Taxshift in Belgisch voetbal verdeelt meerderheidspartijen: ‘Sommigen willen ons voetbal een fiscale doodsteek geven’

Er staat een enorme taxshift aan te komen in het voetbal: dit nieuws dat De Morgen woensdag bracht, verdeelt de meerderheid in de federale regering. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez reageerde als door een wesp gestoken, Open Vld sloot zich bij hem aan. De andere regeringspartijen scharen zich achter het plan-Van Peteghem.

“Over dit nieuwe voorstel van fiscale hervorming voor het Belgische voetbal is er geen politiek akkoord. Ze zal er dan ook niet komen. Dank u.” Woensdagochtend maakte MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op Twitter duidelijk wat hij vond van de taxshift, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) had uitgewerkt voor de sportsector.

Nochtans zaten MR-ministers Sophie Wilmès en David Clarinval mee aan tafel toen er op 29 oktober een eerste lezing werd goedgekeurd van het voorontwerp van de programmawet. Meer nog, de wet begint zelfs met de “hervorming fiscale voordelen sportbeoefenaars en sportclubs”. Over de principes was de ministerraad het met andere woorden eens. De teksten werden intussen doorgestuurd naar de Raad van State, die advies moet geven. Er is wel afgesproken dat er een impactanalyse gemaakt zal worden. Dat zal allemaal snel moeten gebeuren, vermits de tweede lezing in de ministerraad volgende week vrijdag al op het programma staat.

Lees ook: Enorme taxshift in Belgisch voetbal zal topclubs miljoenen euro’s kosten

De enige regeringspartij die Bouchez enigszins steunt, is Open Vld. “De federale regering sprak af dat naast de RSZ-hervorming er nog (max) 10 miljoen euro extra aan belastinghervorming uitgevoerd wordt. Absolute voorwaarde is de impactanalyse op de sport. Wij willen het systeem rechtvaardig maken, niet de sport vermoorden”, liet voorzitter Egbert Lachaert op Twitter optekenen. Hij gaat dus niet zover als Bouchez, maar hij lijkt te willen sleutelen aan de modaliteiten.

Illegale staatssteun

Bij de andere partijen kan dit plan wel op grote bijval rekenen. “Ik heb er net nog met de minister over gesproken in de wandelgangen van de Kamer en het is echt wel een slim pakket”, zegt Groen-Kamerlid Dieter Vanbesien. “Het is zo dat de fiscale korting die nu bestaat illegale staatssteun is: ze is nooit aangemeld bij de Europese Commissie en ze voldoet niet aan de voorwaarden. Wat Van Peteghem heeft gedaan, is die rechtsonzekerheid uit de wereld helpen. Trouwens, de grote clubs krijgen nu nog vier miljoen euro fiscale korting per club. Als ze meer willen doen, dan moeten ze dat maar zelf bekostigen.”

Dat bedrag is trouwens niet zomaar uit de lucht gegrepen, weet Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke. “Dat er een plafond is aan de steun, is elementaire Europese regelgeving met maximum twee miljoen voor infrastructuur en twee miljoen voor jeugdopleiding. Kwestie van geen illegale staatssteun te organiseren. Het zou trouwens zeer rechtvaardig zijn om kleine sportclubs en minder kapitaalkrachtige sporttakken een grotere hap van de koek te gunnen.”

Wat Bouchez zelf betreft, is helemaal niks bespreekbaar. En dat zette hij nog eens extra in de verf: “Sommigen willen ons voetbal een fiscale doodsteek geven.” Vanbesien repliceert: “Willen we dan dat de Europese Commissie binnenkort in actie schiet en de Belgische staat verplicht om alle fiscale steun van de laatste tien jaar terug te vorderen? Dat zou pas de doodsteek zijn voor het Belgisch voetbal. Met dit voorstel verdwijnt de donkere wolk, die nu boven de Belgische clubs hangt.”

CD&V-Kamerlid Steven Mathei sluit zich daarbij aan. “Dit lijkt een goed voorstel: sportieve belangen boven financieel gewin. Het maakt de fiscale regelgeving rond profvoetbal rechtvaardiger én conform de EU-regels.”

De Pro League, de belangenvereniging van de Belgische profclubs, besprak woensdag in de raad van bestuur het voorontwerp en toonde zich verontrust. “De impact zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn. Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn, en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.” De Pro League legde enkele weken geleden zelf een RSZ-voorstel op tafel. Maar dat werd naar de prullenmand verwezen, omdat daarin de kleinere verdieners meer zouden moeten gaan betalen.

Overleg met de sportsector

De Pro League wil verder in overleg gaan met de overheden en kabinetten. In dat kader is er vrijdagochtend een vergadering met de verschillende sportsectoren en sociale partners. Voor Marc Leroy, nationaal verantwoordelijke van United Athletes, de sportvakbond van het ACV, zitten de principes van de verschillende voorstellen goed. “Maar ik vind het wel belangrijk dat we praten over de precieze modaliteiten en de overgangsmaatregelen. In de sportsector hoor ik toch bezorgdheid over het feit dat dit allemaal al op 1 januari 2022 zou ingaan: de nieuwe RSZ- én de fiscale regeling. Dat zou voor financiële problemen kunnen zorgen bij heel wat clubs. Ik hoop dat ze daar in de politiek wel oor naar zullen hebben.”

De inspectie van Financiën stelt zich intussen ernstige vragen of zelfs de verstrengde voorwaarden voor opleidingssteun wel voldoen aan de Europese regels. Sowieso zal België de Europese Commissie binnen twintig werkdagen na de inwerkingtreding van de nieuwe fiscale regelgeving op de hoogte moeten stellen, zodat deze onder het toezicht van de Commissie wordt gebracht “die dan kan bijsturen als dat noodzakelijk wordt gedacht”. Het laatste woord is dus misschien niet aan de regering, maar wel aan de Europese Commissie.