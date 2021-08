▶ Truiens burgemeester Veerle Heeren reageert voor het eerst na bekendmaking audit: ‘Er is geen bedrog, geen corruptie’

Bekijk: ‘Geen bedrog, geen corruptie’

De gemeenteraad van Sint-Truiden heeft maandagavond het onderzoek van Audit Vlaanderen naar de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) besproken. Coalitiepartners N-VA en Open Vld zeggen het rapport van gouverneur Lantmeeters en de beslissing van Vlaams minister Somers af te wachten. Voor Vooruit heeft Heeren “niet meer het moreel gezag om aan te blijven”. De oppositiepartij verliet de gemeenteraad na het agendapunt.

Audit Vlaanderen besliste om een forensische audit naar de vaccinatie van Veerle Heeren uit te voeren, nadat bekend was geraakt dat ze zichzelf en mensen uit haar entourage vroegtijdig liet vaccineren. Op de Truiense gemeenteraad is het rapport maandag eerst inhoudelijk voorgesteld in een geheime zitting. Op de openbare zitting volgde een kennisname van het rapport - en geen politiek debat - waarbij elke partij het woord mocht nemen. Bezoekers en pers waren niet welkom in de zaal - op grond van een CO2-meting - maar moesten de gemeenteraad respectievelijk op een scherm in de inkomhal of van bovenaf volgen.

Volgens oppositiepartij Vooruit blijkt uit het auditrapport dat burgemeester Veerle Heeren “een ernstige deontologische fout” heeft gemaakt. “De gelegenheid maakt de dief, maar hier heeft de dief de gelegenheid gemaakt. In het vaccinatiecentrum ontstond een systeem van willekeur, en een systeem van cliëntelisme en normvervaging. De burgemeester draagt hierin een verpletterende verantwoordelijkheid”, aldus fractieleider Gert Stas. “Het gaat hier niet enkel over uzelf en de anderen die u liet voorkruipen, maar het gaat om de duizenden vaccins die mogelijk niet zijn uitgedeeld aan de mensen die ze het meest nodig hadden. Hoe komt het dat u zo passief bent gebleven? En het achteraf dan schuift op de eerstelijnszone, waarin wij de belangrijkste stad zijn. Het huidige onderzoek pleit u niet vrij. Integendeel, er komen alleen maar bezwaren bij. Ik zie hier het mismanagement, en ik zie niet in hoe u nog gezag kan hebben. Doe nu echt wat nodig is, en laat de stad aan een ander.”

‘Nooit met vaccinatielijsten gesjoemeld’

Bovendien bleek Heeren van het mailadres burgemeester@sint-truiden.be gebruik te maken, aldus Vooruit. “Zo kwamen mails terecht in haar persoonlijke mailbox - die ze dan ook niet heeft willen openstellen - en in die van een aantal kabinetsmedewerkers. De burgemeester blijkt het mailsysteem ook zo georganiseerd te hebben waardoor de onderzoekers niet terdege konden werken. Daardoor heeft Audit Vlaanderen daar ook geen zicht op”, stelde de Truiense oppositieleider. “Ik hoop dat de gouverneur nog ernstig bijkomend onderzoek doet, want Audit Vlaanderen geeft aan dat ze heel beperkt waren in mogelijkheden. Er blijkt nu toch dat er veel meer is fout gelopen, dat ze heel onzorgvuldig is omgegaan met de geheimhouding en een aantal gegevens die ze niet had mogen doorgeven.”

Coalitiepartners N-VA en Open Vld wachten het rapport van gouverneur Lantmeeters en de beslissing van Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) af. “We hebben kennis genomen van de audit en behouden het vertrouwen in de coalitie”, aldus eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA), die Heeren tijdelijk verving als burgemeester. “De burgemeester heeft de bevolking niet verbonden maar verdeeld”, zei Serge Gumienny, fractieleider voor Open Vld. “Als fractie behouden we het volste vertrouwen in de coalitie en in de burgemeester. Er is geen enkel probleem op dit moment voor de coalitie.”

Volgens de CD&V-fractie toont het rapport dan weer aan dat Heeren niet met de vaccinatielijsten heeft gefraudeerd en dat wat zij op de gemeenteraad van 10 mei heeft toegelicht, waar was. “De burgemeester heeft nooit met vaccinatielijsten gesjoemeld en had er nooit toegang toe”, klinkt het. “Het vaccinatiecentrum had geen gemanipuleerd systeem om mensen structureel te bevoordelen bij het vaccineren. En er was al helemaal nooit een ‘lijst van de burgemeester’.”

‘Inschattingsfouten gemaakt’

Heeren zelf voelt zich naar eigen zeggen gesterkt door het rapport van Audit Vlaanderen. “Wat ik verklaard heb tijdens de gemeenteraad van 10 mei, is 100 procent waar volgens Audit Vlaanderen. Er is geen bedrog, geen corruptie”, klinkt het bij VTM Nieuws.

“De beginperiode was heel hectisch en er zijn wel wat inschattingsfouten gemaakt”, geeft ze toe. “In die zin heb ik me ook verontschuldigd bij elke Truienaar die zich daardoor gekwetst voelde. Maar de intenties waren in die periode positief en heel oprecht. We wilden ervoor zorgen dat de beschikbare vaccins in een arm terecht kwamen en niet in een vuilnisbak.”

Heeren vertelde ook dat de afgelopen maanden “niet makkelijk” waren voor haar. “Als er constant op je geslagen wordt langs alle kanten en je weet dat je niet terug kan slaan omdat je de regels van Audit Vlaanderen wil respecteren, is dat niet gemakkelijk. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Je mag kritisch zijn, maar je moet toch ook mens blijven. Omdat ik geen wederwoord kon geven, heb ik uitgekeken naar de resultaten van het rapport. Ik heb ook gewacht op de gemeenteraad en de spelregels van de democratie gerespecteerd.”

Er loopt intussen nog een tuchtonderzoek tegen Heeren bij de gouverneur van Limburg en uiteindelijk zal Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) beslissen of er een sanctie komt voor haar. “De procedures moeten gerespecteerd worden en ik volg die ook. Ik zal me daar verdedigen op de geijkte manier.”