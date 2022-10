Toch geen sjerp. Jelle Engelbosch (N-VA) zet stap terug als toekomstig burgemeester in Sint-Truiden

“Ik blijf erbij dat ik recht in mijn schoenen sta, maar de sfeer rond mijn persoon maakt het onmogelijk om sereen te besturen”, aldus Engelbosch maandagavond bij TVL. Hij legt ook zijn mandaat als schepen neer. “Ik ben het slachtoffer van sfeerschepping en verdachtmakingen. Maar op een gegeven moment moet je ook rekening houden met de impact op de mensen om je heen.”

Een onderzoek door Audit Vlaanderen besloot vorige week dat Engelbosch “mogelijk misdrijven heeft gepleegd” bij de aankoop van een perceel grond in zijn thuisstad. In het onderzoek is onder meer sprake van misleiding, het bewust negeren van verkoopregels en schriftvervalsing.

Engelbosch zou in 2020 misbruik gemaakt hebben van zijn voorkennis als bestuurslid van het autonoom gemeentebedrijf voor stadsontwikkeling in Sint-Truiden (AGOST) en als schepen van Ruimtelijke Ordening om het perceel ver onder de waarde aan te kopen van een lokale kerkfabriek. Engelbosch betaalde 19 euro per vierkante meter (47 are voor 90.000 euro in totaal). Het gemeentebedrijf kocht in 2014 een aantal aangrenzende percelen voor 49 euro per vierkante meter.

Deontologische code

Volgens Audit Vlaanderen kunnen meerdere handelingen van Engelbosch aanzien worden als schendingen van de deontologische code voor lokale mandatarissen in Sint-Truiden. Zijn positie kwam de voorbije dagen zwaar onder druk binnen de Truiense meerderheid (N-VA, cd&v en Open Vld) maar ook binnen zijn eigen partij. De Limburgse zwaargewichten Steven Vandeput en Zuhal Demir brachten zijn dossier maandagochtend ter sprake op het partijbestuur van N-VA. ‘s Middags werd Engelbosch gesommeerd in Hasselt, met de boodschap dat hij zich best kon terugtrekken.

Voor Engelbosch is het zo een rit van de hemel naar de hel. Hij werd pas begin deze maand voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Sint-Truiden. Engelbosch zou Veerle Heeren (cd&v) opvolgen, die zelf ook politiek ten onder ging na een reeks pijnlijke schandalen. Zo gebruikte Heeren haar status als burgemeester om sneller een vaccin te krijgen. Ook familieleden en kennissen kregen een voorkeursbehandeling. Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi wees Heeren finaal de uitgang.

Hoe het nu verder moet in Sint-Truiden, dat is onduidelijk. Ingrid Kempeneers, de fractieleider van cd&v in de gemeenteraad, wordt getipt voor de vacante sjerp. Op meerdere plaatsen wordt ook rekening gehouden met een coalitiewissel. Oppositiepartij Vooruit is dan wellicht de kingmaker.