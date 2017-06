Tommelein heeft alternatief voorstel voor Turteltaks: "Energiefactuur gaat echt naar omlaag"

"De oude schuldenberg is onder controle en een nieuwe ga ik echt niet opbouwen." Vlaams energieminister Bart Tommelein heeft een verrassend eenvoudig antwoord op de vernietiging van de Turteltaks van 100 euro: hogere quota voor groene stroom. Mogelijke impact op uw energiefactuur: hooguit 10 euro.

"Met mij komt er geen nieuwe energieheffing", was alles wat minister Tommelein (Open Vld) tot nu toe verklaarde na de vernietiging van de Turteltaks. Op de dag van een debat in het Vlaams Parlement komt Tommelein nu met zijn voorstel, zo zegt hij aan Het Laatste Nieuws. En tot zijn eigen verbazing is de situatie veel gunstiger dan verwacht. "Ik stel vast dat de historische schuldenberg van 2 miljard, die veroorzaakt werd door de overdreven subsidiëring van zonnepanelen én het bevriezen van de tarieven door Johan Vande Lanotte (sp.a), onder controle is. Dat is het gevolg van het beleid van déze regering. Namelijk van de keuze van mijn voorgangster Annemie Turtelboom (Open Vld) om de schuld weer door te rekenen in de nettarieven en om het aandeel groene stroom in de energiefactuur op te trekken. En ook door mijn boodschap dat Vlaanderen voluit kiest voor hernieuwbare energie. Dit alles heeft ertoe geleid dat producenten de jongste maanden massaal groenestroomcertificaten zijn gaan aankopen op de markt, om die quota te halen. Zoveel dat de inkomsten van de energieheffing (Turteltaks) in 2016 en 2017 volstaan om de oude schuld af te betalen."

Biomassafabrieken Share 'Alleen om het schrappen van Langerlo te compenseren, moet ik nog een financiering vinden' En wat dan met de toekomstige engagementen voor investeringen in hernieuwbare energie? 1,6 miljard euro zouden die Vlaanderen initieel kosten. Ook hiervoor heeft Tommelein een verrassend simpele oplossing klaar. "Ten eerste hebben wij die jaarlijkse factuur al naar 1,2 miljard teruggebracht door de onzinnige steun aan de biomassafabrieken van Gent en Langerlo te schrappen. Voor de rest kunnen de toekomstige investeringen eveneens via de al besliste aanpassingen aan de nettarieven en de groenestroombijdragen gedekt worden. Alleen om het schrappen van Langerlo te compenseren, moet ik nog een financiering vinden. De kans is groot dat ik aan de regering zal voorstellen om het quotum voor groene stroom, dat de producenten moeten halen, opnieuw aan te passen."

"Op de energiefactuur zal dit een zeer beperkte impact hebben. Nu betaalt een gezin met een gemiddeld verbruik van 3.500 kilowattuur 88,90 euro groenestroombijdrage per jaar. Daar zou dan hooguit 10 euro bij komen, al kan het ook minder zijn. Het voordeel van deze manier van werken is dat het je verbruik volgt. Investeer je dus in betere isolatie of in zonnepanelen, dan vermindert ook je groenestroombijdrage. Mijn voorstel is dus niet alleen een echte stimulans, het is ook veel transparanter en rechtvaardiger dan een forfaitaire taks van 100 euro. De factuur gaat echt naar omlaag."

21 procent btw Door volledig op het verbruik te gaan werken, krijgt de aanpak van Tommelein wel een aantal effecten die Annemie Turtelboom net wou vermijden. Bijvoorbeeld: de btw van 21 procent wordt van toepassing.

©BELGA Nog een gevolg: de gelukkigen die in het verleden pakken subsidies hebben gekregen voor hun zonnepanelen worden niet extra aangesproken. "Juist, maar zij hebben ook veel hogere prijzen betaald voor panelen met een veel lager rendement dan de huidige, goedkopere toestellen", zegt de liberaal.