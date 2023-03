Totale impasse dreigt: er lijkt geen stikstofakkoord meer mogelijk mét cd&v, maar ook niet zónder

Bellen met Bart Eeckhout ‘De cd&v die nu blokkeert, is niet meer de cd&v die in 2019 in de Vlaamse regering is gestapt’: over de stikstofcrisis ‘De cd&v die nu blokkeert, is niet meer de cd&v die in 2019 in de Vlaamse regering is gestapt’: over de stikstofcrisis