Turkse president Erdogan wijst tien ambassadeurs uit Westen de deur: ‘Ze moeten weg als ze ons niet meer kunnen begrijpen’

“Ik heb onze minister van Buitenlandse Zaken de opdracht gegeven om deze tien ambassadeurs zo snel mogelijk persona non grata te verklaren”, zei het staatshoofd in Eskişehir (het midden van Turkije; nvdr).

Eerder had Erdogan de ambassadeurs indirect al met uitwijzing bedreigd. De president verweet hen “onbetamelijkheid”. “Ze zullen Turkije moeten verlaten als ze het land niet meer kunnen begrijpen”, voegde hij eraan toe.

Zwart schaap

Canada, Frankrijk, Finland, Denemarken, Duitsland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zweden en de VS riepen maandag in een mededeling op tot een “rechtvaardige en snelle regeling van de zaak” Osman Kavala. De Turkse zakenman en mecenas is een zwart schaap van het bewind en zit al vier jaar in de gevangenis zonder dat hij berecht werd.

Het bewind verwijt de 64-jarige opposant dat hij Turkije wil destabiliseren. In december 2019 beval het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zijn onmiddellijke vrijlating, tevergeefs. Osman Kavala blijft zeker tot 26 november in de gevangenis, besliste een rechtbank in Istanboel begin oktober.