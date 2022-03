Telefoonlogboeken van Donald Trump vertonen gat van bijna acht uur op dag van Capitoolbestorming

De parlementaire commissie die de aanval op 6 januari onderzoekt, heeft een lange juridische strijd gevoerd om de presidentiële gegevens van die dag in handen te krijgen. De ex-president heeft lang geprobeerd om de overhandiging van verschillende documenten te blokkeren, waarbij hij de vertrouwelijkheid van de communicaties van de uitvoerende macht als reden opgaf. Zonder succes. Nu ze die in handen heeft, hoopt de commissie dat die documenten een licht kunnen werpen op de activiteiten van de president en zijn naaste medewerkers tijdens de bestorming.

Journalisten van Washington Post en CBS News konden de documenten inkijken, en uit die gegevens blijkt nu dat er in het Witte Huis een telefoonstilte was van 457 minuten tijdens de gewelddadige bestorming. Concreet: van 11.17 tot 18.54 uur werden er geen telefoontjes van Trump geregistreerd.

Nochtans is er uitgebreid bericht over telefoongesprekken die Trump die namiddag had met bondgenoten. Het zou een aanwijzing kunnen zijn dat de toenmalige president communiceerde via onofficiële kanalen, zoals het toestel van een medewerker of een wegwerptelefoon. In een verklaring aan The Washington Post zei Trump maandagavond nog helemaal niet te weten wat een “burner phone” is.

Uit de gegevens blijkt wel dat er op 6 januari twee telefoongesprekken waren tussen de miljardair en zijn vroegere hoofdstrateeg Steve Bannon. Een dag eerder had Bannon in een podcast nog gezegd dat “alles op zijn plaats valt en dit het moment is om aan te vallen”.

De commissie onderzoekt nu nog of ze wel de hele telefoonlog van die dag heeft gekregen.