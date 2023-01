Tom Van Grieken op nieuwjaarsreceptie Vlaams Belang: ‘Criminelen moeten opnieuw bang zijn, niet de brave burgers’

Van Grieken aanvaardt niet langer dat zijn partij als ‘extremistisch’ wordt beschouwd. De echte extremisten zitten volgens hem in de Wetstraat: “De échte extremisten voeren een beleid tégen de wil van de bevolking. De échte extremisten, wel die extremisten, gaan wij de rekening presenteren bij de volgende verkiezingen. En die verkiezingen kunnen niet snel genoeg komen.”

De Vlaams Belang-voorzitter haalde ook zwaar uit naar het falende veiligheids- en asielbeleid van de federale regering. Tijdens de eerste twee weken van 2023 werd een meisje in Antwerpen het slachtoffer van het drugsgeweld, werd een ULB-studenten het slachtoffer van een gekende moordenaar en werd een meisje in Luik vermoord door een gekende brandstichter, somde hij op. “De angst moet van kamp veranderen. De criminelen moeten opnieuw schrik hebben en niet de brave burgers”, aldus Van Grieken.

Uithaal naar Vooruit en N-VA

Hij haalde andermaal uit naar Vooruit en vooral naar de N-VA, die volgende legislatuur met de socialisten wil besturen. “Als je geen socialisten meer in de regering wil, op wie moet je dan stemmen? Als je op VLD, CD&V of Groen stemt, dan krijg je sowieso Vivaldi 2 mét de socialisten. En als je op N-VA wil stemmen, dan krijg je er ook de socialisten bij, want De Wever wil een historisch akkoord sluiten met de socialisten”, aldus Van Grieken.

“Nog 500 dagen zijn we verwijderd van de verkiezingen. En die weg is nog lang en die weg gaat niet eenvoudig zijn. Ze gaan het ons niet cadeau geven. Ze gaan het ons moeilijk maken. Ze gaan alles uit de kast halen om ons te doen mislukken, maar ik geloof dat we kunnen slagen in onze missie”, hield hij zijn partijleden voor.