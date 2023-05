Teambuilding voor de eigen troepen: drie partijen met kopzorgen roepen dit weekend hun leden samen

Groen, Open Vld én N-VA roepen vanaf vrijdag hun leden samen voor een partijcongres. De driedubbele boeking vormt de symbolische start van een verkiezingscampagne waarin veel partijen zullen vechten om een krimpend centrum.

Partijcongressen zijn zoals de betere entertainmentshow: er gebeurt misschien niet veel, maar er is wel altijd wat te zien. Het is teambuilding voor de eigen troepen, niet toevallig kort voor de verkiezingscampagnes helemaal van start zullen schieten. En wat peptalk kan van pas komen, want die campagnes beloven lang en hevig te worden. In 2024 wordt gestemd voor zowat elk postje. In juni voor de Vlaamse, nationale en Europese mandaten. In oktober voor de lokale posten.

Groen is de partij die dit weekend het meest nood heeft aan een opkikker, na een reeks moeilijke weken. De ene na de andere sterkhouder, zoals Björn Rzoska en Elisabeth Meuleman, kondigde zijn of haar vertrek uit het parlement aan. Het tumultueuze ontslag van Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz deed ook de Vlaamse groenen geen deugd, aangezien de twee partijen zich meestal als één en ondeelbaar opstellen. Tot overmaat van ramp kwam de eigen vicepremier Petra De Sutter onder vuur te liggen door malversaties bij Bpost. Om maar te zeggen, de feeststemming is er ver te zoeken.

Groen-vicepremier Petra De Sutter kwam onder vuur te liggen door malversaties bij Bpost. Beeld Photo News

Ook Open Vld verkeert niet bepaald in een winningmood. De Vlaamse liberalen lijken in 2024 voorlopig niet op een kanseliersbonus te moeten rekenen. In de peilingen flirt de partij met de 10-procentgrens. Eerder deze week kreeg Open Vld nog een erg pijnlijk rapport in Het Laatste Nieuws, ooit de liberale huiskrant van Vlaanderen. De troepen van voorzitter Egbert Lachaert scoorden amper vier op tien en werden er neergezet als fundamenteel ongeloofwaardig.

Dan gaat het N-VA toch een stuk beter voor de wind. De partij blijft relatief stabiel de grootste van alle Vlaamse bestuurspartijen. Maar ook hier zijn de kopzorgen aanzienlijk, want N-VA kan na jaren van hoogconjunctuur niet langer het marktleiderschap in Vlaanderen claimen. Die plek is overgenomen door Vlaams Belang. Die partij is sinds haar loodzware verkiezingsnederlaag tegen de Vlaams-nationalisten in 2014 helemaal uit de as herrezen.

Klassieke paden

Kortom, het wordt het weekend van drie partijen die wel een boost voor het moreel kunnen gebruiken. Alledrie proberen ze daartoe de komende dagen de inhoudelijke lijnen scherp te zetten in de hoop om straks voldoende kiezers te verleiden.

Groen bewandelt de klassieke linkse paden. “Het huidige economische systeem overschrijdt de grenzen van mensen en de planeet”, staat onder meer te lezen in de visietekst. Ondanks de (bar)slechte peilingen is de partij niet van plan het roer nog snel om te gooien. De twaalf grote lijnen van het congres focussen op de standpunten die de Groen-kiezer al kent: duurzame energietransitie, kwaliteitsvolle zorg, meer natuur en fietspaden, humanere omgang met vluchtelingen.

Bij Open Vld is de vernieuwingsdrang groter, zowel inhoudelijk als qua personeel. Voorzitter Egbert Lachaert presenteerde vorige week nog een groot inhoudelijk pamflet dat drie decennia na de burgermanifesten van voormalig premier Guy Verhofstadt het liberalisme in Vlaanderen een nieuw patinalaagje moet geven. Ook de lang aangekondigde naamsverandering hangt nog steeds in de lucht, al zien steeds minder mensen in de partij daar het nut nog van in.

N-VA-voorzitter Bart De Wever. Na jaren van hoogconjunctuur kunnen de Vlaams-nationalisten niet langer het marktleiderschap in Vlaanderen claimen. Beeld BELGA

In Antwerpen legt N-VA welgeteld 100 concrete ideeën en campagnepunten voor aan de achterban. Die oefening moet de partij weer laten aanknopen met de traditie van de N-VA als aanbodpartij, een aura dat ze de voorbije jaren enigszins kwijt waren door vanuit Vlaanderen (en Antwerpen) onafgebroken oppositie te voeren tegen Vivaldi.

Wantrouwen

Maar tussen droom en verkiezingsresultaat staat politieke realiteit in de weg. Boven de drie partijen die dit weekend congresseren (en bij uitbreiding boven alle partijen die Vlaams of federaal aan de macht deelnemen) hangt dezelfde donderwolk: het schijnbaar hand over hand groeiend wantrouwen in de politiek. Wantrouwen dat zich vertaalt in veel afhakende kiezers en de opkomst van het uiterst-rechtse Vlaams Belang en het uiterst-linkse PVDA.

Een nieuwe peiling door De Standaard en VRT leert dat de ontevredenheid over het gevoerde beleid groter is dan ooit. Die vaststelling geldt vandaag voor het beleid van zowel de Vlaamse regering, de federale regering, de Europese Commissie als de lokale besturen. Zestig procent van de Vlamingen ziet heil in een technocratische regering zonder verkozen politici. Meer dan 30 procent wil een sterke leider die zich niet om verkiezingen en het parlement moet bekommeren.

Vooral de kiezers van Vlaams Belang en PVDA-PTB zijn ervan overtuigd dat België vandaag ondemocratisch wordt bestuurd. Een kwart van de kiezers van uiterst-rechts geeft een score van nul op tien qua democratisch gehalte.

De groei van de uitersten betekent dat het steeds drukker wordt in het krimpende centrum. En voor Groen en Open Vld is er dan nog het slechte nieuws dat in dat centrum één partij wel een bestendige groei laat optekenen in de peilingen: de socialisten van Vooruit, die over enkele weken congres houden. In het centrum wordt het een strijd om politiek te overleven. Dit weekend wordt dan ook naar alle waarschijnlijkheid een voorproefje voor een harde verkiezingscampagne.