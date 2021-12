Turkse lira in vrije val, president Erdogan niet van plan van koers te veranderen

Door het recente rentebeleid van de Turkse centrale bank, onder druk van Erdogan, kunnen veel Turken zich geen brood meer veroorloven. Dat bleek vorige week al. Ook waren er eerder deze maand al protesten tegen dat beleid.

De lira verzwakt meer dan 6 procent ten opzichte van de dollar. Dat betekende de vijfde dag op rij dat de munt aan waarde verliest. In de voorbije drie maanden is de lira 50 procent van zijn waarde kwijtgeraakt. Het is daardoor wereldwijd de slechtst presterende munt, maar Erdogan is niet van plan te stoppen met het verlagen van de rentevoet.

Zondag zei Erdogan volgens financieel persbureau Bloomberg op televisie dat rentevoeten zullen blijven verlaagd worden. “Verwacht niets anders van mij. Ik zal als moslim blijven doen wat nodig is volgens de nas”, aldus de Turkse president. ‘Nas’ is een Arabisch woord dat in het Turks wordt gebruikt om te refereren naar de Islamitische leer.

Ook vorige week verwees Erdogan naar de Islam om critici tegen te spreken. Hoewel economen zeggen dat de lage rentevoet van de centrale bank de al hoge inflatie in het land erger zal maken, verwijst de Turkse president naar het renteverbod dat gangbaar is in de Islamitische leer.

‘Zelfs export benadeeld’

De grootste bedrijvenlobby van Turkije, TÜSİAD, roept Erdogan ondertussen op te stoppen met zijn omstreden rentebeleid. De organisatie zegt dat het huidige beleid zorgt voor instabiliteit. “Zelfs de export, waarvan verwacht wordt dat die er het meest van zou profiteren, is in dit klimaat benadeeld”, klinkt het in een verklaring.

Volgens Erdogan zal hij er in slagen om de inflatie terug te dringen tot vier procent. In een reactie gisteren verwees hij naar 2011, toen Erdogan eerste minister was en de inflatie een pak lager stond.

“Vroeg of laat, zullen we de inflatie lager krijgen, net zoals we de inflatie tot vier procent kregen toen ik aan de macht kwam. Maar ik zal mijn burgers, mijn volk niet geplet laten worden onder rentevoeten”, aldus de Turkse president. Economen verwachten dat de inflatie volgend jaar naar de 30 procent zal stijgen.