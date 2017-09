Theo Francken: "'Wir schaffen das' is 'Wir stoppen das' geworden"

Hij was dan wel in New York, toch slaagde Theo Francken er de hele week in om het nieuws rond hem te doen draaien. Eerst was er de kritiek op zijn 'opkuisen-tweet', daarna over een controversiële deal met het dictatoriale regime in Sudan en ten slotte werd Francken zelf in Wehrmacht-kostuum afgebeeld door de Ecolo-jongeren.

"Ik was écht gechoqueerd. Ik ben al vaker afgebeeld als nazi, maar nog nooit door politieke collega's. Toen ik het zag, kon ik het nauwelijks geloven." Het heeft de kritiek over Sudan wel doen verstommen. Je zou bijna geloven dat in zo'n wansmakelijke spotprent figureren goede reclame is?

"Tja, dat wordt dan altijd gezegd. Ik vind dat eerlijk gezegd heel cynisch. Komt mij dit goed uit? Natuurlijk niet.