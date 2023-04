Trump floreert in de aandacht rond zijn aanklacht: ‘Hij is niet in staat te geloven dat hij fout zit’

De honger naar aandacht vormt al decennia een fundamenteel onderdeel van de identiteit van de ex-president. Waar anderen zich zorgen zouden maken vanwege de rechtzaak, haalt hij geld op, voert hij campagne en doet hij er alles aan om er een spektakel van te maken.

Al lang voordat hij het Witte Huis betrad, was voormalig president Donald Trump iemand die ervan overtuigd was dat alle publiciteit goed is. Ooit zei hij zelfs tegen zijn adviseurs: “Er bestaat niet zoiets als slechte publiciteit, tenzij je een pedofiel bent.” Zwijggeld betalen aan een pornoster? Blijkbaar geen uitzondering op die regel.

En dus bevindt Trump zich nu – hoewel niemand aangeklaagd wil worden – in zekere zin precies in zijn favoriete situatie: in het centrum van de belangstelling, met alle schijnwerpers op hem gericht. Sinds het ogenblik dat een jury hem een potentiële crimineel noemde, heeft hij de zaak uitgemolken en van de aandacht genoten zoals niemand anders in de moderne Amerikaanse politiek dat zou doen.

Hij heeft de ene fondsenwervingsmail na de andere verstuurd met het soort krantenkoppen waar andere politici bang voor zouden zijn, zoals “BREAKING: PRESIDENT TRUMP IS AANGEKLAAGD”, “GERUCHTEN OVER DE DETAILS VAN MIJN ARRESTATIE” en “Ja, ik ben aangeklaagd, MAAR” – de ‘maar’ houdt in dat je hem nog steeds geld kunt geven. En toen bleek dat mensen hem wel degelijk geld gaven – in de 24 uur na zijn aanklacht heeft hij volgens zijn campagnetellingen zo’n 4 miljoen dollar (ongeveer 3,68 miljoen euro) ontvangen – bazuinde hij ook dat zo luid mogelijk rond.

In plaats van zich te verstoppen voor de vernedering, stuurde Trump een tijdschema uit alsof het een campagnetour betrof. Hij liet iedereen weten dat hij maandag van Florida naar New York zou vliegen en zich dan dinsdag zou overgeven aan de autoriteiten voor politiefoto’s, vingerafdrukken en voorgeleiding. Mocht dat nog niet genoeg zijn om de aandacht te trekken, dan is hij van plan terug te vliegen naar Florida om ’s avonds in Mar-a-Lago een primetimeverklaring af te leggen, omringd door de camera’s en microfoons die hij begeert.

Het maakt niet uit dat elke advocaat die zijn rechtendiploma waard is liever heeft dat hij zijn mond houdt; niemand die Trump kent, kan dat redelijkerwijs verwachten. Hij heeft de aanklager (“een gedegenereerde psychopaat”) en de rechter in de zaak (“HIJ HAAT MIJ”) al vernederd en zonder een door de rechtbank uitgevaardigd spreekverbod zal hij dat zeker blijven doen. Zijn openbare opmerkingen kunnen uiteindelijk tegen hem gebruikt worden in de rechtbank, maar voor hem lijkt dat geen reden om te zwijgen.

Spektakel en drama

“De truc is natuurlijk om de hele tijd alle aandacht op te eisen en van alles, inclusief zijn eigen aanklacht, een opportuniteit te maken”, aldus Gwenda Blair, auteur van The Trumps, de definitieve multigenerationele biografie van de familie van de voormalige president. Tot nu toe, voegt ze eraan toe, heeft hij dat gedaan “door overdreven hyperbool te combineren met een claim van ultiem patriottisme en religieuze toewijding, het ultieme machtspakket.”

Door de zaak te behandelen als een spektakel in plaats van een serieuze kwestie kan hij ze ridiculiseren, althans in de ogen van zijn eigen aanhangers. In plaats van zich te schamen, zoals velen die mogelijk in de gevangenis belanden, ziet hij het als het zoveelste trumpiaanse drama in een leven dat er bol van staat. De nieuwste cliffhanger van een realityshow: komt hij vrij of krijgen zijn vijanden hem te pakken?

De schijnwerperverslaving van deze door kijkcijfers geobsedeerde ster zal de belangstelling steevast afleiden van andere belangrijke kwesties. De Verenigde Staten zitten midden in een conflict met Rusland in Oekraïne, en Moskou heeft zojuist een Amerikaanse verslaggever gearresteerd, wat een nieuwe gijzelingscrisis uitlokt. De president van Taiwan brengt een bezoek aan de Verenigde Staten op een moment dat de spanningen met Peking hoog oplopen. Vrijdag nog waarschuwde Amerika’s hoogste generaal voor de toenemende convergentie van een vijandige Chinees-Russisch-Iraanse as.

De aanklacht komt “precies op het moment dat onze militaire en economische macht zwaar op de proef wordt gesteld door onze tegenstanders”, zegt Heather Conley, voorzitter van het German Marshall Fund of the United States, een in Washington gevestigde organisatie die zich richt op trans-Atlantische betrekkingen. “Vanuit het oogpunt van onze nationale veiligheid moeten we gefocust blijven op wat er in de wereld speelt. Maar helaas zal onze focus dinsdag gericht zijn op onze eigen binnenlandse onrust.”

President Donald Trump tijdens een briefing in het Witte Huis op 4 april 2020. Beeld ANNA MONEYMAKER / NYT

President Joe Biden heeft uitgebreide commentaar op de juridische wederwaardigheden van Trump vermeden. Voor Biden zal de eerste strafrechtelijke vervolging van een voormalige opperbevelhebber het zeker veel moeilijker maken om belangstelling te wekken voor zijn plichtmatige toespraken ter promotie van het nieuwste bruggenproject of andere prestaties die hij hoopt aan te prijzen nu hij zich voorbereidt op de start van een herverkiezingscampagne.

In de huidige mediaomgeving begrijpen de functionarissen van het Witte Huis heel goed dat een zittende president die zijn werk doet nauwelijks om aandacht kan wedijveren met een voormalige president die mogelijk in de gevangenis kan belanden. In plaats daarvan hopen ze dat de kiezers een leider waarderen die de heisa negeert om zich te concentreren op zaken als economie, gezondheidszorg en nationale veiligheid.

Watergate

In sommige opzichten staat Biden voor dezelfde uitdaging als president Gerald Ford toen hij besloot zijn voorganger Richard Nixon gratie te verlenen in het Watergate-schandaal. Een van Fords adviseurs vroeg de Watergate-aanklager hoelang het zou duren om Nixon te berechten als hij zou worden aangeklaagd en kreeg te horen dat het wel een jaar zou duren. Ford besloot dat de schadelijke effecten voor het land te groot zouden zijn als het een jaar in beslag zou worden genomen door een voormalige president in de beklaagdenbank.

Maar dat waren andere tijden en andere presidenten. Nixon was in ongenade gevallen, zijn partij had hem in de steek gelaten en hij uitte met tegenzin berouw toen hij gratie kreeg, al was dat voor velen bij lange na niet genoeg. Er was een gevoel dat er een hoofdstuk afgesloten was. Trump voelt zich allesbehalve berouwvol en in plaats van in ballingschap te gaan, voert hij een comebackcampagne met de steun van velen in zijn partij.

Biden heeft lang geleden gezworen Trump geen gratie te verlenen en zou dat sowieso niet kunnen doen in een staatszaak zoals die in New York of de verkiezingszaak die in Georgia wordt onderzocht. Bovendien blijft het op dit moment ondenkbaar dat hij het idee zou overwegen in de twee federale onderzoeken die ook nog lopen.

Ford streefde naar nationale genezing en Nixon aanvaardde dat, Trump voedt daarentegen de verdeeldheid. Richard Haass, voorzitter van de Council on Foreign Relations, zegt dat het gevaar nu een “partisan overhang” is die het nog moeilijker maakt voor de partijen om elkaar te vinden in belangrijke kwesties zoals het verhogen van het schuldplafond.

“De zaken waren al extreem gepolariseerd en er gaapte reeds een enorme kloof tussen de partijen, vooral in het Huis. Ik denk dat dit het alleen maar erger maakt”, stelt hij. “Het vergroot de kans dat commissies van het Huis achter de president en zijn familie of andere leden van zijn regering aan gaan.”

Nieuwe normaal

Het is natuurlijk mogelijk dat Amerika in de loop der jaren zoveel Trump-theater heeft gezien dat dit het nieuwe normaal is geworden en dat het politieke systeem er misschien niet zozeer door overhoop gehaald wordt als men zou verwachten. Tot nu toe heeft de aanklacht in ieder geval niet geleid tot het soort massademonstraties waartoe Trump leek op te roepen.

Als er geen andere aanklacht komt en deze zaak resulteert in de gebruikelijke reeks moties en hoorzittingen en andere inleidende schermutselingen, zal het misschien niet zo boeiend zijn totdat er daadwerkelijk een proces begint, wat nog maanden kan duren. En als dat het geval is, zo zeggen sommige oude rotten in Washington, dan kunnen Biden en het Congres zich nog steeds concentreren op datgene wat er werkelijk toe doet.

“Hoezeer Trump en zijn team ook zullen proberen alles om hem te laten draaien, toch geloof ik dat de regeringscoalitie op de Hill sterk genoeg is zodat de leden erin zullen slagen in ieder geval het hoognodige gedaan te krijgen”, zegt Jim Manley, een voormalig adviseur van de Democraten in de Senaat.

“Hoewel de Trump-sympathisanten in het Huis veel lawaai zullen maken en veel stof zullen doen opwaaien,” zo voegt hij eraan toe, “voorzie ik niet dat het Congres bijvoorbeeld de schuldlimiet zal overschrijden vanwege de door Trump veroorzaakte chaos na de aanklacht.”

Superman-T-shirt

Trumps honger naar aandacht is al tientallen jaren fundamenteel voor zijn identiteit. Als beroemde vastgoedondernemer speelde hij graag zijn huwelijksproblemen en affaires uit in de New Yorkse roddelbladen; zijn scheiding met zijn eerste vrouw Ivana in 1990 haalde elf dagen achtereen de voorpagina. Hij maakte graag cameo-optredens in films en televisieshows, van Sex and the City tot Home Alone 2: Lost in New York. Hij zette overal zijn naam op, van hotels, golfbanen en torens tot steaks, flessen water en stropdassen.

Het luxelandgoed Mar-a-Lago, dat eigendom is van voormalig president Donald Trump. Beeld JOSH RITCHIE / NYT

Als president verscheen hij veel vaker voor de camera dan zijn voorgangers, waarbij hij zelden een gelegenheid voorbij liet gaan om het verhaal over hemzelf te laten gaan. Tijdens zijn eerste impeachmentproces in de Senaat wegens machtsmisbruik, voor het onder druk zetten van de Oekraïense regering om Biden te onderzoeken, stelde Trump voor dat hij zijn zaak zelf in de Senaat zou bepleiten, tot afgrijzen van zijn advocaten die er uiteindelijk in slaagden hem om te praten.

Toen de covidpandemie toesloeg, hield Trump bijna twee maanden lang dagelijkse nieuwsbriefings, waarbij hij verkeerde informatie verspreidde en verdeeldheid aanwakkerde, tot afschuw van artsen en bondgenoten die hem pas laat tot stoppen overhaalden. Niettemin pochte hij over de grootte van het publiek dat hij trok terwijl er honderdduizenden Amerikanen stierven. Toen hij zelf covid kreeg en herstelde, speelde hij met het idee om zijn shirt uit te trekken en een Superman-T-shirt te onthullen om zijn mannelijkheid te demonstreren.

“Het uniekste aan de voormalige president is dat hij meer waarde hecht aan het beeld rond een gebeurtenis dan aan de tastbare kwaliteit ervan”, aldus Michael D’Antonio, een andere Trump-biograaf. “Het moment gaat voorbij, maar het artikel, de video, de foto of het boek blijft bestaan. Dat is waar hij meer om zal geven, tenzij hij natuurlijk naar de gevangenis moet.”

Barbara Res, die achttien jaar voor Trump werkte als leidinggevende bij zijn ontwikkelingsbedrijf en later met hem brak, denkt niet dat Trump verwacht schuldig te worden bevonden. Res: “Hij is niet in staat te geloven dat hij fout zit.” En ze betwijfelt of hij zich zelfs aan een spreekverbod zal houden.

“Om eerlijk te zijn, niemand kan Donald zeggen wat hij moet doen. Echt”, aldus Res. Een rechter, zo zegt ze, kan dan aarzelen om een dwangbevel af te dwingen. “Zelfs mensen die Trump haten of een hekel aan hem hebben, zouden het waarschijnlijk geen goed idee vinden om hem in de gevangenis te zetten wegens minachting van een spreekverbod”, zegt ze. En dus, concludeert Res, “zal hij zijn mond niet houden.”