Stikstof is een typisch politiek probleem. Normen op lange termijn hebben niet geleid tot beleid op korte termijn. En nu is de tijd om

Morgen moet het dan gaan gebeuren. Op de vrijdagse ministerraad van de Vlaamse regering hoopt minister-president Jan Jambon (N-VA) alsnog een compromis over het stikstofbeleid te smeden. De stikstofkwestie jaagt de regering door een van de diepste crises uit de geschiedenis van de Vlaamse deelstaatpolitiek. Een gunstige afloop blijft onzeker, al blijft de nuchtere vaststelling dat er geen enkel realistisch alternatief is voor een akkoord tussen de huidige coalitiepartners N-VA, Open Vld en cd&v.

Maar het mes van het onderlinge wantrouwen heeft hoe dan ook diep in de coalitie gesneden. Hoe diep, viel af te leiden uit die nu al fameuze vijf minuten in het spoeddebat in het Vlaams Parlement. Daarin verweet Hilde Crevits, vice-minister-president voor cd&v, haar coalitiepartners vanop de regeringsbanken dat ze de christendemocraten “tegen de muur willen plakken.” Ei zo na zonk de schuit van Jambon-I dan en daar. Zelfs al komt er alsnog een akkoord, hartelijk wordt het niet meer in deze regering.

Hoe komt het toch, dat dit uiterst technische dossier zoveel verdeeldheid zaait? Je zou het stikstofvraagstuk een typisch ‘politiek’ probleem kunnen noemen. Het gaat alleszins om een problematiek die al lang aansleept en waarvoor ook doelstellingen op de lange termijn zijn afgesproken. Alleen hebben die dus nooit geleid tot afdoende beleid op de korte termijn. En nu is de tijd om en moeten oplossingen in zeven haasten doorgeduwd worden. Doet u dit ook erg denken aan, bijvoorbeeld, de kernuitstap?

Er staan ook best wel grote belangen op het spel. In dit kleine, welvarende, dichtbevolkte en ruimtelijk verrommelde gewest wordt over ruimte altijd intens slag geleverd tussen landbouw, industrie en natuur. Eenvoudige, pijnloze oplossingen bestaan niet, legt stikstofprofessor Tobias Ceulemans uit in een leerzaam, genuanceerd gesprek in deze krant. “Elk bedrijf moet overeind blijven, elk stuk natuur ook. We moeten de sterke stukken natuur maximaal vrijwaren. Maar tegelijk moeten we hetzelfde doen met onze zeer efficiënte intensieve landbouw.”

Aan weerszijden worden grote principes verdedigd: vecht de ene - cd&v - voor de zogenaamde voedselzekerheid, dan wil de andere - N-VA - vermijden dat er een algemene vergunningenstop komt voor de openbare ruimte. Collega’s Jeroen Van Horenbeek en Stavros Kelepouris controleerden het waarheidsgehalte van die claims.

En dan is er natuurlijk ook nog de machtskwestie. Behalve over stikstof gaat dit conflict ook over de strijd om de ziel van landelijk Vlaanderen. In dat landelijk gebied leeft er een gevoel van cultureel verlies en politieke vervreemding. Onder leiding van Sammy Mahdi poogt de in electorale ademnood verkerende cd&v dat gemoed te capteren. “Cd&v wil in het gat springen dat N-VA heeft laten vallen. Dát is de bron van de diepe, stilaan onoplosbare crisis in de Vlaamse regering”, schreef ik daarover in een commentaarstuk. Je zou zelfs de plotselinge bekommernis van N-VA-voorzitter Bart De Wever over ‘woke’ vanuit die politieke strijd over dat gevoel van cultureel verlies kunnen verklaren.

Al is er nog een andere kaper op de kust, met het Vlaams Belang dat ongegeneerd zieltjes poogt te winnen in het landbouwmilieu. Een geluid uit de tegenstroom kwam er deze week ook bij de passage van Louise O. Fresco, de vermaarde Nederlandse voedingswetenschapper, in ‘De Afspraak’ op Canvas. Stikstof is een probleem dat de Vlaamse en Nederlandse politiek over zichzelf heeft afgeroepen, betoogde ze. Barbara Debusschere had recent nog een prikkelend, tegendraads gesprek met haar, waarin ze onder meer dezelfde redenering uitlegt.

