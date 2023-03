Twee keer bijzitter geweest? Dan kan u vanaf 2024 een vrijstelling vragen

Een ziektebriefje dat al weken op voorhand ingediend is of een plotse zakenreis naar het buitenland: om niet te moeten bijzitten op verkiezingsdag, worden vaak de zotste excuses verzonnen. Maar er zijn ook mensen die verkiezing na verkiezing moeten komen opdraven om te zetelen in de stem- of telbureaus.

Daar komt vanaf de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van mei 2024 verandering in. De overheid zal vanaf dan bijhouden wie al bijzitter is geweest. Wie dat in de toekomst twee keer heeft gedaan, kan bij een derde (of vierde of vijfde of…) oproep om een vrijstelling vragen.

Enthousiastelingen blijven welkom

Die vrijstelling zal echter niet automatisch gebeuren: mensen zullen nog altijd meer dan twee keer opgeroepen kunnen worden en kunnen dan beslissen om te weigeren. “Heel wat mensen, zoals bijvoorbeeld jong gepensioneerden, doen dat graag”, zegt Kamerlid Jasper Pillen (Open Vld). “Het zou jammer zijn om hen die kans te ontzeggen, ook omdat ze veel expertise hebben die we niet verloren willen laten gaan.”

Voor alle duidelijkheid: die vrijstelling kan u pas aanvragen als u nà 2024 twee keer bijzitter bent geweest. Als u in het verleden al (meer dan) twee keer heeft bijgezeten, telt dat nog niet mee. Dat komt omdat er een wettelijke basis moet zijn om die gegevens bij te houden én omdat de bevoegde diensten anders overspoeld worden met bewijsstukken van mensen die toch zullen vragen om vrijgesteld te worden. De vrijstelling geldt trouwens niet voor voorzitters van een kiesbureau en ambtenaren.

Momenteel geldt deze goedgekeurde regeling alleen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen - die op één dag in mei 2024 vallen. Voor de lokale en provinciale verkiezingen zijn de deelstaten bevoegd. “Maar Vlaams minister voor Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) is daar ook voorstander van en zal de nodige initiatieven nemen om deze regeling ook daar in te voeren”, verzekert Kamerlid Maggie De Block (Open Vld).