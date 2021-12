Stevige klap voor Boris Johnson: partij Britse premier verliest na 115 jaar zetel North Shropshire

Helen Morgan van de Liberal Democrats haalde de parlementszetel van North Shropshire met een ruime voorsprong binnen. Ze kreeg meer dan 47 procent van de stemmen. De conservatief Neil Shastri-Hurst haalde net geen 32 procent binnen, Labour-politicus Ben Wood eindigde derde met minder dan 10 procent.

Volgens Britse media gaat het om een zware en schokkende klap voor Johnson en zijn regering. Het zitje voor North Shropshire stond te boek als een “veilige zetel” voor de conservatieven in het parlement. De voorbije 189 jaar was hij in handen van Johnsons partij, op twee jaar tussen 1904 en 1906 na. The Telegraph heeft het over “een vernedering” voor Johnson, andere media hebben het over een ‘nightmare before Christmas’.

Het volk heeft “luid en duidelijk gezegd: ‘Boris Johson, het feest is voorbij’”, zei Morgan in een overwinningstoespraak volgens de BBC. Zijn regering die “draait op leugens en gebluf”, “kan en zal worden verslagen”.

In North Shropshire werden nieuwe verkiezingen gehouden nadat Owen Paterson, een vertrouweling van Johnson, moest opstappen omdat hij in een schandaal verwikkeld raakte.

Nieuwe klap

De nederlaag is een zoveelste klap in korte tijd voor Johnson. De premier zit in zwaar weer door het kerstfeestjes-debacle. Op gelekte beelden is te zien hoe topmedewerkers grappen over een kerstfeest in Johnsons kantoor tijdens de lockdown vorig jaar. Britse media berichtten ook over andere overtredingen door Johnson en zijn team van de door hen zelf aan het land opgelegde coronaregels. Zo zou het ook bij meerdere kerstfeestjes een jaar geleden fout zijn gegaan.

Daarnaast kreeg Johnson deze week ook te maken met opstand in zijn eigen conservatieve partij over de coronaregels. Liefst 98 afgevaardigden van zijn Conservatieven stemden dinsdagavond tegen de invoering van een coronapas bij grote evenementen. Hij had de steun van Labour nodig om zijn strengere coronamaatregelen door het parlement te krijgen.

Partijvoorzitter behoudt vertrouwen

“De kiezers hebben ons een schop onder de kont gegeven,” zei partijvoorzitter Oliver Dowden van de Conservatieven in een reactie op de nederlaag. “Kiezers in North Shropshire zijn het zat. Ik denk dat ze ons een boodschap wilden sturen en ik wil zeggen, als voorzitter van de Conservatieve Partij: die hebben we luid en duidelijk gehoord,” aldus Dowden tegen Sky News.

Dowden sprak zijn vertrouwen uit in Johnson. “Hij is de juiste man om de Conservatieven te leiden bij de verkiezingen van 2024. Kiezers willen dat de regering zich concentreert op zaken als vaccins en de economie, en niet op interne partijkwesties. Als je kijkt naar de grote beslissingen heeft de premier het goed voor elkaar.”