fraude moeten detecteren? Zij hebben in elk callcenter inspecteurs rondlopen. De vraag lag gevoelig voor een minister, wiens kabinet sterke banden heeft met de Christelijke Mutualiteit. Pas toen Vlaams Belang aandrong, ging hij overstag. “Ik weet niet of de ziekenfondsen het hadden kunnen opmerken, dat zal ons onderzoek moeten uitwijzen.”

Het lijkt erop dat het dossier voor Beke de komende dagen en weken meer wordt dan een kiezel in de schoen. Er zullen verschillende onderzoeken tegelijk lopen. Het parlement vroeg nu ­– unaniem ­– om een grondig onderzoek door het Rekenhof. Beke bestelde vorige vrijdag een externe audit van alle facturen van de callcenters en ook het parket zal zich ­– eenmaal de klacht van de overheid binnen is ­– met de zaak bezighouden. Al deze onderzoeken moeten uitwijzen wat de echte omvang van de vermeende fraude is.

De scherpste sneer kwam van Vlaams Parlementslid Jeremie Vaneeckhout (Groen): “Minister Beke, u ondergaat deze crisis. U faalt. En dat keer op keer.”