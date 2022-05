Stikstofakkoord veroorzaakt opnieuw hoogspanning binnen regering: Open Vld en CD&V hebben ‘fundamentele vragen’

“Misschien moet u zelf eens een vraag beantwoorden: bent u voor of tegen het stikstofakkoord?” De parlementaire gedachtewisseling over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering was vanochtend nog maar net begonnen of minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) verhief haar stem tegenover CD&V-parlementslid Tinne Rombouts. De oorzaak: het spervuur van kritische vragen die de christendemocrate afvuurde op de N-VA-minister.

Op 23 februari zette CD&V mee haar handtekening onder het grote ‘krokusakkoord’ van de Vlaamse regering, met onder meer een plan om de stikstofuitstoot terug te dringen. Door dit akkoord moeten 41 vervuilende landbouwbedrijven die op een rode lijst staan tegen 2025 dicht. Minister-president Jan Jambon (N-VA) noemde dit “een gamechanger voor onze kinderen”, omdat stikstof veel schade aanricht aan planten en dieren. Het was een zware bevalling binnen de regering.

Nu dreigt het toch nog fout te lopen. De gedwongen sluiting van het melkveebedrijf van de abdij van Averbode maakt immers veel emoties los. Bovendien staat CD&V onder zware druk van de Boerenbond, een organisatie uit de christelijke zuil. Lode Ceyssens, de CD&V’er die onlangs de baas van de Boerenbond werd, noemt het akkoord onaanvaardbaar. Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) probeert te bemiddelen en overweegt deliberaties, maar Demir houdt het been stijf.

Geen regeringsbeslissing

In de commissie ging CD&V vanochtend nog een stap verder. Volgens Rombouts is de berekeningswijze waarmee de rode bedrijven werden aangeduid namelijk verkeerd. “Ik stel vast dat de impactscore (die bepaalt of een bedrijf groen, oranje of rood licht krijgt) voor sommige bedrijven veranderd is op vier à vijf maanden tijd. Blijkbaar zijn er achter de schermen een aantal wijzigingen gebeurd. Tiens, daar bestaat toch geen regeringsbeslissing over?”

Volgens Rombouts waren er eerst 50 rode bedrijven, daarna 51, 56, 58 en uiteindelijk 41. “Er wordt gespeeld met cijfers.” Ook de zoekzones – de plekken waar Vlaanderen kostbare natuur wil realiseren – zouden tijdens het proces aangepast zijn. “Dat was volgens mij niet de politieke afspraak en ook niet de bedoeling”, zei ze. Daarbij wees ze er ook nog op dat een aantal rode bedrijven de voorbije jaren niet werden ingelicht, en zelfs nog vergunningen kregen om bij te bouwen.

Opvallend is dat ook Open Vld nu haar twijfels heeft. “We weten allemaal dat er een stikstofakkoord nodig is. Maar dat akkoord moet juist en duidelijk zijn. Op dit moment zitten er nog te veel haken en ogen aan het akkoord”, zei parlementslid Gwendolyn Rutten (Open Vld) namens haar fractie. Volgens Rutten dreigt er rechtsonzekerheid, en die zou op haar beurt alles onderuit kunnen halen. “Als er bijsturingen nodig zijn, dan moeten die gebeuren. Punt.”

Karaktermoord

Volgens de liberalen klopt de uitleg van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) over de bepaling van de rode bedrijven niet. “Volgens de VLM zijn die bedrijven in 2015 op de rode lijst gekomen, hoewel ze voor de berekening mestgegevens, kaarten en modellen gebruikte die in 2015 nog niet bestonden”, stelde Rutten. Zij hekelde ook nog de ‘karaktermoord’ op de paters van Averbode, omdat deze week het nieuws uitlekte dat zij een illegale slachtvloer hadden.

Mocht er nog enige twijfel zijn, richtte de liberale zich rechtstreeks tot Demir: “Mevrouw de minsiter, laten we zorgen dat die fouten worden rechtgezet. En dat er een akkoord wordt gemaakt dat juridisch overeind blijft. Want gewoon doorzetten ondanks dat er rationale elementen zijn om aan te passen, daarmee gaan we er niet geraken.”

Demir zit nu in een lastig partket. Over het stikstofakkoord werd maanden onderhandeld binnen de regering. Het is een delicaat evenwicht tussen de belangen van de economie en de natuur. Bovendien is het stikstofprobleem al zo ver gevorderd dat strenge, en dus pijnlijke maatregelen onvermijdelijk zijn geworden. “Iedereen vraagt nu om bepaalde elementen uit het akkoord te schrappen of te veranderen. Maar de juridische robuustheid van de stikstofregeling staat of valt met de volledige uitvoering. Dingen afzwakken wil dus zeggen dat je die robuustheid onderuit haalt”, zei ze in de commissie.

Uit het moeras

Demir blijft het akkoord dus verdedigen, en roept de coalitiepartners op om hetzelfde te doen. “De enige uitweg uit dit moeras is zorgen dat deze regeling overeind blijft, of we dat nu leuk vinden of niet. We moeten consequent zijn.” Tegelijk belooft ze wel dat ze de bezwaren die tegen de regeling worden ingediend ernstig zal nemen. Op dit moment loopt er een openbaar onderzoek naar de stikstofregeling.