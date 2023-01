Tsjechen zoeken een president voor wie ze zich niet hoeven schamen

Vrijdag en zaterdag zijn er presidentsverkiezingen in Tsjechië. Het is een symbolisch ambt met weinig macht, toch hechten Tsjechen veel waarde aan wie er zit.

President Milos Zeman blijft tot maart, maar enkele honderden Tsjechen besloten hem zondag alvast uit te zwaaien. Ze demonstreerden voor zijn kantoor in de Praagse Burcht met de leus ‘Laten we de boel veranderen. Een democraat in de Burcht’.

De 78-jarige Zeman ontpopte zich tijdens zijn presidentschap tot polariserende populist, achtervolgd door geruchten over een alcoholprobleem. Hij deed beledigende uitspraken over migranten en lhbti’ers en haalde banden aan met China en Rusland (hoewel hij zich na de invasie in februari van Poetin distantieerde).

Een president mag twee termijnen dienen, dus Zeman gaat weg. Veel Tsjechen zijn maar wat blij met zijn vertrek. ‘Mensen zijn toe aan verandering’, zegt Otto Eibl, politicoloog aan de Masaryk Universiteit in Brno. Maar het is de vraag wie ze ervoor in de plaats krijgen.

Bij de spannende verkiezingsstrijd maken drie kandidaten een serieuze kans. Eén is een andere bekende populist: oud-premier Andrej Babis, een van de rijkste Tsjechen. Volgens de peilingen is hij goed voor een kwart van de stemmen. Net als oud-generaal Petr Pavel en voormalig universiteitsrector Denise Nerudová, beiden politieke nieuwkomers.

Een dergelijke uitslag betekent dat er eind januari een tweede ronde volgt, met de twee kandidaten die komend weekend de meeste stemmen halen. Verrassingen zijn mogelijk, want een kwart van de kiezers heeft nog geen definitieve voorkeur.

Waardenkompas

De president heeft weinig te zeggen in Tsjechië, de uitvoerende macht ligt grotendeels bij de regering. Toch hechten kiezers groot belang aan wie hun president is, zegt politicoloog Eibl. ‘Het is een ambt met veel prestige. De president is een moreel kompas en geniet autoriteit.’ Ook is de president het internationale visitekaartje van Tsjechië. Daarom domineren waarden en persoonlijkheden de verkiezingen.

Onder Zeman is de statuur van het ambt afgenomen door zijn soms bizarre optredens. In 2017 richtte hij bijvoorbeeld een houten Kalasjnikov op journalisten tijdens een persconferentie. In plaats van een kogelmagazijn had het nepgeweer een fles Tsjechische kruidenlikeur. Afgelopen jaar was Zeman door gezondheidsproblemen zo goed als onzichtbaar.

Hoewel alle Tsjechen qua stijl wel toe zijn aan een nieuwe president, vertegenwoordigt Zeman geluiden die voor sommige kiezers belangrijk zijn, zoals conservatisme en nationalisme. ‘De bescherming van ‘onze manier van leven’ is een van de centrale thema’s in de Tsjechische politiek’, aldus Eibl. De strijd tussen traditie en vernieuwing splijt de samenleving al jaren.

Bedrijf, legereenheid of gezin

Aan de kant van traditie staat rechtse populist Andrej Babis (68), een bekend maar polariserend figuur. Hij zoekt een prominente rol in de Tsjechische politiek nadat hij in 2021 nipt de parlementsverkiezingen verloor. Babis beroept zich op zijn ervaring als politicus en als leider van een zakenimperium. Afgelopen maandag werd hij vrijgesproken in een fraudezaak die al jaren boven zijn hoofd hing, een opsteker vlak voor de verkiezingen.

Petr Pavel en Denise Nerudová zijn meer gematigde, progressieve kandidaten. Ook zijn ze sterk op het Westen gericht. De centristische Pavel (61), een rustige man met een witte baard, straalt autoriteit uit. Eerder was hij opperbevelhebber van de Tsjechische strijdkrachten en hoofd van het militair comité van de Navo.

Hij wil ‘orde en vrede’ terugbrengen in Tsjechië en corruptie bestrijden. Juist in tijden van oorlog is hij geschikt als staatsman, vindt Pavel. In de jaren tachtig was hij lid van de communistische partij, wat ondanks zijn staat van dienst door Babis tegen hem wordt gebruikt.

Denise Nerudová (44), econoom en voormalige universiteitsrector, maakt kans de eerste vrouwelijke president van Tsjechië te worden. ‘Het land kan niet worden gerund als een bedrijf of een legereenheid’, zei ze over haar twee belangrijkste tegenstanders. Zij wil het runnen ‘als gezin’.

Nerudová is veruit de meest progressieve kandidaat en maakt zich sterk voor klimaat en lhbti-rechten. Ze wordt soms vergeleken met Zuzana Caputová, de progressieve Slowaakse president die waardig boven de chaotische politieke apenrots uitstijgt.

Uit onderzoek van nieuwssite Seznam blijkt dat een meerderheid van de Tsjechen een gematigde, ontwikkelde en onafhankelijke president wil, die het land goed vertegenwoordigt in het buitenland en de Tsjechen verenigt in plaats van verdeelt. Eibl beaamt dit. ‘Ze willen zich niet schamen voor hun president. Maar waar mensen trots op zijn, kan in Tsjechië nogal verschillen.’