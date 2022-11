Trump drukt een zware stempel op de tussentijdse verkiezingen

Oud-president Donald Trump laat veelvuldig van zich horen in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen komende week. ‘Het laat zien dat hijzelf én vooral zijn ideeën geen verleden tijd zijn.’ Wat betekent dat voor de presidentsverkiezingen van 2024?

Zijn naam staat niet op de stembiljetten en binnen de Republikeinse partij bekleedt hij geen officiële functie. Toch is hij in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten alomtegenwoordig: Donald Trump. Als nog steeds dé man van de partij, verschijnt hij in de aanloop naar 8 november overal in het land aan de zijde van kandidaten die zijn goedkeuring kunnen wegdragen. Wat is Trumps doel? Hoe groot is zijn invloed op de Republikeinse partij? En wat betekent dat voor de nabije toekomst van de Amerikaanse democratie?

Trump is bezig zijn macht binnen de partij en zijn populariteit bij het electoraat te testen, alvorens hij beslist of hij zich in 2024 opnieuw verkiesbaar stelt, is de gangbare analyse in Amerikaanse media. Om zijn partij in de door hem gewenste richting te duwen, sprak Trump eerder dit jaar tijdens de Republikeinse voorverkiezingen zijn steun uit voor meer dan tweehonderd kandidaten. Dit soort openbare steunbetuigingen door prominente (ex-)politici aan partijgenoten zijn niet ongewoon in de VS. De enorme schaal waarop Trump dat doet is dat wel. Ter vergelijking: Trumps voorganger Barack Obama sprak zijn steun uit voor achttien kandidaten.

Trumps rol als kingmaker wierp in veel gevallen vruchten af. De meerderheid van Trumps kandidaten won de Republikeinse voorverkiezingen van hun tegenstanders die geen ‘Trump-keurmerk’ hadden. In sommige gevallen zette Trump zo’n steunbetuiging ook in om politieke tegenstanders te dwarsbomen. Zo verloor partijprominent Liz Cheney haar voorverkiezing in Wyoming van de onbekende Harriet Hageman. Cheney is een van de tien Republikeinse senatoren die vóór een afzettingsprocedure hadden gestemd, na de mede door Trump georchestreerde bestorming van het Capitool op 6 januari 2021.

Trumpisme

Volgens politicoloog Laurel Harbridge-Yong van de Northwestern Universiteit, laat Trumps prominente rol in deze midterms en de winst van veel van de door hem gesteunde kandidaten in de voorverkiezingen met name zien, ‘dat Donald Trump en vooral zijn ideeën geen verleden tijd zijn’, zoals sommige mensen hoopten toen Biden het presidentschap bijna twee jaar geleden overnam.

Het trumpisme heeft Trump overleefd, zelfs al zou hij in 2024 om wat voor reden dan ook niet persoonlijk aantreden voor een tweede termijn, denkt Harbridge-Yong. Ze wijst erop dat de door Trump ondersteunde kandidaten op de Republikeinse kieslijsten zich niet in de eerste plaats inhoudelijk onderscheiden van andere Republikeinen. Ze zijn fel tegen abortus en migratie, maar dat zijn de meeste Republikeinen die zich van Trump distantiëren evengoed.

Het verschil zit op een fundamenteler, en volgens Harbridge-Yong gevaarlijker niveau, namelijk in hun opvattingen over democratie. Vrijwel alle kandidaten die de steun van Trump genieten, zijn ervan overtuigd dat de ware winnaar van de verkiezingen van 2020 Donald Trump heet.

‘Het is een leugen die de afgelopen twee jaar tot een flinke toename van geweld tegen en intimidatie van kiezers heeft geleid’, zei president Biden woensdag in een televisieoptreden waarin hij de verkiezingen neerzette als een strijd om het voortbestaan van de Amerikaanse democratie (en probeerde kiezers af te leiden van de voor de Democratische campagne zo ongunstig hoge inflatie.)

Big Lie

Onder Republikeinen die de Big Lie-theorie aanhangen, heeft na de verloren verkiezingen het idee postgevat dat ze ‘hun land moeten redden’, door de kieswetten in hun voordeel te veranderen, wat in sommige Republikeinse staten al is gebeurd. Anderen willen nog verder gaan en onwelgevallige verkiezingsuitslagen saboteren.

In 27 staten worden komende dinsdag ook verkiezingen gehouden voor de functie van verkiezingstoezichthouder, gewoonlijk geen overmatig glamoureuze functie. Nu proberen activistische Republikeinen zoveel mogelijk geestverwanten in die functie te krijgen, ‘om het land te fixen en te zorgen dat Trump in 2024 weer President is’, citeerde The Washington Post Jim Marchant, de Republikeinse verkiezingstoezichthouder van Nevada.

Analist John Hudak van de politieke denktank Brookings Institute voorspelt dat de midterms de politieke toekomst van Trump zullen ‘maken of breken’. Als het Republikeinse electoraat dinsdag de door hem gepushte kandidaten niet steunt, schaadt dat de oud-president in de race om de nominatie als Republikeins presidentskandidaat in 2024. Die concurrentie zal vermoedelijk in elk geval komen van de populaire gouverneur van Flordia, Ron DeSantis, en waarschijnlijk ook van zijn voormalige vice-president Mike Pence.

Het grote vraagteken is de opstelling van het partijestablishment, met name van partijleider Mitch McConnell. Zijn houding jegens Trump is al jaren tweeslachtig. Zo schoof hij hem in een memorabele rede openlijk de schuld in de schoenen voor de Capitoolbestorming, maar stemde hij vervolgens tegen een afzettingsprocedure. Ook nu lijkt McConnell Trump zijn gang te laten gaan, zolang ze hetzelfde doel hebben: een zo groot mogelijke Republikeinse overwinning in beide kamers van het Congres volgende week.

Doug Mastriano, Pennsylvania, gouverneur Mastriano (58) is een oud-militair. Hij diende in West-Duitsland, vlak bij het IJzeren Gordijn, en wat minder lang geleden in Irak. In 2019 ging hij de politiek in, begeesterd geraakt door Trump. Als lid van het Huis van Afgevaardigen van Pennsylvania maakte hij furore met zijn weerstand tegen de vanuit Washington opgelegde coronabeperkingen. Als overtuigd antivaxer en mondkapjesweigeraar kreeg Mastriano duizenden mensen op de been. Na Trumps verkiezingsverlies charterde hij persoonlijk een aantal bussen om mensen naar de grote ‘Stop the Steal’-bijeenkomst voor (en later in) het Capitool te rijden. Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen dit voorjaar, benadrukte Mastriano vooral zijn christelijke kant, en sprak hij in videoboodschappen op Facebook over verdringing van het witte ras. Hij beloofde zijn kiezers een abortusverbod zonder uitzonderingen én veranderingen van verkiezingsregels in zijn staat, die het voor bepaalde kiezersgroepen (lees: zwarte kiezers) moeilijker zouden maken om te stemmen. Maar Mastriano’s campagne loopt niet goed, vooral door gebrek aan financiële middelen. Een van de grotere donaties, 400.000 dollar, was ironisch genoeg van zijn Democratische uitdager Josh Shapiro. Veel Democraten doneerden in de voorverkiezingen aan radicale Republikeinse kandidaten in de hoop dat ze een deel het electoraat zouden afschrikken. In de peilingen ligt Shapiro nu 10 procentpunten voor op Mastriano.

Mark Finchem, Arizona, verkiezingstoezichthouder

Een man met een snor stapte onlangs op het podium van een Republikeinse campagnebijeenkomst in Mesa, Arizona. Hij nam zijn witte cowboyhoed af, groette het publiek. Hij vertelde de mensen dat ze verwikkeld zijn in een gevecht ‘dat door profeten was voorspeld’, met de ‘goddeloze’ en ‘satanische’ Democraten. Daarop betrad de volgende spreker het podium: Donald Trump. Hij noemde Finchem volgens The Washington Post goedkeurend ‘een strijder’. Mark Finchem (65) zegt meestal niet veel, naar het schijnt. Als hij wat zegt, dan zegt hij vrijwel altijd dat de eigenlijke winnaar van de presidentsverkiezingen van 2020 Donald Trump heet. Hij gelooft dat alle verkiezingsuitslagen in zijn land berusten op fraude. Finchem kandideert zich voor ‘verkiezingstoezichthouder’ (secretary of state) van Arizona, een functie waarin hij hoofdverantwoordelijk is voor alle verkiezingen in zijn staat. In die hoedanigheid zou hij onder meer mogen besluiten alle stemcomputers af te keuren, handmatige tellingen in te voeren en stembureaus te verplaatsen. Finchem was aanwezig bij bestorming van het Capitool en is door de onderzoekscommissie ondervraagd. Vanwege zijn opruiende tweets – hij trok onder andere graag van leer tegen Georg Soros – werd hij vorig jaar verbannen van Twitter. Elon Musk maakte die verbanning deze week hoogstpersoonlijk ongedaan.

Herschel Walker, Georgia, senator

Herschel Walker, een voormalig American footbal-ster, werd de afgelopen weken het levende bewijs dat Republikeinse kiezers soms het verkondigen van conservatieve ideeën en principes belangrijker vinden dan het naleven ervan.

Walker(60), zoals veel door Trump gesteunde Republikeinen een man met weinig politieke ervaring, voert een campagne waarin ‘traditionele familiewaarden’ centraal staan. Wat in de Republikeinse praktijk een vertaling is voor: bepleiter van een strikt abortusverbod zonder uitzonderingen. (In Georgia geldt nu al het verbod vanaf het moment dat de hartslag van het embryo waar te nemen is, maar er zijn nog uitzonderingen op die regel.) In september werd bekend dat Walker in de jaren negentig een ex-vriendin tot abortus heeft gedwongen en ervoor heeft betaald. Sinds vorige week is er een tweede ex-vriendin die hetzelfde beweert. Ook beschuldigt een van zijn zoons Walker sinds een paar weken van huiselijk geweld. Walker ontkent alle aantijgingen. Na even te zijn gekelderd in de peilingen zitten hij en zijn Democratische tegenstrever Rafael Warnock inmiddels weer in een nek-aan-nek­race. Interessant is dat Warnock, een predikant uit Atlanta, in zijn campagne nauwelijks ingaat op de schandalen rond Walker. De winnaar van de senaatszetel in Georgia zou, net als bij de presidentsverkiezingen van 2020, weleens bepalend kunnen zijn voor welke partij de meerderheid krijgt.

