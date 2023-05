Turkije-correspondent Rob Vreeken: ‘Er is een heel duidelijk verschil tussen de Arabische wereld en Turkije’

Ondanks pogingen van Erdoğan is de islamitisering van Turkije mislukt, constateert correspondent Rob Vreeken. ‘We denken: Turkije, Erdoğan, AKP, islam. Maar er zit een hele samenleving onder die niet zo zichtbaar is als een president die dingen zegt en doet.’

Het pensioen van Volkskrant-journalist Rob Vreeken (69) lag in het verschiet. Toch koos hij in 2019 voor een uitdagend correspondentschap in Turkije, u leest zijn stukken ook in deze krant. Vandaag trekken de Turken naar de stembus voor zowel de presidents- en parlementsverkiezingen. Turkije staat nu op een tweespoor, stelt Vreeken: linksaf betekent herstel van de rechtstaat, rechtsaf de voortgang van een autoritair bewind.

Belangrijke verkiezingen dus. Dat terwijl het land in rouw is na de verwoestende aardbeving in februari. 2023 had een jubeljaar moeten worden voor de Turken: in oktober bestaat de Turkse republiek 100 jaar. President Erdoğan heeft er de afgelopen jaren alles aan gedaan om op dat moment stevig op de troon te zitten, om de erfenis van die ene man iets te laten verbleken. De man die nog altijd het straatbeeld van Turkije bepaalt, getatoeëerd op de lichamen van vele Turken, de grondlegger van de republiek, de eerste president van Turkije: Kemal Atatürk. Maar na de aardbeving lijkt Erdoğan’s populariteit onder zijn aanhangers gedaald.

In Vreeken’s boek Een heidens karwei concludeert de correspondent dat de Turkse samenleving seculierder wordt, ondanks verwoede pogingen van Erdoğan en zijn AK-partij om Turkije conservatiever te maken. De Turkse samenleving is maar ten dele maakbaar, zelfs voor de sterke boetseerhanden van Erdoğan.

U beschrijft in uw boek uw eureka-moment: het moment waarop u het artikel God is dying in Turkey as well leest op een zwoele septemberavond, waarin onderzoeker Volkan Ertit stelt dat het in de samenleving niet zichtbaar is dat Turkije islamitischer wordt: steeds minder vrouwen dragen een hoofddoek, de islam krijgt minder aanhangers, steeds meer jongeren hebben seks voor het huwelijk.

“Het kernidee van mijn boek is dat je twee niveaus moet onderscheiden: staat en samenleving. We hebben de neiging dat niet te doen als we naar andere landen kijken. Dan denk je: Turkije, Erdoğan, AKP, islam. Dat is het dan. Maar er zit een hele samenleving onder die niet zo zichtbaar is als een president die dingen zegt en doet. Zoals uitspraken van Diyanet (het overheidsorgaan voor religieuze zaken in Turkije, ook gezien als het verlengstuk van het beleid van Erdoğan, AB), koranscholen en de Hagia Sophia die weer een moskee is geworden. ‘Kijk, een moskee, Turkije wordt islamitischer’, hoor je dan. Maar dat is alleen maar een gebouw dat een andere status krijgt. Of dat enige rimpeling in de samenleving veroorzaakt, is een tweede.”

“Duurzame maatschappelijke ontwikkelingen zijn belangrijker dan een besluit van een president om een museum weer een moskee te maken. Demografische ontwikkelingen, zoals verstedelijking, kleinere gezinnen, vrouwen die massaal onderwijs volgen en aan de arbeidsmarkt deelnemen zijn in mijn boek heel belangrijk. Er is een kloof tussen het officiële verhaal en hoe het eraan toegaat in de samenleving. Ook Atatürk slaagde er niet in om de samenleving helemaal naar zijn ideaalbeeld te boetseren: hij heeft niet van heel Turkije een seculier land kunnen maken. Aan de andere kant is het voor een deel wel gelukt, dat kun je niet ontkennen. Ook als je kijkt naar de Turkse mentaliteit en het overheidsbeleid. In de hoofden van mensen in het Westen is het Midden-Oosten en de islamitische wereld een grote brei. Maar er is een heel duidelijk verschil tussen de Arabische wereld en Turkije.”

Hoe zou u de rol van religie in hedendaags Turkije dan beschrijven?

“Dat suddert een beetje. Ramadan en het Suikerfeest zijn heel belangrijk. Het familiegebeuren, de tradities. Religie heeft een bepaalde rol in het leven van de mensen, maar het bepaalt hun leven steeds minder. Afhankelijk van de groep over wie je het hebt natuurlijk. Ik zeg dit niet op basis van toevallige interviews, ik haal er ook allerlei Turkse en internationale onderzoeken bij. En ik heb vaak met jongeren rond de tafel gezeten met een kopje thee. Dan komen de verhalen los.”

Heeft iets u verrast tijdens uw correspondentschap?

“Dat het achterland, Anatolië, veel minder conservatief is dan ik zelf had gedacht. Vroeger was Istanbul heel anders, maar dat verschil is nu veel minder geworden. Het klinkt een beetje saai, maar ik ben wel heel erg doordrongen van het belang van verstedelijking voor Turkije. Dat is zo ingrijpend en belangrijk geweest. De angst van de seculieren in de jaren ’90 was dat alle plattelanders die naar de stad kwamen met hun traditionele cultuur en hun godsdienst de steden zouden overnemen. “Dit wordt Iran”, dat gevoel. Die angst werd groter toen Erdoğan aan de macht kwam. Maar wat uiteindelijk volgens mij vooral gebeurd is, is niet dat de steden zijn overgenomen door de plattelandscultuur, maar andersom. Het achterland wordt overgenomen door de moderne stadscultuur.”

Dat is toch geen puur Turks verschijnsel?

“Neen, dat gebeurt overal. Met name door internet: iedereen is verbonden met mondiale, stedelijke cultuur. Jongeren luisteren naar dezelfde popmuziek, kijken dezelfde filmpjes, spreken dezelfde taal, en voelen zich daarmee verbonden en willen ook zo zijn. Dat is geen Turks verschijnsel, alleen het gebeurt daar wel.”

Een centrale vraag in uw boek is hoe het staat met de vrouwenrechten in Turkije nu een conservatieve, islamitisch geïnspireerd partij aan de macht is. Waarom is dit een belangrijk thema voor u?

“De cultuurstrijd tussen seculieren en islamisten gaat heel vaak over vrouwenrechten, het vrouwenlichaam, vrouwenkleding. Mannen kunnen hun gang gaan, maar vrouwen, dochters en zussen niet. Vrouwen zijn de achilleshiel van de politieke islam, ze gaan daar niet in mee. Hoe meer onderwijs ze hebben gehad, hoe meer ze zien dat de politieke islam niet zoveel voor hen in petto heeft. In die zin vind ik het inhoudelijk en maatschappelijk gezien een cruciaal thema voor landen als Turkije. Daar is de vrouwenbeweging vrijwel de enige actieve beweging die de straat op gaat. “Wij zijn de drager van de democratische beweging in Turkije”, zegt een van de vrouwen in mijn boek. Daarom vind ik het zo belangrijk.”

Over een wetenschappelijk medewerker zegt u: “Als gelovig moslim is zij overtuigd drager van de hoofddoek, hoe modern en ruimdenkend ze ook is”. Waarom presenteert u dit als een tegenstelling?

“Ik denk daarbij een beetje aan mijn lezer. En voor een deel omdat ik het zelf ook tegenstrijdig vindt, uiteindelijk. Ik kan niet zeggen: een hoofddoek betekent helemaal niks. In grote lijnen is het nog steeds zo dat ik bij een vrouwenmars op 8 maart (Internationale Vrouwendag, AB) bijna geen hoofddoek zie en bij een massabijeenkomst van de AKP bijna alleen maar.”

U schrijft veel over de hoofddoek. Is het niet belangrijker om te focussen op thema’s als eerwraak, huiselijk geweld en gestegen religieuze kindhuwelijken in Turkije, in plaats van het uiterlijk van de vrouw?

“Ja, dat vind ik ook. En volgens mij blijkt dat ook wel uit mijn boek. Goddank is de hele polarisatie rondom de hoofddoek weg, want dat leidt nergens toe. De polarisatie is minder geworden nadat Erdoğan het hoofddoekverbod ophief (de hoofddoek was jarenlang verboden in het Turkse parlement, op universiteiten en voor werknemers in overheidsinstanties, AB). Turken gaan er meer ontspannen mee om. Voorheen was de hoofddoek een gevaar voor seculieren. Nu zie je een heleboel gemengde vriendinnengroepjes: bedekt en onbedekt. Het gaat nu over belangrijkere dingen. Maar de hoofddoek blijft voor mij wel een beetje wringen.”

Waarom wringt het?

“Omdat ik uiteindelijk toch de hoofddoek identificeer met een islam en uiteindelijk ook met een geschiedenis van het inperken van de vrouw. Een vrouw moet gecontroleerd worden en haar seksualiteit bedekken.”

Bent u hier door gesprekken met vrouwen anders naar gaan kijken?

“Absoluut. Ik ben al 17 jaar bezig met vrouwen in de islamitische wereld en heb veel van hen gesproken. Dan ga je er wel wat genuanceerder over denken. Dus ik schrik niet meer van een vrouw met een hoofddoek.” (MAAK HIER PLEASE NIET DE KOP VAN.)

Niet meer.

“Bij wijze van spreken. Ik ben daar tamelijk open in.”

Zegt het iets over uw eigen achtergrond, als man, als Nederlander, als niet-moslim, hoe u in Turkije als journalist naar de maatschappij kijkt? Zit dat in de weg bij het schrijven over thema’s als secularisme, religie, nationalisme?

“Niet op persoonlijk vlak, ik heb daar geen moeite mee. Maar wel wat precies secularisme inhoudt: het heeft lang geduurd voordat ik dat een beetje snapte. Dat heeft een hele specifieke Turkse betekenis.”

Hoe zou u het secularisme in Turkije in het kort omschrijven?

“Het kemalisme. Het nationalisme. Dat vind ik lastig te begrijpen.”

En Erdoğan? U haalt politicoloog Gönül Tol aan. Zij noemt hem een populist, iemand die van gedaante veranderde: van pro-Europees, islamitisch naar Turks-nationalistisch. Wat is nu zijn profiel?

“Het antwoord zit daarin, het is heel pragmatisch. Het komt erop neer dat hij een nationalist is.”

In wat voor staat verkeert Turkije nu na de aardbeving, met belangrijke verkiezingen op komst?

“Alle analyses en beschouwingen die we voorheen over de verkiezingen konden maken, kunnen de prullenbak in. Economie was hét onderwerp van de verkiezingen. Het hele speelveld is door de aardbeving veranderd. Het kan twee kanten op: of Turken scharen zich achter de leider en vertrouwen erop dat hij het getroffen gebied gaat opbouwen, of ze nemen het hem kwalijk.”

Hoe schat u Erdoğan zijn kansen in?

“Ik durf geen voorspelling te doen. Een parlementaire meerderheid voor MHP (een rechts-nationalistische partij, AB) en de AK-partij van Erdoğan zie ik niet gebeuren als ik de peilingen zie. Wat betreft het presidentschap: CHP-leider Kemal Kılıçdaroğlu (de leider van de grootste oppositiepartij in Turkije, AB) lag een klein beetje voor in de peilingen, maar het kan net de andere kant oprollen. Je weet niet wat voor trucs Erdoğan nog toepast. Als je me een pistool op het voorhoofd zet, zou ik misschien wel op Kılıçdaroğlu gokken. Ik vermoed dat die aardbeving toch in het nadeel van de Turkse president gaat werken. Maar niets is zeker.”

Het zijn Erdoğan’s verkiezingen, die man leeft al jaren toe naar 2023.

“Hij moet het absoluut winnen, zeker. Hij heeft er zo op ingezet, het zou zo’n gigantische afgang zijn als hij in oktober die 100 jaar niet zelf kan vieren als president.”

De opkomende verkiezingen kennen een aantal hete hangijzers, waaronder de economie en migratie. U noemt dat laatste thema niet.

“Neen, net als ik de Koerden nauwelijks behandeld heb. Het zijn belangrijke onderwerpen maar daar gaat mijn boek niet over. Ik heb geen totaalbeeld van de huidige Turkse politiek willen schetsen.”

Izmir. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

En toch. Er is een grote groep vluchtelingen in Turkije bijgekomen, het aantal Syriërs in Turkije wordt op 4 miljoen geschat. Dat zit toch ook aan dat identiteitsvraagstuk vast waar u over schrijft. Bijna alle partijen voeren deze verkiezingen een stevige anti-migratieretoriek. Vluchtelingen moeten het land uit, roept de linkse partij CHP al jaren.

“Ja, die zijn xenofober dan de AK-partij van Erdoğan. Je schrikt hoe weldenkende mensen over Syriërs praten, dat zouden ze hier bij extreemrechts zeggen. Dat zit in Turkije op links. Maar niet in godsdienstige termen, ze zeggen niet: die verdomde moslims. Maar wel in culturele zin, dat ik veel vrouwen hoor zeggen dat ze niet rustig over straat kunnen lopen. Maar je hebt gelijk, met name CHP heeft veel sterker uitgemaakt: binnen een jaar gaan we twee miljoen Syriërs terugsturen. Waar ze heen moeten? Ik zie het niet gebeuren.”

En na de verkiezingen, hoelang bent u van plan om nog in Turkije te blijven werken?

“Ik ging in eerste instantie voor een eenjarig correspondentschap, maar ik ben daarna als freelancer gebleven. Ik blijf gewoon nog even doorgaan, het heeft voor mij een open eind. Toen ik begon dacht ik: wat hangt me allemaal boven het hoofd, gaan ze me nu in de gaten houden, krijg ik problemen? Maar tot nu toe heb ik niets gemerkt. Ik heb dan ook nog weinig gedaan met het meest gevoelige onderwerp in Turkije: de Koerden. Na de verkiezingen wil ik daar meer over schrijven. Dan moet je wel goed kijken waar je heengaat en met wie je praat. Over de Gülenbeweging hoor je trouwens niks meer, niemand wil zich daarmee associeren.”

Ten slotte. Een tatoeage van Erdoğan of van Atatürk?

“Dan toch maar een tatoeage van Atatürk. Maar wel een afwasbare.”