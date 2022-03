Texas wil ouders vervolgen die hun kinderen transgenderzorg bieden

In Texas is het Department of Family and Protective Services, de jeugdzorg van de staat, begonnen met het onderzoeken van ouders die hun kinderen transgenderzorg bieden. Ze zouden zich daarmee schuldig maken aan kindermishandeling, volgens nieuwe richtlijnen die onlangs werden uitgevaardigd door gouverneur Greg Abbott en zijn procureur-generaal Ken Paxton.

Het gaat dan niet om onomkeerbare geslachtsveranderende operaties, die bij minderjarigen in Texas in de praktijk al niet werden uitgevoerd. Het beleid treft in de praktijk behandelingen met puberteitsremmers, die de mogelijkheid voor zo’n operatie in de toekomst openlaten.

Volgens de richtlijnen die eind februari werden uitgevaardigd, is zulke zorg kindermisbruik, bestaat er daardoor een officiële meldplicht voor iedereen die ervan op de hoogte is dat zulke zorg wordt geboden, en is jeugdzorg verplicht om een onderzoek in te stellen naar kinderen die die zorg ondergaan.

Politieke winst

Een van de eerste ouders die getroffen werd door zo’n onderzoek is behalve moeder van een 16-jarig transgender kind ironisch genoeg zelf werknemer bij jeugdzorg. Ze is door haar werkgever inmiddels op non-actief gesteld. In een rechtszaak die ze deze week aanspande, kreeg ze gelijk van de rechter, die het onderzoek stopzette, maar de staat gaat nu weer in hoger beroep.

Of de richtlijnen juridisch uiteindelijk standhouden is zeer de vraag. Maar voor Abbott en zeker voor Paxton lijkt er vooral ook politieke winst te zitten in een stellingname tegen transgenders. De richtlijnen kwamen net voor de Texaanse voorverkiezingen, waarin met name Paxton last had van uitdagers – hij moet straks nog een run-off winnen. De Republikeinse voorverkiezingen zijn vaak een ‘race naar rechts’, om het fanatiek-conservatieve deel van het electoraat aan te spreken, dat disproportioneel vaak komt stemmen voor zulke verkiezingen.

Symboolwetgeving

Texas nam vorig jaar ook al een wet aan die het transgender tieners verplichtte om op school mee te sporten met het team van hun geboortegeslacht. Dat er in de staat geen gevallen bekend waren waarin de deelname van transgender tieners in de praktijk tot problemen of bezwaren had geleid, gaf volgens critici wel aan dat dat symboolwetgeving was.

Ook de nieuwe richtlijnen oogstten veel kritiek. Volgens Rachel Levine, staatssecretaris van gezondheid in de regering-Biden, kinderarts, en zelf transgender, blijkt uit studies dat transgenderzorg voor tieners levens redt. Zelfdodingspercentages zijn in die groep namelijk hoog. “De beste kinderartsen van dit land staan achter bewezen werkende, gender-bevestigende zorg voor transgender jongeren.”